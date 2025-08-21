El régimen de Maduro amenazó con cárcel a todo extranjero que ingrese a Venezuela sin autorización: “Entra, pero no sale”

El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, amenazó este miércoles a los ciudadanos extranjeros que intenten ingresar a Venezuela sin autorización del régimen. En un discurso televisado, advirtió que quienes crucen la frontera sin el aval correspondiente serán considerados “enemigos” y enfrentarán las consecuencias.

“Todo aquel extranjero que pretenda entrar a Venezuela de forma ilegal será tratado como enemigo de la patria”, declaró Rodríguez, estrecho aliado del dictador Nicolás Maduro.

“Aquí se queda: preso o como se quede, pero se queda”, agregó.

El funcionario chavista no ofreció detalles sobre los mecanismos de control que implementará el régimen, pero insistió en que se aplicarán medidas drásticas.

“No vamos a permitir que nadie venga a nuestro territorio sin autorización, porque sabremos cómo responder”, afirmó.

El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)

Las declaraciones de Rodríguez se dan en medio del aumento de la presión internacional sobre la dictadura de Nicolás Maduro, luego de que el gobierno de Estados Unidos anunciara el despliegue de buques de guerra frente a las costas venezolanas, como parte de sus operaciones contra el narcoterrorismo. Estas acciones buscan enfrentar a organizaciones criminales latinoamericanas, entre ellas el Cartel de los Soles, cuya jefatura ha sido atribuida al propio Maduro.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció una recompensa de 50 millones de dólares que lleve al arresto del dictador venezolano, mientras otros altos funcionarios del régimen, como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, también enfrentan acusaciones similares.

Paraguay tiene previsto sumarse a Estados Unidos y Ecuador en la designación formal del Cartel de los Soles como grupo terrorista, una medida adoptada en señal de repudio a la complicidad del chavismo con el crimen organizado. El Ejecutivo paraguayo solo requiere el aval formal del presidente Santiago Peña para hacer oficial la decisión.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció una recompensa de 50 millones de dólares que lleve al arresto del dictador Nicolás Maduro

Como respuesta al cerco internacional, Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, para defender a la “revolución”.

En la sesión, Rodríguez defendió al régimen asegurando que Venezuela ha sido “pionera” en la lucha contra el tráfico de drogas. “Hay un país en el mundo que ha combatido y derrotado a las bandas criminales, al narcotráfico, a los mercenarios y a los paramilitares”, dijo, en un intento por contrarrestar las acusaciones internacionales sobre la complicidad de altos funcionarios venezolanos con redes de narcotráfico.

Pidió además a los venezolanos no prestar atención a lo que calificó como “las estupideces del imperialismo” y aseguró que “esas estrategias psicológicas son cada vez menos elaboradas, donde se evidencia que no hay ni un metro cuadrado de cultivos de cocaína en Venezuela”.

En el ámbito interno, el Parlamento chavista votó el retiro de la inmunidad parlamentaria del diputado oficialista Julio César Torres Molina, acusado de tenencia de drogas.

El Parlamento chavista votó el retiro de la inmunidad parlamentaria del diputado oficialista Julio César Torres Molina, acusado de tenencia de drogas (Europa Press)

Rodríguez catalogó a Torres Molina de “basura” y pidió castigo ejemplar para “quien traicione los altos intereses del pueblo de Venezuela”. La bancada oficialista, respaldada por la oposición colaboracionista, acompañó la decisión sin objeciones.

William Benavides, diputado chavista, señaló que Torres Molina fue detenido “en flagrancia” por el delito de “posesión de drogas”, sin precisar cantidad, tipo ni fecha de la detención, y añadió que todo lo vinculado al narcotráfico “le está haciendo el juego al enemigo, le está haciendo el juego a quienes nos quieren destruir”.

Pedro Carreño, por su parte, celebró la detección del caso gracias a los servicios de la dictadura y pidió “extirpar el lunar” de la Cámara Legislativa, sin especificar detalles sobre la investigación.

(Con información de EFE)