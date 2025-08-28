Venezuela

El régimen de Nicolás Maduro admitió que se prepara para “lo peor” ante el cerco naval de EEUU contra el narcotráfico

El llamado “número dos” del chavismo, Diosdado Cabello, reconoció que la cúpula oficialista intensificó sus preparativos internos para enfrentar la presión internacional contra las estructuras criminales que protegen al Cartel de los Soles

El régimen de Nicolás Maduro se declaró en “alerta máxima” tras el despliegue de buques y tropas de Estados Unidos en aguas del Caribe, en el marco de la operación contra el narcotráfico regional.

El llamado “número dos” del chavismo y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, admitió este miércoles que la cúpula oficialista intensifica sus preparativos internos para enfrentar “lo peor”, en referencia a la presión internacional contra las estructuras criminales que protegen al Cartel de los Soles.

Nosotros no subestimamos ninguna amenaza. Tampoco la sobrestimamos y mucho menos la desestimamos (...). Nos preparamos para lo peor siempre, insistió Cabello durante su programa de propaganda semanal Con el mazo dando, transmitido por la televisora estatal VTV

La declaración se enmarca en la respuesta del chavismo al despliegue naval ordenado por Washington para frenar las rutas de cocaína que salen desde Venezuela.

Cabello trató de mostrar respaldo interno al régimen celebrando la convocatoria de alistamiento en la Milicia Nacional Bolivariana. Según el dirigente, las jornadas fueron “históricas”.

Fotografía de archivo del 31
Fotografía de archivo del 31 de mayo de 2025 del ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Se desbordó por todos lados (…) nadie fue obligado sino que acudió por voluntad propia a defender la Patria, dijo.

En contraste, analistas y organizaciones opositoras han denunciado que estas convocatorias son parte de la maquinaria propagandística del chavismo, que busca proyectar una falsa imagen de legitimidad popular mientras el país sufre una de las peores crisis humanitarias de la región.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció que el reclutamiento continuará en más de mil puntos este fin de semana, en lo que el chavismo presenta como un mecanismo de “defensa” frente a Estados Unidos.

La dictadura de Nicolás Maduro elevó sus denuncias a la ONU, acusando a Washington de planear el envío de un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear de ataque rápido hacia el Caribe. Caracas lo presentó como una grave amenaza a la paz regional, apelando al Tratado de Tlatelolco, que declara a América Latina como zona libre de armas nucleares.

El ministro de Defensa, Vladimir
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López (REUTERS)

Estas declaraciones forman parte del libreto habitual del chavismo: desviar la atención de los señalamientos directos de narcotráfico y violaciones de derechos humanos que pesan sobre Maduro y sus principales colaboradores.

Recompensas millonarias y acusaciones judiciales

Estados Unidos, por su parte, ha redoblado las sanciones y medidas judiciales contra la dictadura venezolana. La administración de Donald Trump duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro, acusado de dirigir un Estado criminal involucrado en el tráfico de cocaína y lavado de dinero.

El despliegue militar en el Caribe forma parte de una estrategia regional para desmantelar las redes del Cartel de los Soles, organización vinculada a altos mandos militares y políticos del chavismo, señalada por agencias internacionales como pieza clave del tráfico de drogas hacia Centroamérica y Estados Unidos.

En su espacio televisivo, Cabello también arremetió contra la oposición, en particular contra María Corina Machado, a quien acusó de “montar un relato” para minimizar las convocatorias militares.

La administración de Donald Trump
La administración de Donald Trump duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro, acusado de dirigir un Estado criminal involucrado en el tráfico de cocaína y lavado de dinero

Mientras ellos sigan cayéndose a coba, nosotros seguiremos avanzando, afirmó, en lo que constituye otra muestra del uso del aparato comunicacional del régimen para hostigar a sus críticos internos.

El endurecimiento del discurso chavista y la activación de la Milicia Bolivariana forman parte de una estrategia de propaganda que intenta ocultar el creciente aislamiento del régimen en la comunidad internacional.

Mientras Cabello promete “prepararse para lo peor”, los señalamientos por narcotráfico, represión y violaciones sistemáticas de derechos humanos mantienen a Maduro y su círculo bajo un cerco cada vez más estrecho.

(Con información de EFE)

