Larry Fink, presidente y director ejecutivo de BlackRock. REUTERS/Kylie Cooper

El director ejecutivo de BlackRock Inc., Larry Fink, expresó optimismo sobre la inversión en Venezuela tras la transformación impulsada por la destitución de Nicolás Maduro.

“Soy muy optimista sobre la oportunidad de invertir en Venezuela”, declaró Fink en un panel en Nueva York el lunes, añadiendo que la nación petrolera podría “recuperar su antiguo esplendor”.

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Los inversionistas han estado invirtiendo masivamente en los activos del país desde la destitución de Maduro por la administración de Donald Trump en enero, lo que alimenta las expectativas de que un reinicio político pueda allanar el camino para las negociaciones de reestructuración de la deuda. La semana pasada, el gobierno estadounidense autorizó a Venezuela a contratar asesores para posibles negociaciones de deuda, un paso clave en el tan esperado camino hacia la reestructuración de los 60 mil millones de dólares en bonos en mora del país.

El director de la mayor gestora de activos del mundo afirmó que Latinoamérica, en general, está saliendo de lo que describió como un período prolongado de “tiempo perdido”, marcado por frecuentes cambios políticos. “Ahora empezamos a ver un poco más de esperanza en la región”, declaró. Añadió que la creciente demanda de infraestructura de inteligencia artificial también podría beneficiar a las economías con abundantes recursos de energía solar e hidrocarburos.

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Larry Fink es muy optimista sobre la oportunidad de invertir en Venezuela. REUTERS/Brendan McDermid

“La demanda crece más rápido que la oferta”, dijo Fink. “Esto podría ser muy beneficioso para Brasil y para muchos otros países”.

Los mercados bursátiles de Brasil, Chile y México se encuentran cerca de máximos históricos, y los inversores citan la relativa independencia de la región de las tensiones geopolíticas y su exposición a empresas que se benefician de la creciente demanda de materias primas y minerales críticos vinculados a la IA.

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(Bloomberg)