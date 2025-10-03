Venezuela

El régimen de Venezuela denunció una incursión de aviones de combate de Estados Unidos cerca de sus costas

El ministro de Defensa Vladimir Padrino López aseguró que el sistema aéreo detectó más de cinco aeronaves estadounidenses y acusó a Washington de provocación. El régimen de Maduro habla de “asedio” y decretó el estado de conmoción exterior

Guardar
El ministro de Defensa del
El ministro de Defensa del régimen chavista venezolano, Vladimir Padrino López (Foto: EP)

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela denunció este jueves la presencia de aviones de combate estadounidenses cerca de sus costas, en un contexto de crecientes tensiones por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe en su ofensiva contra el narcotráfico.

Según declaró el ministro de Defensa Vladimir Padrino López durante una transmisión en la televisión estatal, el sistema de defensa aérea venezolano “detectó más de cinco vectores”, identificados como “aviones de combate”, que se acercaron al territorio nacional.

Padrino López, jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), afirmó que la presencia de estas aeronaves había sido corroborada por pilotos de aerolíneas comerciales, quienes reportaron los avistamientos a la torre de control del aeropuerto internacional de Maiquetía, el principal del país. “El imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas”, declaró el ministro, señalando que aunque consideran la situación una provocación, no se sienten intimidados: “Los estamos viendo. No nos intimida la presencia de estos vectores”.

El incidente ocurre en medio de una operación militar de Estados Unidos que, desde hace aproximadamente un mes, ha desplegado en la región al menos diez aviones F-35, ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados. Estos movimientos forman parte de una estrategia de Washington de combate al narcotráfico, que ha incluido la destrucción de cuatro lanchas de presuntos narcotraficantes frente a las costas venezolanas en las últimas semanas. Sobre la ubicación exacta de los cazas estadounidenses, el ministro prefirió no ofrecer detalles, aunque reiteró que existieron avistamientos confirmados por civiles.

El dictador Nicolás Maduro calificó las maniobras estadounidenses como un “asedio” y “amenaza”. Considera que el gobierno de Donald Trump utiliza el narcotráfico como pretexto para derrocarlo y tomar el control de las mayores reservas de petróleo del mundo. En respuesta a la escalada, Maduro ordenó la movilización de la Milicia Bolivariana, integrada por civiles, y realizó ejercicios militares en la isla de La Orchila el 20 de septiembre. Las fuerzas armadas venezolanas desplegaron durante estos ejercicios buques de guerra, helicópteros, aviones caza y transporte, además de vehículos anfibios, con un contingente de 2.500 efectivos. También organizaron simulacros y entrenamientos para los miembros de la Milicia Bolivariana en tareas de emergencia y defensa.

Venezolanos empuñan armas durante una
Venezolanos empuñan armas durante una manifestación de la Milicia Nacional Bolivariana en apoyo al régimen de Nicolás Maduro, en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos, en Caracas el 23 de septiembre de 2025 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Maduro firmó un decreto para declarar el estado de conmoción exterior en previsión de una eventual intervención extranjera. Aclaró que esta medida excepcional, inexplorada hasta ahora en la historia del país, confiere poderes especiales al Ejecutivo y podría implicar la suspensión de ciertas garantías constitucionales “para proteger los intereses económicos, la producción, la vida y la salud” de la población, según describió Padrino López en la transmisión. El ministro subrayó que “nunca jamás en revolución se ha aplicado un estado de excepción para ir contra el pueblo”.

De forma simbólica, Maduro también adelantó por decreto la Navidad para el 1 de octubre. Esta práctica, que ya había implementado en 2024 tras protestas poselectorales con saldo de 28 muertos y 2.400 detenidos, fue acompañada por la decoración de edificios públicos y el lanzamiento de fuegos artificiales, incluso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocido como El Helicoide, donde se encuentran detenidos considerados presos políticos por organizaciones de derechos humanos.

En relación con las acciones estadounidenses, Padrino López mencionó que se detectó en meses previos un cambio en el patrón de operaciones militares de Estados Unidos, incluyendo vuelos diurnos, nocturnos y de madrugada vinculados a tareas de inteligencia y exploración sobre Venezuela, y señaló que en agosto se triplicó la frecuencia de dichas actividades.

