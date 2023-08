Comienza la campaña en Venezuela para las primarias opositoras del 22 de octubre

El presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, habla durante un evento en Caracas (AP Foto/Matías Delacroix/Archivo)

La campaña para las primarias opositoras del 22 de octubre, que definirán al candidato que se enfrentará al chavismo en las presidenciales de 2024, arranca este martes en Venezuela sin grandes actos proselitistas anunciados y bajo la amenaza de una demanda judicial que pide la suspensión del proceso.

Aunque los 13 aspirantes de esta contienda han realizado numerosos actos en los últimos meses, solo cinco tienen actividades previstas para esta jornada, entre ellos el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, quien optó por comenzar esta cuenta regresiva de dos meses con una rueda de prensa, en Caracas.

Por su parte, el ex diputado Carlos Prosperi encabezará un acto de jura de su comando de campaña, una actividad que también se celebrará en la capital venezolana y que será replicada, de manera simultánea, en 300 de los 335 municipios del país, según su partido, Acción Democrática (AD).

El opositor venezolano Henrique Capriles (EFE/Miguel Gutiérrez)

Además, el equipo del ex rector electoral Andrés Caleca adelantó que hará una actividad a propósito del comienzo de la campaña, pero todavía no ha anunciado la naturaleza del acto, igual que la ex diputada Tamara Adrián, que tiene prevista una declaración a las afueras de Caracas.

El equipo de la ex diputada María Corina Machado aseguró a la agencia de noticias EFE que no tendrán mítines este martes, pues se organizan para una visita de la candidata esta semana al este del país, mientras que Voluntad Popular (VP) no contestó a los pedidos de información sobre las actividades de su candidato, Freddy Superlano.

La líder opositora María Corina Machado (AP Foto/Ariana Cubillos)

La Comisión Nacional de Primaria (CNP), que organiza los comicios a instancias de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), anunció que se habilitarán 3.008 centros de votación en 331 municipios, sin explicar las localidades que fueron excluidas y por cuáles motivos.

La mayoría de los candidatos prevén intensificar sus actos de calle, luego de meses de precampaña en los que algunos recibieron amenazas o fueron agredidos por adeptos al oficialismo.

La cuenta atrás para las internas está marcada por la posibilidad de que el proceso sea suspendido en atención a una demanda introducida ante el Tribunal Supremo de Justicia por parte de Luis Ratti, un político que militó durante años en el chavismo y que en el último sexenio se ha presentado como independiente.

