Venezuela

La dictadura chavista arremetió contra Noruega por denunciar las desapariciones forzadas en Venezuela

El canciller del régimen bolivariano, Yván Gil, calificó el comunicado de Oslo como una “amenaza contra la soberanía” y acusó al país nórdico de actuar “en contra de la opinión de su propio pueblo”

Guardar
Familias de víctimas exigen respuestas
Familias de víctimas exigen respuestas inmediatas ante la falta de localización oficial de sus allegados (AP)

La dictadura venezolana expresó este sábado un rechazo categórico al comunicado emitido por Noruega, el cual denuncia un aumento de las desapariciones forzadas en territorio venezolano.

La controversia surgió tras una declaración pública del Ministerio de Relaciones Exteriores noruego, divulgada durante el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en la que el país europeo manifestó su seria preocupación por la situación de derechos humanos en Venezuela tras las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio del 2024.

La reacción nórdica, basada en datos del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, fue interpretada por el régimen de Caracas como un intento de intervención en los asuntos internos del país.

El ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, fue el encargado de responder oficialmente a través de su canal de Telegram. Afirmó que la administración venezolana “rechaza de manera firme la declaración de la Cancillería de Noruega”, calificándola como una “amenaza contra la soberanía” y acusando a Oslo de actuar “en contra de la opinión de su propio pueblo”.

Yván Gil criticó con firmeza
Yván Gil criticó con firmeza recientes declaraciones internacionales sobre la situación interna del país (EFE)

En su declaración oficial, el funcionario acusó a Noruega de justificar, de forma implícita, actitudes hostiles, al hacer referencia a un supuesto “intento mudo de justificar la agresión militar del imperio estadounidense contra Venezuela con argumentos absolutamente cobardes”.

El comunicado noruego que generó el enfrentamiento fue firmado por el titular de Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide. El mensaje expresó la “alarma” del gobierno noruego ante el “aumento del uso de desapariciones forzadas” en Venezuela.

Espen Barth Eide expresó alarma
Espen Barth Eide expresó alarma por la situación de derechos fundamentales tras las recientes elecciones (Reuters)

La declaración manifestó preocupación, especialmente, por “las desapariciones asociadas con las elecciones en Venezuela, incluidos los llamados casos de desapariciones a corto plazo cometidos durante y alrededor de las elecciones presidenciales de julio de 2024”.

Además, Noruega señaló su inquietud por el “uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes por parte de agentes del Estado” y por los “homicidios ilícitos, entre otras violaciones”.

Los principales afectados, según los datos citados por Oslo, son ciudadanos que participaron en protestas, defensores de derechos humanos y figuras vinculadas a la oposición, especialmente durante y después del proceso electoral.

Las manifestaciones recientes han reunido
Las manifestaciones recientes han reunido a sectores diversos que exigen garantías democráticas y respeto a los derechos fundamentales en el país

Entre los casos señalados destacan las “desapariciones de corto plazo”, privaciones temporales de libertad durante las cuales las personas permanecen incomunicadas, sin localización formal, hasta ser puestas a disposición de la justicia o liberadas.

El organismo exigió respeto a los derechos humanos, el fin de la violencia política y garantías al derecho de libertad de expresión y participación política pacífica. Espen Barth Eide hizo además un llamamiento explícito a la dictadura de Nicolás Maduro para adoptar medidas concretas que aseguren “el respeto de las normas internacionales y eviten daños irreparables a las víctimas”.

El PCD reclama la aparición con vida de su secretario general, detenido hace más de seis semanas

El dirigente opositor fue interceptado
El dirigente opositor fue interceptado por agentes encapuchados sin orden legal en el estado Bolívar (X Twitter)

Según relató la agencia EFE, el Partido Centro Democrático (PCD), referente de la oposición venezolana, denunció ayer la desaparición de Yandir Loggiodice, su secretario general, quien permanece incomunicado desde su detención el 14 de julio en el estado Bolívar.

Loggiodice necesita atención médica especializada
Loggiodice necesita atención médica especializada debido a una condición neurológica preexistente (X Twitter)

El operativo fue ejecutado por una treintena de agentes armados y encapuchados que, según el partido, irrumpieron en el lugar donde Loggiodice se refugiaba, sin presentar orden legal ni identificar la autoridad responsable.