Un aviso confidencial enviado por el gobierno de Trump al Congreso estadounidense, difundido por medios locales, argumentó que el país está inmerso en un “conflicto armado” formal contra los carteles del narcotráfico, considerando a los miembros de dichos grupos “combatientes ilegales”. Esta declaración fue invocada para justificar operaciones militares –como los ataques a embarcaciones en el mar Caribe el mes pasado que dejaron 17 muertos– sin que sean considerados asesinatos. Al menos dos de esas operaciones se dirigieron contra embarcaciones provenientes supuestamente de Venezuela.

El gobierno estadounidense acusa a Maduro de encabezar el llamado Cartel de los Soles, al que vincula con el narcotráfico y considera una organización terrorista, acusación que las autoridades en Caracas rechazan categóricamente.

Ante este escenario, Padrino López reiteró este jueves la disposición nacional a responder ante cualquier agresión foránea: “El estado de conmoción exterior que nuestro presidente ha suscrito y ha firmado está pasando por los pasos constitucionales necesarios para, en caso de ser agredidos, movilizar a todo el potencial nacional”.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

Temas Relacionados

Estados UnidosVenezuelaNicolás Maduroúltimas noticias américamilitares

Últimas Noticias

La Fiscalía de Chile apuntó a Diosdado Cabello por el asesinato de Ronald Ojeda

El fiscal Héctor Barros afirmó que existen indicios que vinculan al ministro del Interior venezolano con el secuestro y homicidio del ex militar venezolano

La Fiscalía de Chile apuntó

Diosdado Cabello dijo que hubo 189 “eventos sísmicos” en la última semana en Venezuela, aunque nadie los sintió

El ministro del Interior del régimen venezolano acotó que 67 eventos tuvieron lugar en las “últimas 24 horas”, aunque no ofreció detalles

Diosdado Cabello dijo que hubo

Las imágenes de la fiesta decretada por Maduro a dos meses de fin de año: “Venezuela huele a Navidad”

El régimen encendió oficialmente los festejos con diversos actos en Caracas y otras zonas del país

Las imágenes de la fiesta

Maduro inauguró la Navidad lanzando fuegos artificiales desde El Helicoide, el principal centro de torturas de Venezuela

La estructura, utilizada por el SEBIN para la detención de opositores y denunciada por organismos internacionales, sirvió como punto central para la celebración chavista en Caracas

Maduro inauguró la Navidad lanzando

Correos filtrados revelaron un “puente aéreo” narco entre Venezuela y Belice con destino final en Estados Unidos

Según documentos obtenidos por el consorcio periodístico OCCRP, aeronaves privadas partieron de pistas clandestinas en Maracaibo y utilizaron la pequeña nación centroamericana como escala clave antes de ingresar a territorio estadounidense

Correos filtrados revelaron un “puente
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Marcha del 2 de octubre

Marcha del 2 de octubre en CDMX en vivo: manifestantes se enfrentan a policías en el Zócalo

¿A qué penal será trasladado ‘El Monstruo’ cuando pise Perú ante el cierre de la Base Naval del Callao? El INPE responde

Detienen a fiscal que olvidó apagar su micrófono durante audiencia y fue captado pidiendo coima a detenidos en La Libertad

Cardenal Carlos Castillo informa que está estable y que su descompensación en Iquitos se debió a hipotensión

Congreso anuncia que gremios levantaron paro de transportistas en Lima tras acuerdo contra la extorsión

INFOBAE AMÉRICA
China y Nicaragua profundizan su

China y Nicaragua profundizan su alianza: Beijing financiará la construcción de una planta de energía eólica

Vladimir Putin advirtió que entregar misiles Tomahawk a Ucrania generaría una “nueva escalada” con Estados Unidos

Venezuela denuncia el despliegue de aviones de combate de EEUU a 75 km de su costa: "Es una provocación"

Elecciones indirectas en Siria: el primer intento de reconstrucción institucional bajo la presidencia de Ahmed al-Sharaa

Alarmante aumento de ratas en las grandes ciudades: por qué los expertos no logran frenar su avance

ENTRETENIMIENTO

La música en la era

La música en la era de la IA: un acuerdo entre discográficas y tecnológicas podría redefinir los derechos de autor

“Demon Slayer: Infinity Castle” supera los 600 millones y rompe récords en taquilla mundial

One Direction prepara documental en Netflix tras la muerte de Liam Payne

“Soy poeta, filósofo, artista y estoy vendiendo creencias”, Matthew McConaughey desafía los prejuicios de Hollywood en su nuevo libro

A qué hora se lanza “The Life of a Showgirl”, el nuevo álbum de Taylor Swift: datos clave sobre el esperado estreno musical