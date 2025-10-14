Venezuela

El Gobierno de Noruega condenó el cierre “sin justificación” de la Embajada de Venezuela en Oslo

La portavoz del Ministerio de Exteriores, Cecilie Roang, afirmó que la decisión del chavismo “es lamentable”

Guardar
El primer ministro de Noruega,
El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre (REUTERS/Susana Vera/Archivo)

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega expresó su pesar por el cierre de la Embajada de Venezuela en Oslo, una acción que catalogó como “sin justificación”.

La portavoz del Ministerio, Cecilie Roang, informó al diario Verdens Gang que el gobierno noruego recibió la notificación sobre el cierre de la legación diplomática venezolana y reiteró que el acto no respondía a una causa aparente.

En un correo dirigido al medio noruego, Roang señaló: “Es lamentable”. Además, afirmó que, pese a las diferencias existentes entre ambos países, Noruega busca mantener el diálogo con Venezuela y tiene la intención de continuar trabajando para lograrlo.

El cierre de la embajada fue anunciado por el régimen de Venezuela junto con la clausura de su sede en Australia y la apertura de nuevas embajadas en Zimbabue y Burkina Faso.

Según la administración chavista, esta decisión responde a la intención de “fortalecer las alianzas con el sur global” y forma parte de una “reasignación estratégica de recursos”.

La determinación tuvo lugar después de que María Corina Machado recibiera el Premio Nobel de la Paz el viernes.

Nicolás Maduro (Europa Press)
Nicolás Maduro (Europa Press)

La líder opositora dijo este lunes que solo podrá viajar en diciembre a Oslo (Noruega), a recoger el Premio Nobel de la Paz que le fue otorgado el viernes, si el dictador Nicolás Maduro deja de estar en el poder.

Según aseguró la opositora en una entrevista con el diario noruego Dagens Naeringsliv, recogida este lunes por la agencia de noticias de Noruega NTB, para que ella pueda viajar a la capital del país nórdico “Venezuela debe ser libre”.

“Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida”, respondió Machado al periódico noruego.

He aprendido a vivir el día a día, y el pueblo venezolano está haciendo todo lo que está en su mano” por su futuro, añadió la dirigente política.

El viernes, María Corina Machado obtuvo el Premio Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según anunció el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

Machado aseguró este domingo que haber recibido el galardón “tiene un impacto muy importante tanto en los venezolanos como en el propio régimen”, que se “da cuenta”, añadió, de que el “mundo entero legitima” la lucha opositora mientras Maduro “está absolutamente aislado y tiene los días contados”.

Temas Relacionados

NoruegaEmbajada de Venezuela en OsloPremio Nobel de la PazMaría Corina MachadoNicolás Maduro

Últimas Noticias

María Corina Machado dijo que podrá ir a recibir el premio Nobel de la Paz en Oslo sólo si Nicolás Maduro deja el poder

La líder opositora afirmó que, para que pueda viajar, “Venezuela debe ser libre”

María Corina Machado dijo que

Así es como los narcotraficantes tratan de evadir a los buques de Estados Unidos en el Caribe

A pesar de que el gobierno de Trump describe a ese mar y a Venezuela como una gran vía de tránsito y entrada para las drogas que matan a estadounidenses, la gran mayoría del tráfico se produce en el Pacífico

Así es como los narcotraficantes

El activista venezolano Luis Peche afirmó que no detendrá su trabajo tras sufrir un atentado en Bogotá

“Hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no sólo dentro del país”, manifestó el también consultor político

El activista venezolano Luis Peche

Un coronel asegura que el premio Nobel a Machado es la respuesta noruega a la traición de Maduro tras el Acuerdo de Barbados

Ángel Alberto Bellorín está convencido que el galardón fue otorgado “en plena consonancia del reino con su gobierno y el comité”

Un coronel asegura que el

Líderes opositores y organizaciones de DDHH exigieron justicia tras el ataque contra los activistas venezolanos en Bogotá

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia encabezaron los llamados a garantizar protección a todos los exiliados y exigieron una investigación urgente a las autoridades colombianas tras el atentado

Líderes opositores y organizaciones de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gustavo Petro respondió a César

Gustavo Petro respondió a César Gaviria tras ser cuestionado por el posible ingreso del Tren de Aragua a la Paz Total: “El crimen hoy está internacionalizado”

Temblor hoy 14 de octubre en México: se registró un sismo de 4.3 en Oaxaca

La droga más famosa del mundo contra la obesidad llegó a la Argentina: venta bajo receta y eficacia en adultos y adolescentes desde 12 años

Yina Calderón respondió a supuestas amenazas del novio de Andrea Valdiri: “Eres una carnicera activa”

El Gobierno protege a las renovables frente a los precios bajos y refuerza el papel de Red Eléctrica dentro del sistema

INFOBAE AMÉRICA
Crisis de combustible en Bolivia:

Crisis de combustible en Bolivia: la Agencia de Hidrocarburos admite un “desfase” de cuatro a cinco días en la distribución

Mariana Enriquez: “No tengo ganas de escribir literatura que se parezca a la realidad”

Ucrania pidió a los aliados a cortar el suministro de piezas para drones rusos e iraníes

El Racing proyecta un estadio de 68 millones con aparcamiento soterrado, zonas comerciales y 4.000 asientos más

(Previa) Alcaraz busca arrebatar el trono a Sinner en el millonario 'Six Kings Slam'

ENTRETENIMIENTO

Este será el nuevo rostro

Este será el nuevo rostro de Jesús en ‘La Pasión de Cristo 2’

La ciudad natal de Diane Keaton organizará un homenaje a la fallecida actriz

John Travolta rinde homenaje a su fallecida esposa Kelly Preston con una balada que él mismo grabó

“Deberíamos dejar que lo destructivo se destruya solo”: la filosofía de vida de Sean Penn frente al caos

Alec Baldwin revela detalles del accidente vehicular que protagonizó junto a su hermano Stephen en los Hamptons