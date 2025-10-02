Venezuela

Maduro inauguró la Navidad lanzando fuegos artificiales desde El Helicoide, el principal centro de torturas de Venezuela

La estructura, utilizada por el SEBIN para la detención de opositores y denunciada por organismos internacionales, sirvió como punto central para la celebración chavista en Caracas

Guardar

La dictadura de Nicolás Maduro utilizó El Helicoide, el principal centro de detención y torturas de Venezuela, como escenario para lanzar fuegos artificiales con motivo del inicio anticipado de la Navidad. La celebración se realizó la noche de este miércoles, después de que el régimen chavista declarara el 1 de octubre como la fecha oficial para el arranque de las festividades.

A través de fotografías y videos compartidos en redes sociales, vecinos de Caracas registraron el momento en que el edificio, que alberga a decenas de presos políticos y detenidos comunes, era iluminado por el espectáculo pirotécnico.

Informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU describen cómo en este complejo se han documentado métodos de tortura como posiciones físicas forzadas, asfixia con bolsas o agua, descargas eléctricas en genitales y golpes con objetos contundentes.

“Los detenidos estuvieron expuestos a amenazas de muerte y violación, desnudez forzada en temperaturas extremas y permanencia encadenados durante largos períodos”, señaló el organismo internacional.

El centro de detención y
El centro de detención y tortura El Helicoide en Caracas

El informe detalla asesinatos en protestas, muertes bajo custodia estatal, más de 2.200 detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y violencia sexual, dentro de una estrategia de persecución política que constituye crímenes de lesa humanidad.

Según el documento, la represión iniciada el 29 de julio de 2024 representa una continuación agravada de un plan estatal para eliminar a opositores reales o percibidos.

“La Misión considera que la represión desatada a partir del 29 de julio de 2024 es una continuación exacerbada del plan de aniquilamiento de personas opositoras o percibidas como tales, que se ha traducido en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes internacionales, constituyendo el crimen de lesa humanidad de persecución por razones políticas”, indica el texto.

El documento expone la continuidad
El documento expone la continuidad de un plan sistemático para silenciar la disidencia y perpetuar el control político tras los comicios presidenciales de 2024

La Misión responsabiliza al régimen venezolano y a sus fuerzas de seguridad, incluyendo la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el SEBIN y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Entre las víctimas se cuentan opositores, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, familiares, niños, niñas, adolescentes y personas extranjeras.

El informe documenta patrones de actuación de los agentes estatales, que incluyen detenciones violentas, uso de fuerza desproporcionada, irrupciones en domicilios y traslados sin identificación, muchas veces sin órdenes judiciales. El uso de leyes antiterroristas y la Ley contra el Odio para criminalizar la disidencia se mantuvo como práctica habitual.

Se atribuyen al menos 30 víctimas fatales a la represión estatal: 25 durante protestas y cinco bajo custodia del Estado. Además, tres personas fallecieron tras ser excarceladas debido al deterioro de su salud. La Misión documentó también tortura y tratos crueles, incluyendo golpes, asfixia, descargas eléctricas, aislamiento prolongado y privación de alimentos y agua.

El informe resalta condiciones inhumanas en centros de detención como Tocorón y Tocuyito, con hacinamiento, falta de acceso a agua potable, alimentación deficiente, ausencia de atención médica y castigos colectivos. Se documentaron 30 casos de desaparición forzada, de los cuales 12 fueron confirmados según estándares internacionales.

La Misión de la ONU
La Misión de la ONU documentó el uso sistemático de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas. Los métodos incluyeron golpes, asfixia con bolsas plásticas, descargas eléctricas, aislamiento prolongado en celdas de castigo y privación de alimentos y agua

La violencia sexual y de género se identificó como patrón de represión, afectando especialmente a mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT privadas de libertad. La Misión documenta abuso sexual, desnudez forzada, sexo transaccional coercitivo y amenazas de violación.

