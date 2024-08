Edmundo González Urrutia cuestionó la citación de la Fiscalía chavista en su contra por falta de garantías de independencia

Edmundo González Urrutia advirtió que la citación de la Fiscalía de chavista carece de garantías

El abanderado de la oposición mayoritaria de Venezuela, Edmundo González Urrutia, dijo este domingo que la citación del Ministerio Público (MP, Fiscalía) afecto al chavismo, para que comparezca este lunes, como parte de una investigación por supuesta “conspiración” y otros delitos, carece de “garantías de independencia y del debido proceso”.

En un video publicado en redes sociales, el líder de la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- expresó que el MP lo que “pretende someter a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos”, aunque no confirmó su asistencia.

Según la citación, deberá comparecer este lunes a las 10:00 hora local (14:00 GMT), como parte de una investigación por la “presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración”.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab (EFE/ARCHIVO)

González Urrutia, dijo en el video que el fiscal general, Tarek William Saab, “se ha comportado, reiteradamente, como un acusador político”, ya que -aseveró- “condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso”.

En su mensaje, el ex embajador instó a Maduro a que “entienda, por una buena vez, que la solución no está en la represión, sino en la verificación internacional, independiente y confiable de las actas, que no puede ser sustituida por una sentencia dictada al margen de la Constitución”, en referencia al fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalida la reelección del chavista.

“En ese escenario, presentaremos nuestros ejemplares de las actas de escrutinio que dejan clara la voluntad de cambio de los venezolanos. La verdad de lo sucedido el 28 de julio es lo que salvará la institucionalidad democrática”, afirmó.

El opositor exigió a las autoridades, por “la paz y el bienestar del país”, la publicación de las actas y el respeto a “la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio que favorecieron, ampliamente, el cambio político que representó” su candidatura.

La Fiscalía chavista de Venezuela citó para el lunes a González Urrutia por supuesta "conspiración" (EFE/Ministerio Público de Venezuela)

Además, reiteró que la oposición que lidera propicia “la búsqueda de fórmulas que, con estricto sometimiento a la soberanía popular, permitan canalizar una transición ordenada, pacífica y con garantías para todos”.

“Venezuela vive horas de incertidumbre y desasosiego, producto del empeño de ustedes de violar la voluntad de cambio”, agregó en el vídeo.

La Fiscalía investiga la página web donde la coalición opositora asegura tener publicado “el 83,5 % de las actas” de las elecciones presidenciales, que evidencian, según este sector antichavista, el triunfo de González Urrutia. El Consejo Nacional Electoral del país, también controlado por el chavismo, proclamó a Nicolás Maduro como ganador de los comicios del 28 de julio, sin presentar evidencias de los datos informados ante los medios de comunicación.

(Con información de EFE)