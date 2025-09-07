Un general venezolano advirtió a los militares que si entregan misiles Iglas a organizaciones criminales serán juzgados por crímenes de guerra

El Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, durante una demostración, hace años, de los Igla que posee Venezuela

“Si los militares de la Defensa Aérea en Venezuela entregan misiles Igla Super (Iglas) a bandas criminales, narcos, guerrilla o radicales del régimen, serán severamente juzgados en el futuro por tribunales militares, se les abrirá una Corte Marcial por crímenes de guerra, por defender a los enemigos de los venezolanos, es decir una organización terrorista del narcotráfico internacional, violadores masivos de los Derechos Humanos e inmensamente corruptos que han expoliado y desangrado el país”, dice un general venezolano en conversación con Infobae.

A propósito de lo que está ocurriendo con el operativo de los Estados Unidos contra narcotraficantes, entre quienes incluye a la banda Tren de Aragua y al llamado Cartel de los Soles, el alto oficial que habla con Infobae bajo la reserva de su nombre, asegura que “Venezuela no tiene capacidad de respuesta convencional ante el poderío tecnológico de las fuerzas armadas de EEUU”.

Explica que el apresto Operacional de la Fuerza Armada venezolana “está sumamente disminuido y degradado”, indicando el caso de los “sistemas de armas emblemáticos, que le costaron grandes recursos a la Nación, pero están inoperativos”, agrega que “los sistemas de artillería de la 43 Brigada de Artillería del Ejercito, les han dejado perder sus equipos, por falta de mantenimiento. En la armada han hundido buques, etc”.

Los mandos militares han priorizado aspectos ideológicos, políticos e intereses algunos de corte criminal y clientelar

Aclara que no se está refiriendo a los aviones F-16 que están obsoletos y degradados por el embargo inicialmente tecnológico que era de esperarse que los EEUU, con todo el derecho, lo hiciera habida cuenta del intenso apoyo de Hugo Chávez a países considerados amenazas para los Estados Unidos.

Cita entre esos casos a “Irán, Siria, y Libia en su tiempo, más las alianzas con grupos irregulares y guerrilla colombiana. Todo eso en tiempos del entonces presidente George Bush; fue entonces cuando se catalogó a Venezuela como estado canalla”.

Un equipo misilístico en Los Próceres de Caracas

¿Entonces a qué se refiere específicamente cuando habla de lo disminuido y degradado del apresto Operacional?

Ah, claro, me refiero a todo el equipamiento ruso, principalmente de defensa aérea, aviación de combate y ejército, muchos de los cuales están inoperativos, además Venezuela está en poder relativo de combate muy por debajo de muchos países de Sudamérica. Por ejemplo, si revisamos el ranking de las Armadas (Flota Naval) más poderosas de América Latina, en los primeros cinco países ni por asomo encontrarás a Venezuela, que por cierto desguazó todas las fragatas misilísticas tipo Lupo clase mariscal Sucre.

Entonces volvamos a la situación del apresto Operacional de la Fuerza Armada (FANB).

Bueno, el apresto Operacional no solo está deprimido, disminuido y degradado por falta de un adecuado mantenimiento, sino por la impericia y pérdida de calidad y capacidad de respuesta de los mandos militares, quienes han priorizado aspectos ideológicos, políticos e intereses algunos de corte incluso criminal, otros clientelar, a fin de formar parte del entramado y sus beneficios, en lugar de estar pendiente de sus responsabilidades institucionales, el liderazgo interno y el apresto operativo.

¿Eso ha influido en los soldados y el factor de pertenencia a la institución castrense?

El personal es otro aspecto importante, porque las unidades están diezmadas en sus tablas de organización y equipos. Las tripulaciones, los operarios de defensa aérea, aviación, armada, muchos han desertado, han solicitado la baja, pero otros presos y exiliados. La Fuerza Armada como organización profesional no existe para dar respuesta ni a un país como Colombia con sus fuerzas militares convencionales y regulares al servicio del Estado.

El régimen enseña a determinadas personas en el entrenamiento de la Milicia pero esconde la verdadera cara que oculta la Milicia

¿Eso explica que Nicolás Maduro recurre a llamar al alistamiento de la Milicia?

Exacto, el régimen se sustenta en la Milicia porque le da la fachada de pueblo en armas. El criminal de Maduro dice que ‘si EEUU se atreve a atacar a Venezuela’, cuando el objetivo de Estados Unidos no es el país ni los venezolanos, sino él y su corte criminal, pero Maduro repite como loro, lo que el G2 cubano le dice en la oreja: ‘entraremos en la fase de lucha armada’.

¿Por qué cree que la camarilla del poder se sustenta en la Milicia?

Simple, porque allí mimetiza (camuflaje), en una milicia que el aparato de propaganda del régimen con éxito ha dejado ver a la opinión pública que son ‘mil ancianos’, una conjugación despectiva y burlona de la gente. Lo real es que esconde colectivos, fuerzas quds en células silentes, bandas como Tren de Aragua, Tren del Llano, el ELN y radicales con entrenamiento en guerra irregular, urbana y uso de armas individuales.

¿Por qué esos sí tienen intereses para defender a Maduro?

Y porque efectivamente podrían causar daño si hay una ocupación o acercamiento sin antes suprimir o neutralizar a sus líderes, para desorganizar su orden de batalla irregular, su cohesión, unidad y enviar mensajes al resto para que se desmovilicen, depongan las armas y se entreguen.

Nicolás Maduro busca una guerra convencional

Es así, porque a Maduro lo que busca es una guerra convencional.

