Venezuela

La oposición venezolana repudió que Maduro lanzara su “Navidad” con fuegos artificiales desde el centro de torturas El Helicoide

“Con indignación rechazamos categóricamente este acto perverso e inhumano”, expresó la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora de Venezuela, criticó este jueves que se lanzaran fuegos artificiales desde El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), donde se encuentran detenidos varios de los considerados presos políticos, como parte de la celebración del comienzo de la Navidad anticipada anunciada por el dictador, Nicolás Maduro.

Con indignación rechazamos categóricamente el acto perverso e inhumano de lanzar fuegos artificiales desde El Helicoide para ‘celebrar la Navidad’”, señaló el bloque en una publicación.

La PUD sostuvo que ese lugar “no es un símbolo de fiesta”, sino el “centro de tortura y detenciones ilegales de Venezuela, donde cientos de presos políticos son víctimas de tratos crueles y de la violación sistemática de los derechos humanos”.

Igualmente, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la líder opositora María Corina Machado, indicó que no hay “Navidad posible en medio del dolor”.

Foto de archivo de parientes de presos políticos en una marcha en Caracas (REUTERS/Gaby Oraa)

“Anoche, desde El Helicoide, el mayor centro de torturas de Venezuela, lanzaron fuegos artificiales para ‘celebrar la Navidad’. ¿Se imaginan? Brillos en el cielo mientras, debajo, hombres y mujeres son humillados, torturados y alejados de sus familias”, añadió la formación.

El Comité de Derechos Humanos de VV compartió un video en el que se ve el lanzamiento de los fuegos artificiales desde la cárcel, ubicada en el suroeste de Caracas.

Por su parte, el diputado electo Henrique Capriles calificó de “lamentable” el lanzamiento de fuegos artificiales desde el centro de reclusión, donde, dijo, “hay venezolanos inocentes encarcelados por pensar distinto”.

“¡Qué bárbaros, qué inhumanos! Esto es una nueva burla a las familias que sufren día tras día, un insulto a los presos políticos, a todos los venezolanos y una demostración de cinismo absoluto”, apostilló el opositor.

Henrique Capriles (REUTERS/Maxwell Briceno)

Capriles, quien también compartió un video de la celebración en El Helicoide, sostuvo que así como la Navidad “no se hace sentir por decreto, la paz de un país no se puede cimentar en el dolor y las constantes violaciones a los derechos humanos”.

Maduro anunció en septiembre el adelanto de esta festividad, como ha hecho en años anteriores desde que llegó al poder, en 2013, al argumentar que se trata de una “fórmula” que ha resultado “muy bien para la economía, para la cultura” y “para la alegría”.

El pasado 22 de septiembre, la Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela dijo que en el país sudamericano hubo un repunte de la “represión” relacionado con el resultado de las presidenciales de julio de 2024, en las que el ente electoral proclamó la victoria de Maduro.

La Comisión, que presentó su informe ante el Consejo de Derechos Humanos, aseguró que la persecución política “ha continuado en 2025 contra aquellos que defienden los derechos humanos y las libertades”.

(Con información de EFE)

