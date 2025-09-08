Diosdado Cabello pidió a los venezolanos prepararse en “todos los frentes” ante el despliegue de Estados Unidos en el Caribe

Fotografía de archivo del ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello (EFE/ Miguel Gutiérrez)

El llamado “número dos del chavismo”, Diosdado Cabello, pidió este lunes a los venezolanos prepararse en “todos los frentes” ante el despliegue militar que mantiene Estados Unidos en el mar Caribe en su ofensiva para combatir el narcotráfico.

“Nosotros no estamos llamando a guerra de ningún tipo, ni queremos guerra con nadie. Pero nuestro pueblo debe estar preparado y alerta, en todas las instancias, en todos los frentes, de todas las maneras y formas”, manifestó Cabello en una rueda de prensa del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y también ministro de Interior, indicó que prepararse para “esta batalla” significa que “los que hacen vida aquí como caballos de Troya saben que su destino es el destino de los enemigos de la patria”.

“Si de algo nosotros tenemos que cuidarnos es de los internos que estarían dispuestos a trabajar para el imperialismo”, señaló el chavista, sin abundar en detalles.

Cabello anunció que el fin de semana el PSUV debatirá y recibirá propuestas para defender al país de lo que Caracas denuncia como las “amenazas” que representa la movilización militar de Estados Unidos.

Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, asisten a la ceremonia de clausura del segundo Curso de Operaciones Especiales Revolucionarias (COER), celebrada en el Grupo de Comando de Acción de la Guardia Nacional Bolivariana en la parroquia Macarao, en Caracas, Venezuela, el 28 de agosto de 2025 (Palacio de Miraflores/Distribuido vía REUTERS)

Más temprano, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó que el país permanece en alerta y sin miedo ante la operación de Estados Unidos en el Caribe, lo que para Caracas representa un intento de provocar un cambio de “régimen”.

En una rueda de prensa transmitida por VTV, Padrino López aseguró que “todo el despliegue” militar de Estados Unidos en el Caribe está “apuntando a Venezuela” y, añadió, las autoridades locales se mantienen atentas.

Para el ministro de Defensa, Estados Unidos mantiene una “amenaza militar sin precedentes” y, “en paralelo”, aseguró, pretende “desestabilizar, desde adentro, a las instituciones (venezolanas), provocar la división de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y provocar también que salgan por ahí traidores”, por lo que llamó a consolidar “la estabilidad interna del país”.

El domingo, Padrino anunció un“refuerzo especial” de la presencia militar en cinco estados del país, ubicados, dijo, en la “fachada caribeña” y la “atlántica”.

Miembros de la Milicia Nacional Bolivariana (REUTERS/Juan Carlos Hernandez/Foto de archivo)

Padrino detalló en un video difundido en sus redes sociales que se movilizarán, por instrucción del dictador Nicolás Maduro, “medios y fuerzas” para fortalecer la presencia en los estados de Zulia y Falcón (oeste), que describió como “una ruta del narcotráfico”, así como en la región insular de Nueva Esparta —integrada por las islas de Margarita, Coche y Cubagua—, en Sucre y Delta Amacuro, en el noreste del país.

En tanto, el presidente Donald Trump envió un escueto pero contundente mensaje a la dictadura venezolana. Al ser consultado sobre si evalúa ordenar ataques contra el narcotráfico en territorio venezolano, respondió: “Ya verán”.

El sábado, el vicepresidente norteamericano JD Vance envió un mensaje contundente en el que defiende el uso de la fuerza contra los carteles de la droga.

“Matar a miembros de carteles que envenenan a nuestros ciudadanos es el mayor y mejor uso de nuestras fuerzas armadas”, afirmó Vance en un mensaje difundido en la red social X. Sus palabras reflejan la línea más dura adoptada por la administración de Trump en materia de seguridad y combate al narcotráfico hasta el momento.

Estados Unidos ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas que asegura “contaminan” las calles de su país y ordenó, la semana pasada, que diez naves de combate F-35 fueran a una base aérea de Puerto Rico.

Venezuela, en respuesta, ha movilizado buques y de millones de milicianos, y, además, ha llamado a la ONU y a la comunidad internacional en general a pronunciarse.