Se registraron 220 detenciones arbitrarias de menores, sin consideración del interés superior de la niñez. También se documentó censura, bloqueos digitales y hostigamiento a defensores de derechos humanos y periodistas.

La Misión concluye que la impunidad es estructural y que las víctimas enfrentan obstáculos insalvables para acceder a la justicia. El informe incluye 19 casos ilustrativos, que representan solo una fracción de las violaciones documentadas, y refleja la magnitud y gravedad de la crisis de derechos humanos en Venezuela.

Temas Relacionados

Régimen de VenezuelaVenezuelaHelicoideEl HelicoideNicolás MaduroCaracasÚltimas noticias America

Últimas Noticias

Correos filtrados revelaron un “puente aéreo” narco entre Venezuela y Belice con destino final en Estados Unidos

Según documentos obtenidos por el consorcio periodístico OCCRP, aeronaves privadas partieron de pistas clandestinas en Maracaibo y utilizaron la pequeña nación centroamericana como escala clave antes de ingresar a territorio estadounidense

Correos filtrados revelaron un “puente

La ONG Provea denunció que el régimen de Venezuela realiza un “abuso crónico” de los estados de excepción

La organización recordó que en la última década esta figura se ha utilizado de forma reiterada para reforzar el control social, justificar la represión y desplazar a comunidades

La ONG Provea denunció que

Primero Justicia afirmó que el decreto de conmoción exterior es una excusa del chavismo para “justificar más represión”

El partido opositor expresó que el país atraviesa desde hace años un “estado de excepción permanente que solo ha servido para perseguir, encarcelar y silenciar” a los que piensan distinto

Primero Justicia afirmó que el

El Foro Penal cifró en 838 los presos políticos en Venezuela: 94 son extranjeros

El listado de la ONG incluye cuatro adolescentes y más de 100 mujeres detenidas por razones políticas

El Foro Penal cifró en

“Maduro odia a la Fuerza Armada”: la reacción de un militar ante tres polémicos ascensos de oficiales en Venezuela

Se trata de Francisco Arias Cárdenas, Francisco Ameliach y Wilmar Castro Soteldo. “Son tres referentes de la destrucción del país”, dijo a Infobae un alto oficial de la Aviación

“Maduro odia a la Fuerza
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El ‘techo de cristal’ persiste:

El ‘techo de cristal’ persiste: las mujeres solo ocupan un 22% de los puestos directivos en España

Cómo detectar si tu jefe es un psicópata, según una experta en acoso laboral

Pico y Placa: qué automóviles no circulan en Bogotá este jueves

Previsión meteorológica en México por región este 2 de octubre

Facundo Manes habló de su nuevo espacio político: “Queremos discutir cómo generamos riqueza”

INFOBAE AMÉRICA
Dimite el ministro de Justicia

Dimite el ministro de Justicia de Perú para concurrir en las presidenciales de 2026

Trade Republic lanza una cuenta infantil y ofrece tres ETFs sin comisiones hasta la mayoría de edad

Aumentan a 72 los muertos y casi 300 los heridos por el seísmo de magnitud 6,9 en el centro de Filipinas

Un juez de EEUU niega al salvadoreño Kilmar Ábrego la opción de pedir asilo y allana su deportación

La AN estudia hoy si extradita a EEUU a un exdirectivo de la ONU reclamado por EEUU por soborno y blanqueo

ENTRETENIMIENTO

Entre confesiones y creatividad, Louis

Entre confesiones y creatividad, Louis Tomlinson abrió las puertas de su nuevo álbum: “Intentar superarte es algo positivo”

Dwayne Johnson se sinceró sobre su sorprendente transformación para “The Smashing Machine”

K-pop Demon Hunters, más de 300 drones y un show que se volvió viral: así fue el impactante espectáculo nocturno que copó un parque en Corea

Ray J enfrenta demanda de su exnovia Kim Kardashian y Kris Jenner por difamación

Marcela Reyes responde a las acusaciones que la relacionan con la muerte de su exesposo B-King