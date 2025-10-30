Venezuela

Una ONG venezolana denunció que el número de presos políticos supera el millar de personas

El informe más reciente señala que 904 de los detenidos son hombres y 163 son mujeres, lo que según la organización Justicia, Encuentro y Perdón evidencia el carácter transversal de la persecución del régimen de Nicolás Maduro

Parientes de presos políticos en una marcha en Caracas (REUTERS/Gaby Oraa)

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón acusó que la cifra de personas privadas de su libertad por motivos políticos en Venezuela superó nuevamente el umbral de mil casos, con un total de 1.067 presos políticos verificados.

El informe más reciente señala que 904 de los detenidos son hombres y 163 son mujeres, lo que según la ONG evidencia el carácter transversal de la persecución estatal.

El reporte advierte sobre 172 personas detenidas cuyo paradero es desconocido, una situación que representa una grave violación a los derechos humanos. La organización subrayó que estos casos representan un riesgo extremo para la integridad de los detenidos y generan un profundo sufrimiento para sus familiares.

Justicia, Encuentro y Perdón indicó que los datos presentados fueron verificados de manera independiente, pero alertó que la cifra real podría ser mayor. La ONG mantiene un proceso continuo de documentación y verificación conforme a estándares internacionales.

Decenas de familiares de presos políticos en Venezuela se concentraron en Caracas para rezar un viacrucis en el marco de la Semana Santa (EFE/ Miguel Gutiérrez)

“Es importante subrayar que las cifras aquí presentadas corresponden únicamente a los casos que hemos logrado verificar de manera independiente y rigurosa. Sin embargo, existen indicios fundados para considerar que el número real de personas detenidas por motivos políticos podría ser aún mayor. Por ello, mantenemos un proceso permanente de documentación, contraste y verificación de nuevos casos en el marco de los estándares internacionales de investigación en materia de derechos humanos”, detalló a través de la red social X.

La organización también expresó preocupación por el aumento de la persecución política y el uso del sistema judicial y de seguridad para criminalizar derechos como la libertad de expresión, la actividad sindical y la defensa de los derechos humanos.

En su comunicado, la ONG reafirmó su compromiso con la documentación y denuncia de estos casos y con la defensa de los derechos humanos de los presos políticos en Venezuela.

Según los datos de la ONG, entre los presos políticos hay: 35 extranjeros, 171 funcionarios de seguridad del Estado activos, 11 defensores, 551 miembros de la sociedad civil, 229 de organizaciones políticas, 35 ex miembros de seguridad del Estado, 20 periodistas, 15 sindicalistas.

Cabe mencionar que entre los 1067 privados de su libertad, hay 47 venezolanos con doble nacionalidad.

Personas participan en una manifestación, frente a la embajada de Brasil, en Caracas (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Machado advirtió que Venezuela ocupa el último lugar mundial en Estado de derecho

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, expresó su preocupación por la ubicación de Venezuela en el último lugar del mundo en Estado de derecho, según el Índice 2025 elaborado por el Proyecto de Justicia Mundial (WJP), que abarca 143 países.

A través de X, Machado cuestionó que un país con grandes reservas de petróleo, oro y agua dulce ocupe el último puesto en la región en indicadores vinculados a Estado de derecho, libertad económica, libertad de expresión y respeto a los derechos humanos. Además, afirmó que su país ocupa los primeros puestos en corrupción.

Machado destacó: “Somos la prueba viviente de que la verdadera riqueza no está bajo tierra, sino en el talento y la educación de la gente y en las instituciones democráticas eficientes e inclusivas, que brindan oportunidades, generan confianza y garantizan el orden. Y esto es precisamente lo que vamos a hacer”

El índice publicado por el WJP ubica a Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia en los primeros lugares, mientras que Haití, Camboya, Afganistán y Venezuela ocupan las últimas posiciones del listado.

La dictadura chavista sostiene que la economía venezolana sigue creciendo pese a las sanciones internacionales y asegura que el país atraviesa 18 trimestres consecutivos de aumento en la actividad económica, según datos recientes del Banco Central venezolano.

(Con información de EFE)

Últimas Noticias AméricaVenezuelaNicolás MaduroJusticia, Encuentro y PerdónONGpresos políticosrégimen chavistaCaracasMaría Corina Machadorégimen venezolanodictadura venezolanaderechos humanos

Persecución en Venezuela: la dictadura de Maduro secuestró a dos trabajadores vinculados a la familia de María Corina Machado

El partido Vente Venezuela denunció que ambos hombres, encargados del cuidado de la residencia de la madre de Machado, llevan días en desaparición forzada y no han tenido acceso a defensa ni comunicación con familiares

María Corina Machado le aseguró a Rodrigo Paz que comienza “una nueva era” para Venezuela y Bolivia

La dirigente opositora destacó el inicio de un ciclo marcado por valores renovados, tras años de confrontación política, y resalta el vínculo histórico que une a ambas naciones

Rodrigo Paz desafió a Nicolás Maduro tras la exclusión de Bolivia del ALBA: “Representa lo contrario a la democracia y la libertad”

El presidente electo boliviano respondió al dictador venezolano luego de que el bloque suspendiera al país andino por sus críticas a los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Paz ratificó su alineamiento con los valores democráticos y anunció un gobierno sin persecución ni divisiones

El partido opositor venezolano Acción Democrática denunció la detención del ex diputado Carlos Andrés González

La formación indicó que el político fue arrestado por los cuerpos policiales del régimen junto a su esposa, Ana María Palomares

Nicolás Maduro busca protección en Vladimir Putin: “Rusia y Venezuela están más unidos que nunca”

El dictador de Venezuela se manifestó luego de la promulgación del Tratado de Asociación Estratégica firmado por el presidente ruso. Mientras Estados Unidos aumenta la presencia militar en el Caribe, el dictador no ahorra elogios al líder del Kremlin

