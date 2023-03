Cómo fue la farsa electoral en Cuba que Nicolás Maduro calificó como “virtuosa”

Nicolás Maduro posa junto a Miguel Díaz-Canel (Miraflores Palace/Handout via REUTERS)

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, por las votaciones parlamentarias celebradas el domingo, las cuales calificó como una “virtuosa jornada electoral”, según un comunicado difundido este lunes por el chavismo.

El líder chavista, en nombre del pueblo de Venezuela, “extiende felicitaciones al pueblo cubano y al presidente Miguel Díaz-Canel por la exitosa jornada para elegir la Asamblea Nacional del Poder Popular”, dice el escrito.

A estas parlamentarias, en las que no participaron opositores, se presentaron 470 diputados -para el mismo número de plazas-, quienes habían sido seleccionados por organizaciones de la órbita del Partido Comunista de Cuba (PCC), el único legal en la isla.

Venezuela, en su comunicado, “celebra con júbilo la heroica demostración del pueblo” cubano, lo que, consideró, “ratifica, una vez más, el firme y vigoroso apoyo al proyecto revolucionario, ejemplo, inspiración y guía para los pueblos” de América Latina y el mundo.

Una mujer prepara su voto en un colegio electoral durante las elecciones legislativas en La Habana (REUTERS/Alexandre Meneghini)

“Reiteramos al pueblo de Cuba nuestro compromiso fraterno y solidario con la relación de hermandad entre nuestros pueblos, cuyo destino histórico es andar juntos a través de los tiempos, enarbolando las mismas banderas por un mundo mejor”, concluyó el escrito.

Tras la jornada del domingo, tres ONG de observación electoral independiente calificaron los comicios como los “más irregulares” en el país desde 1976 debido, entre otras razones, a la falta de veeduría internacional, y consideraron que no se atendió a la “voluntad” del electorado.

En los últimos 20 años, Cuba y Venezuela desarrollaron una intensa cooperación bilateral en las áreas de salud, educación, energía, deporte y cultura, mientras que las alianzas políticas se fortalecieron.

Un hombre se prepara para votar en un colegio electoral en La Habana (Foto AP/Ramón Espinosa)

Las irregularidades del proceso

En Cuba, que cuenta con 11,1 millones de habitantes, los partidos de oposición están prohibidos y el voto no es obligatorio.

La activista cubana Carolina Barrero que, como miles de disidentes tuvo que dejar la isla empujada por las amenazas del régimen, aseguró en diálogo con Infobae que lo de este domingo ni siquiera es una votación. “No se elige nada, es un ejercicio de ratificación de listas cerradas ordenadas por el propio partido que se auto elige. La última vez que los cubanos votamos en elecciones libres fue en 1948, estamos hablando de 70 años sin poder elegir libremente”, denunció.

Para Barrero, los cubanos decidieron dejar de votar “por hastío, por cansancio o por falta de credibilidad al régimen, pero también es por conciencia política porque entienden que no votar es la forma que tienen de expresar su rechazo a la dictadura”.

El resultado, de todas formas, era absolutamente predecible. El objetivo era renovar la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) que nominó al presidente Miguel Díaz-Canel.

Miguel Díaz-Canel (EFE/Yander Zamora/Archivo)

La votación, además, no contó con ninguno de los valores que convierten a una elección en democrática. Los candidatos fueron elegidos a dedo y no hubo campaña electoral ni observación internacional seria. Y, por supuesto, no participó la oposición.

Los llamados a la abstención se concentraron en las redes sociales. Manuel Cuesta Morúa, miembro del opositor Consejo para la Transición Democrática en Cuba, pidió estar atentos a las “matemáticas electorales del gobierno”.

“A las 9am informa que ha votado el 18.2% del electorado. A las 11am dice que el 41.66%. Es decir, en menos de dos horas la asistencia se incrementó un 23.46%. Imposible!!! Los colegios están vacíos”, dijo el disidente en un tuit.

Más tarde denunció que fue detenido junto con otra activista, luego de hacer recorridos por las casillas de La Habana.

