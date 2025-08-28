La Casa Blanca afirmó que Maduro lidera “un cartel narcoterrorista”: “Trump está dispuesto a usar todos los recursos del poder de Estados Unidos”

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se dirige a los periodistas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 28 de agosto de 2025 (REUTERS/Jonathan Ernst)

La Casa Blanca reiteró este jueves que el dictador Nicolás Maduro es la cabeza de un cartel narcoterrorista y subrayó que muchos países latinoamericanos apoyan la iniciativa militar de EEUU, que incluye un gran despliegue de varios buques e infantes de marina en el Caribe, para combatir el tráfico de drogas en el que asegura que está involucrado el régimen chavista.

“Muchos países caribeños y de la región han aplaudido las operaciones y esfuerzos antidrogas de la administración, y el presidente (Donald Trump) está dispuesto a utilizar todos los recursos del poder estadounidense para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”, dijo hoy en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“Como he dicho antes desde este podio, el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cártel del narcotráfico. Maduro no es un presidente legítimo. Es el líder fugitivo de este cártel. Ha sido acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas a nuestro país”, añadió la portavoz.

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró esta semana que la iniciativa de Washington cuenta con el apoyo de países como Argentina, Paraguay, Ecuador, Guyana o Trinidad y Tobago, y que sus Gobiernos han manifestado su disposición a colaborar en acciones conjuntas contra el narcotráfico.

Al ser preguntada sobre si el enorme volumen del despliegue apunta a la posibilidad de que Donald Trump esté considerando lanzar ataques contra instalaciones militares en territorio venezolano, Leavitt se limitó a señalar que no se adelantará “al presidente con respecto a ninguna acción militar”.

FOTO DE ARCHIVO. Nicolás Maduro se dirige a sus partidarios durante una marcha que conmemora el primer aniversario de su victoria en las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio, en Caracas, Venezuela, el 28 de julio de 2025 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Más de 4.000 militares, entre ellos unos 2.000 marines, además de aviones, barcos y lanzamisiles, han sido movilizados por la Administración Trump para patrullar en las aguas cercanas a Venezuela y el Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico.

El contingente incluye tres destructores (USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson), tres buques de transporte anfibio (USS Iwo Jima, USS San Antonio y USS Fort Lauderdale), el crucero lanzamisiles USS Lake Erie y el submarino de propulsión nuclear USS Newport News.

El secretario de Estado Marco Rubio apuntó a que el operativo se enmarca en los esfuerzos de Washington por combatir al Cartel de los Soles, una reconocida organización criminal compuesta por militares venezolanos que EEUU ha designado como grupo terrorista pero que diversos expertos consideran que opera como una entidad desestructurada.

El martes, el régimen chavista de Venezuela inició patrullaje intensivo con drones y buques de la Armada Nacional Bolivariana en aguas territoriales del Caribe.

Estados Unidos envía buques de guerra al Caribe. (Foto: Difusión)

El ministro de Defensa chavista Vladimir Padrino López informó en un video difundido en redes sociales que el despliegue venezolano contempla “recorridos fluviales con infantería de Marina en el noroeste del país, patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales”.

La medida venezolana llegó después de que las autoridades anunciaran el traslado de 15.000 efectivos militares a la frontera con Colombia como parte de las operaciones antidrogas, en el marco del refuerzo de la ‘Operación Relámpago del Catatumbo’. Este operativo prevé el desplazamiento de tropas a las zonas limítrofes y la activación de medios aéreos, incluyendo helicópteros, sistemas de escucha, inteligencia y plataformas de exploración, según precisó Padrino López.

El refuerzo de la presencia militar responde, según el régimen de Maduro, a una “escalada de acciones hostiles” por parte de Estados Unidos. La administración estadounidense, por su parte, sostiene que la movilización naval integra planes de lucha contra el narcotráfico internacional y en ningún momento ha mencionado la posibilidad de una invasión a Venezuela.

(Con información de EFE)