Claro, la vía a la que apela Maduro es a la lucha armada irregular, la guerra de resistencia, para que otros disociados, pocos radicales y la gran mayoría de delincuentes que operan como socios menores del entramado criminal, se inmolen para defender lo indefendible desde todo punto de vista, llevándose por el medio a inocentes y aplicando la doctrina de ‘tierra arrasada, tierra quemada’. Ellos, los criminales, lo han dicho muchísimas veces, entre esos Iris Varela, Diosdado Cabello y el propio Maduro.

En medio de una millonaria campaña de propaganda para posicionar lo que al régimen venezolano le conviene.

Porque necesitan, dentro de todo esté escenario, hacer creíble la narrativa falsa de inexpugnabilidad que ellos quieren que cale en la oposición, en la opinión internacional y en el propio gobierno de Donald Trump. Lo que no saben, es lo que precisamente EEUU conoce sobre ellos y las formas de acción para neutralizarlos.

El apresto Operacional de la FANB esta deteriorado y el equipamiento ruso es obsoleto

Desde el Alto Mando se pregona que la FANB está preparada para responder, pero usted descarta que esa respuesta tenga éxito. ¿No lo duda?

Jamás convencionalmente podrían hacer algo; la relación asimétrica de fuerzas y medios y el poder relativo de combate entre Venezuela y EEUU, es inmensamente superior a favor de la potencia mundial del norte, y sería una locura que los miembros de la Fuerza Armada se embarquen en ello y mucho menos en defensa de un usurpador, líder del Cartel de los Soles y que ha desgraciado a Venezuela y a los venezolanos por más de una década.

¿General, en realidad es tan obsoleto el equipamiento ruso que tiene Venezuela?

Si, por falta de mantenimiento, alta rata de fallas desde que llegaron, la mayoría fueron excedentes de Rusia repotenciados, tal es el caso de los sistemas de defensa aérea; hay que darse cuenta de su eficacia en la guerra de Ucrania. Además, la obsolescencia de un arma no la da solo por su antigüedad, puede ser relativamente nueva, pero se hace obsoleta por degradación, falta de mantenimiento e incluso falta de entrenamiento para su adecuado empleo.

Los aviones F-16 están obsoletos y degradados por el embargo tecnológico

¿Cuál es o era el fuerte de Aviación?

Fueron los Sukoi 30, recalco, fueron, en combinación con los sistemas de defensa aérea como el Antey 2500 y los sistema BuK M2E, sus radares de interceptación; esa conjugación de medios fue relativamente fuerte, frente a otro país de Latinoamérica, pero jamás frente a la potencia mundial en tecnología militar como lo es Estados Unidos.

¿Y lo que se compró a China?

El sistema de defensa aérea de Caracas que China integró a estaciones de combate ZU 23 mm, antiaérea y a los Manpads Iglas. Aquí radica un sistema multicapa de protección de los bunkers que tienen donde duerme y hace sus reuniones Nicolás Maduro.

Usted les advierte a sus compañeros de armas que si entregan misiles Iglas a criminales serán juzgados en el futuro. ¿Por qué enfatiza el caso de los Igla Super?

Porque la entrega de mecanismos de disparo y misiles Iglas a mercenarios, delincuentes, guerrilla y colectivos que son paramilitares, al servicio de un entramado criminal, supone violaciones a los tratados internacionales de uso indiscriminado de armas, eso lo refiere el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), que regulan la transferencia y el comercio de armas, incluyendo los sistemas portátiles antiaéreos (en inglés Man-portable air defense systems, Manpads), es decir sistema portátil de misiles de defensa anti aéreo.

Que en el caso de Venezuela son los IglaS.

Si. Las restricciones no son específicas para Manpads, sino que abarcan toda la transferencia y uso de armamento, enfocándose en prevenir la proliferación y el uso indiscriminado, y estableciendo controles para evitar que sistemas de misiles de largo alcance y sus tecnologías caigan en manos equivocadas. Además, es un arma de doble filo, para el mismo régimen.

Los oficiales deben asumir que de entregar Iglas serán juzgados por crímenes de guerra

¿Por qué de doble filo?

Porque pueden derribarlos a ellos mismos, en caso de que uno de esos mercenarios decida hacerlo por las causas que considere. De manera que estaría en completo descontrol el espacio aéreo a su alcance, 3 kilómetros en parámetro cero o lo que es lo mismo vertical y unos 6 kilómetros.

General, esta pregunta es controversial. ¿Respalda las operaciones que realiza o pudiera realizar Estados Unidos y que desplegó en el sur del Caribe?

Respaldo unas operaciones quirúrgicas de extracción, respaldo la neutralización e inutilización de criminales que lideran las organizaciones terroristas que mueven miles de toneladas de drogas, respaldo una asistencia multinacional con los EEUU en respaldo al gobierno legítimo de Edmundo González Urrutia, para apoyar en las operaciones de eliminación de las amenazas y peligros que atentan a diario contra los venezolanos, contra los intereses de los países americanos y contra los intereses y seguridad de los EEUU.

¿En qué se basa para apoyarlas?

En que debe aplicarse una política de contención contra el terrorismo y el narcotráfico internacional como el Cartel de los Soles. Además, ayudaría a la estabilización, gobernabilidad y operaciones para garantizar la paz y la reinserción de las inversiones y por ende la recuperación de Venezuela, que está en la actualidad en el abismo de las sombras. Y me permito citar una frase: ‘La noche es más oscura, justo antes del amanecer’.