Yandir Loggiodice permanece incomunicado desde
Yandir Loggiodice permanece incomunicado desde que fue detenido hace más de seis semanas (X Twitter)

Durante los 45 días transcurridos desde aquel episodio, familiares y abogados no han podido establecer contacto con el dirigente político, lo que incrementa las preocupaciones sobre su integridad física y acceso a tratamiento médico, dada su condición de salud delicada.

Sectores opositores y organizaciones de derechos humanos consideran el hecho una desaparición y advierten sobre el riesgo de vulneraciones más graves, en un clima de creciente tensión política tras las recientes elecciones.

Temas Relacionados

VenezuelaNoruegaDesaparición forzada

Últimas Noticias

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia celebraron el informe de Noruega que denuncia el aumento de las desapariciones forzadas en Venezuela

Los líderes opositores destacaron la “firme posición” del gobierno noruego, que alertó sobre el uso de desapariciones forzadas como herramienta de represión política tras las elecciones presidenciales de 2024

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia celebraron

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la dictadura venezolana, volvió a amenazar a EEUU: “Seremos su peor pesadilla”

La funcionaria chavista lanzó una nueva advertencia a Washington en medio de las operaciones militares en el mar Caribe contra el narcotráfico

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la

Noruega denunció un aumento de las desapariciones forzadas en Venezuela y exigió a la dictadura de Maduro cesar la violencia política

“La participación pacífica en la vida política debe ser respetada”, señaló el Ministerio de Exteriores en un comunicado emitido con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

Noruega denunció un aumento de

Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela: “Si yo fuera Maduro estaría muy asustada”

La activista alertó que el cerco militar y las sanciones coordinadas por Estados Unidos y otros países podrían debilitar la estructura de poder en Caracas. Detalló, además, la compleja y extensa red de corrupción que tejió el chavismo

Mercedes de Freitas, directora de

El bolívar venezolano se devaluó un 15% en agosto frente al dólar y acumula una caída del 64% en 2025

La moneda estadounidense cerró el mes en 147,08 bolívares en el mercado oficial, según el Banco Central de Venezuela. La depreciación golpea el poder adquisitivo de los trabajadores, cuyo salario mínimo equivale a menos de un dólar mensual

El bolívar venezolano se devaluó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Geoglifos de Nasca en riesgo:

Geoglifos de Nasca en riesgo: unas 200 personas invaden zona protegida del sitio arqueológico El Telar de Buena Fe

Nueva alerta de Digemid por detergentes falsos: Retiran productos y brindan recomendaciones

Delincuentes envían prueba de supervivencia de mujer secuestrada en La Cumbre, Valle, y exigen un millonario rescate

Defensoría emitió alerta por riesgo extremo de “conflicto híbrido” en Cali tras atentado con carro bomba

Las propiedades nutrimentales de las fresas con yogurt griego

INFOBAE AMÉRICA
Sánchez denuncia la "injusta" revocación

Sánchez denuncia la "injusta" revocación de visados a Palestina y exige que se escuche su voz en la ONU

Melilla acusa al Gobierno central de "abandono" en la gestión de menores migrantes y critica "la exclusión" de Cataluña

Pedro Sánchez traslada su apoyo a Open Arms frente a las críticas de Abascal: "Defender España es defender la vida"

Al menos 19 muertos y decenas de heridos en un ataque israelí contra dos barrios de la ciudad de Gaza

El delantero congoleño Grady Diangana refuerza al Elche CF hasta junio de 2027

ENTRETENIMIENTO

Los padres de Lily Phillips

Los padres de Lily Phillips le rogaron entre lágrimas que deje OnlyFans: “Es degradante y nos preocupa su seguridad”

La serie más exitosa de Netflix prepara su regreso: su temporada 1 generó más de 1.700 millones de horas de visualización

Karla Sofía Gascón será premiada como mejor actriz internacional en el Festival de Venecia

La esposa de Bruce Willis respondió a las críticas tras la decisión de trasladar al actor a una casa de cuidados especiales

Robbie Williams enfrentará una demanda por la autoría de “Angels”: los detalles del reclamo