Venezuela

Diosdado Cabello se sumó a las acusaciones contra Leopoldo López de promover una invasión y puso en duda su nacionalidad

El número dos del chavismo se manifestó luego de que el dictador Nicolás Maduro señalara al opositor de estar “pidiendo que el ejército ‘gringo’ se meta” en Venezuela

Guardar
Diosdado Cabello (REUTERS/Gaby Oraa)
Diosdado Cabello (REUTERS/Gaby Oraa)

El ministro de Interior del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió este miércoles que el ciudadano que pida una invasión del país “está renunciando” a su nacionalidad, algo que, dijo, decidirá el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que el dictador Nicolás Maduro ha solicitado una “consideración constitucional” para retirársela a quien “se sume” a este tipo de operación extranjera, de lo que acusa al opositor Leopoldo López.

Cabello señaló que la solicitud del jefe de Estado se basa en el artículo 130 de la Constitución, el cual señala que los venezolanos “tienen el deber de honrar y defender a la patria”, así como de “resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación”.

Y si bien el artículo 35 establece que los venezolanos “por nacimiento no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad”, el ministro chavista citó el 36, que permite la renuncia, y dijo que una persona la puede presentar pública o “explícitamente” con “sus acciones”, algo que este artículo no señala.

La carta magna solo dice, en su artículo 36, que “se puede renunciar a la nacionalidad venezolana”, e indica los requerimientos para recuperarla, bien sea por nacimiento o por naturalización.

Leopoldo López (Europa Press)
Leopoldo López (Europa Press)

Sin embargo, Cabello expresó: “Quien pida la invasión de su propio país se está alistando en un ejército extranjero y está renunciando, de manera tácita y explícita, a la nacionalidad. No necesita que nadie se la quite, ya está renunciando”.

“Cuando usted decide enrolarse en un ejército enemigo a su patria, usted está renunciando tácitamente a esa nacionalidad”, insistió el también número dos del chavismo, quien acusó de esto a López.

Sobre tomar la misma medida contra otras personas, solo dijo que “todo tiene sus tiempos”.

Maduro informó este miércoles que ha solicitado al TSJ una “consideración constitucional” para quitar la nacionalidad a todo “vendepatria” que “se sume a un ejército extranjero imperialista para invadir” al país.

El dictador acusó a López de estar “pidiendo que el ejército ‘gringo’ (estadounidense) se meta” en Venezuela, en un contexto marcado por el despliegue militar de EEUU en el mar Caribe cerca de la nación petrolera.

Según el chavista, el objetivo de su solicitud es que el Supremo “autorice proceder y quitarle la nacionalidad venezolana, toda la documentación y todo lo que haya que quitarle, de acuerdo a la ley y a la Constitución”, a quien se preste a una invasión.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

crisis en VenezuelaDiosdado CabelloÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

María Corina Machado lamentó que Venezuela esté en el “último lugar en el mundo” en Estado de derecho

La líder opositora se refirió al índice elaborado por el Proyecto de Justicia Mundial, donde el país caribeño ocupa el puesto “143 de 143″

María Corina Machado lamentó que

Edmundo González Urrutia: “Me gustaría una Fuerza Armada apolítica y dedicada a resguardar la soberanía de Venezuela”

En entrevista exclusiva con Infobae, el presidente electo dijo que una vez asuma el poder, su gobierno fortalecerá a las tropas para que cumplan con la funciones establecidas en la Constitución

Edmundo González Urrutia: “Me gustaría

Machado manifestó su escepticismo a la propuesta de Lula de mediar en la crisis venezolana: “No consiguió las actas”

La dirigente antichavista y Nobel de la Paz 2025 señaló además que la crisis no puede resolverse sin la participación activa de la población local, criticando negociaciones centradas solo en gobiernos extranjeros

Machado manifestó su escepticismo a

La dictadura de Maduro detuvo al gerente de Amnistía Internacional en Venezuela

El activista Manuel Finol fue interceptado por agentes de contrainteligencia del régimen cuando intentaba salir de Caracas, según denunció la ONG. Le anunciaron que sería sometido a revisiones de su teléfono y a “un traslado”

La dictadura de Maduro detuvo

Una ONG venezolana denunció que el número de presos políticos supera el millar de personas

El informe más reciente señala que 904 de los detenidos son hombres y 163 son mujeres, lo que según la organización Justicia, Encuentro y Perdón evidencia el carácter transversal de la persecución del régimen de Nicolás Maduro

Una ONG venezolana denunció que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quién fue José Guadalupe Posada,

Quién fue José Guadalupe Posada, creador de la icónica Catrina

¿Cómo ocurre la descomposición cadavérica? Esto explica la ciencia

Mercados: acciones y bonos hacen una pausa después del fuerte rebote post elecciones

Colombia: se registró un temblor de magnitud 3.9 en Santander

Dólar: cotización de apertura hoy 30 de octubre en México

INFOBAE AMÉRICA
Se conoció la cara Suzanne

Se conoció la cara Suzanne Rees, la mujer de 80 años que murió tras ser abandonada por un crucero en Australia

Cyber WOW 2025: claves que debes conocer si buscas ofertas en televisores, vestidos o zapatillas

La geografía ibérica no ha condicionado la adaptación genética de los españoles, según un estudio

Eli Lilly quintuplica beneficios en el tercer trimestre tras ganar 4.826 millones de euros y sube previsiones

Polonia mantiene cerrados sus pasos fronterizos con Bielorrusia en solidaridad con Lituania

ENTRETENIMIENTO

El secreto de Jaclyn Smith:

El secreto de Jaclyn Smith: de reina de las miniseries a empresaria pionera en la moda

Kim Kardashian asegura que el hombre nunca llegó a la Luna: “Entren a TikTok, véanlo”

El impactante vestido de Sydney Sweeney no dejó nada a la imaginación en la gala Variety Power of Women

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven a cambiar de cuerpo en ‘Otro Viernes de Locos’, la secuela que llega a Disney+

Robert Pattinson habló sobre la llegada de su primer hijo y el impacto de la paternidad en su día a día: “Nunca fui un gran amante de los niños”