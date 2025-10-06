Venezuela

Venezuela registró 175 violaciones a la libertad de expresión entre enero y agosto

Espacio Público documentó la “retención” del actor británico Michael Palin durante siete horas por milicianos cuando intentaba grabar una estatua de Hugo Chávez

Fotografía de archivo de opositores
Fotografía de archivo de opositores se manifiestándose a favor de la libertad de prensa en Caracas (Venezuela) (EFE/ Miguel Gutiérrez)

En Venezuela se registraron 175 violaciones a la libertad de expresión entre enero y agosto de este año, informó este lunes la ONG Espacio Público, que documentó, además, en septiembre ocho violaciones a este derecho en el país, entre ellos la “retención” del actor británico Michael Palin y su equipo.

“La censura y la intimidación fueron los hechos más recurrentes, cada uno con 28,57%, seguidos por las restricciones administrativas (13,71%) y el hostigamiento judicial (13,14%)”, explicó la organización en su boletín más reciente publicado en su página web.

También, dijo que la mayoría de los casos entre enero y agosto se registraron en Internet (56,84%).

“Además, se reportaron 24 detenciones, en su mayoría contra particulares (54,17%) y periodistas (33,33%)”, añadió.

En cuanto a los casos de septiembre, Espacio Público relató que milicianos “retuvieron” a Palin, cuanto intentaba grabar una estatua del fallecido presidente Hugo Chávez en Sabaneta, estado Barinas (oeste), como parte de la producción de su serie documental ‘Michael Palin in Venezuela’ para la cadena británica Channel 5.

Las agresiones más frecuentes fueron
Las agresiones más frecuentes fueron la censura, la intimidación y las restricciones administrativas, según recoge un comunicado de la asociación, dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en medios (EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo)

“Durante la jornada de grabación, Palin y su equipo fueron interceptados con armas y retenidos por más de siete horas por el grupo armado”, que les confiscó “pasaportes, cámaras y otros equipos”, señaló la ONG.

Igualmente, indicó que el pasado 16 de septiembre fue detenido el activista Pedro Hernández, director de la ONG Campo, en el estado Yaracuy (oeste).

“Al día siguiente, cuatro familiares de Hernández (su esposa Natalia Álvarez, su hermano Daniel Hernández, su primo José Hernández y su padre Pedro Hernández Serrano), fueron interceptados y detenidos de manera arbitraria por sujetos encapuchados cuando buscaban información sobre el paradero” del activista, en las distintas comandancias de la PNB en Yaracuy, apuntó.

Espacio Público informó que el periodista Jesús Hermoso se “vio obligado a salir del país” tras recibir al menos “tres alertas sobre una presunta captura en su contra por su labor periodística para el portal El Pitazo”.

Hermoso anunció esta decisión en una publicación en su cuenta en la red social X.

El régimen de Nicolás Maduro
El régimen de Nicolás Maduro persigue a los medios de comunicación

Por otra parte, la ONG registró el cese parcial de las operaciones del medio digital El Martillo Venezuela debido a “la falta de financiamiento necesario para poder mantener a sus periodistas y colaboradores”.

En mayo pasado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) advirtió sobre el “sistemático deterioro” de las condiciones para el ejercicio del periodismo en el país, al conmemorarse el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

“La desaparición de los medios impresos, el cierre de cientos de estaciones de radio en los últimos años y el bloqueo de más de 60 medios de comunicación en internet, han reducido la pluralidad informativa en más de un 80 %”, sostuvo en esa oportunidad la gremial, que además abogó por la liberación de los periodistas “judicializados”.

Por otra parte, la organización Foro Penal cifró en 838 los presos políticos en Venezuela. En un reporte publicado en la red social X, que tiene como fecha de corte el 29 de septiembre, la ONG detalló que entre los detenidos hay 735 hombres y 103 mujeres. Además, indicó que 665 de los presos son militares y 173 civiles.

Según el listado, que incluye 834 adultos y cuatro adolescentes, en Venezuela hay 94 personas con nacionalidad extranjera presas por razones políticas.

La mayoría de los detenidos fueron capturados después de los comicios presidenciales de julio de 2024, en los que el ente electoral —controlado por el chavismo— proclamó como ganador al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, pese a las denuncias de fraude de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

(Con información de EFE)

