Maduro volvió a patear la mesa de diálogo y puso en duda el regreso a las negociaciones con la oposición

El régimen madurista acusó a la Plataforma Unitaria de incumplir con su palabra

El dictador venezolano Nicolás Maduro, nuevamente puso en duda la vuelta al diálogo con la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria, y que se lleva a cabo en México, por considerar que no hay certezas ni garantías por parte de los antichavistas para la negociación.

“Si no pueden cumplir un acuerdo que se conversó durante meses, que se firmó con garantes internacionales, con veedores internacionales, ¿qué garantías, qué certeza, qué motivación puede tener el Gobierno revolucionario (...) para volver a sentarse en una mesa con ese sector? Ninguna”, dijo Maduro durante su participación en un programa transmitido por el canal propagandístico del régimen Venezolana de Televisión (VTV).

El régimen chavista acusó a la Plataforma Unitaria de incumplir con su palabra al no concretar el Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano, firmado en noviembre por ambas partes y que contempla la recuperación de recursos retenidos en el sistema financiero internacional debido al bloqueo

“Es la realidad de un sector que no tiene palabra, que llamaron a las sanciones, que llamaron a la invasión, que ahora tratan de pedir perdón y lavarse la cara, que se sientan a hablar por el llamado que hemos hecho, que firman un acuerdo por 3.200 millones que no lo cumplen, no lo reconocen”, insistió.

El régimen madurista acusó a la Plataforma Unitaria de incumplir con su palabra al no concretar el Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano, firmado en noviembre por ambas partes y que contempla la recuperación de recursos retenidos en el sistema financiero internacional debido al bloqueo. (REUTERS)

El pasado 6 de febrero, el dirigente del Parlamento venezolano designado por el régimen, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista en el diálogo con la oposición, aseguró que el cumplimiento de lo acordado en la mesa de negociaciones se ha retrasado debido a trabas impuestas por EEUU.

Explicó que las partes están “en el proceso de ver cómo se cumple” con el acuerdo, que consiste en la creación de un fondo fiduciario manejado por Naciones Unidas para invertir en áreas como la salud y la educación.

En las últimas semanas, las delegaciones del chavismo y la oposición se han acusado mutuamente de obstaculizar el cumplimiento de lo acordado, lo que mantiene en suspenso la continuidad de las conversaciones en México.

El pasado mes de enero, Jorge Rodríguez condicionó la continuación del diálogo a la liberación de unos 3.000 millones de dólares en fondos bloqueados, acordada en la última reunión.

El pasado mes de enero, Jorge Rodríguez condicionó la continuación del diálogo a la liberación de unos 3.000 millones de dólares en fondos bloqueados, acordada en la última reunión. (REUTERS)

“Si no se cumple con la devolución al pueblo de Venezuela de los 3.200 millones de dólares que le habían robado, que le habían secuestrado y que habíamos acordado que se le devolvieran, pues no hay ninguna razón para continuar un diálogo con gente sin palabra”, dijo Rodríguez

El parlamentario designado por la dictadura de Maduro acusó nuevamente a la oposición de “robar” los activos del país en el exterior, y subrayó que es su responsabilidad que sean devueltos.”Si yo pongo mi firma y pongo mi nombre en un documento, en un compromiso, mi obligación moral, ética, espiritual, es cumplir y hacer cumplir esos acuerdos”, añadió.

Los diálogos en México se reanudaron en noviembre de 2022 luego de 15 meses suspendidas tras la extradición a Estados Unidos del empresario Alex Saab, acusado de lavado y señalado de ser el testaferro de Maduro.

(Con información de EFE, AP y AFP)

