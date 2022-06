Hace 10 años: esto pasaba el 18 de junio

“La CGT ya estuvo manejada por un triunvirato y fue un éxito”, insistió Luis Barrionuevo tras su reunión con los antimoyanistas.

Eran demasiados cantantes para un solo escenario. Por un lado estaba la CGT de Hugo Moyano, quien buscaba su reelección como secretario general y daba pelea al gobierno con paros de camiones en reclamo de 30% de aumento que parecían extenderse toda la semana. Por otro, la Casa Rosada, antigua aliada del sindicalista, peleada entonces y detrás de un recambio en la confederación, con el apoyo más o menos indirecto al antimoyanismo que ofrecía el nombre de Antonio Caló. Y el antimoyanismo, un combo de Gordos, independientes y los barrionuevistas de la CGT Azul y Blanca. Y ahora Luis Barrionuevo reclamaba su aria.

Días atrás el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, había recibido un pedido formal de la oposición a Moyano: que se suspendieran las elecciones en la CGT a riesgo de que los demás sectores no participasen en la votacion de autoridades. Nombres de la CGT como Jorge Viviani, Gerardo Martínez, Héctor Daer, Oscar Lescano y Armando Cavalieri habían publicado una solicitada contra el secretario general: “La nueva conducción debe surgir de un debate plural y democrático”, dijeron.

Pero Barrionuevo, que podría sumar su CGT Azul y Blanca a la contienda, salió de la reunión con Viviani, Daer, Lescano, Cavalieri, Andrés Rodríguez, Omar Maturano y Mario Caligari tan solo como había entrado y repitiendo las mismas palabras a la prensa: “La CGT ya estuvo manejada por un triunvirato y fue un éxito”.

Aquel lunes 18 la Federación de Sanidad fue anfitriona de un evento antimoyanista que, se suponía, sumaría a Barrionuevo detrás de Caló y crearía un bloque sindical que pediría audiencia con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para presentarse. Pero el gastonómico insistió con su idea del triunvirato por la cual él, evidentemente, ocuparía una de las tres sillas. “Es la única forma de que puedan estar representados todos los sectores. De otra forma no le cierra a Moyano y tampoco nos cierra a nosotros”, dijo.

“No estoy de acuerdo con el lanzamiento de la candidatura de Daniel”, dijo Gabriel Mariotto, a cargo de la gobernación de Buenos Aires mientras Scioli viajaba.

El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, llevaba apenas unos días en Italia, en un viaje por razones familiares, cuando el vicegobernador, Gabriel Mariotto, a cargo del poder ejecutivo en la pronvincia de Buenos Aires, se explayó a gusto sobre las diferencias que los separaban. “No estoy de acuerdo con el lanzamiento de la candidatura de Daniel”, declaró. “Daniel ha anticipado que jugará la presidencial si la presidenta no tiene los resortes constitucionales. Creo que no es tiempo de lanzar candidaturas”.

Días antes de su viaje, Scioli había jugado un partido de fútbol en su quinta contra el equipo del sindicato de camioneros, con Hugo y Pablo Moyano de público, y se había encontrado con el ex ministro Roberto Lavagna. “Son reuniones privadas que hace el gobernador en función de su decisión estratégica de ser candidato en 2015″, siguió Mariotto. “Eso no está ni bien ni mal”, moderó y acaso se arrepintió: “Yo no tendría estos gestos simbólicos en este tiempo porque se dan a interpretaciones. Sería más prudente, porque después es muy difícil volver”.

La Cámara de Casación rechazó los argumentos de José Pedraza, el secretario general de la Unión Ferroviaria, quien había pedido esperar en libertad el juicio oral por el asesinato de Mariano Ferreyra, que comenzaría en agosto. Mariano Borinsky, Raúl Madueño y Liliana Catucci, jueces de la Sala III subrayaron que el delito, homicidio calificado, podía recibir prisión perpetua y que la prisión preventiva estaba dentro de los plazos legales.

Pedraza llevaba detenido ya 15 meses por el asesinato del estudiante y activista del Partido Obrero que participó en una protesta de ferroviarios tercerizados, en la que se enfrentaron a los sindicalizados.

En la cárcel estaban también su adjunto, Juan Carlos Fernández, que terminaría, como el sindicalista histórico, sentenciado a 15 años por instigación del crimen, tres años menos que el delegado ferroviario Pablo Díaz, nexo de la operación. Como autores materiales, Cristian Favale y Gabriel Sánchez también recibirían 18 años de condena; varios policías, entre ellos Jorge Raúl Ferreyra y Luis Mansilla, merecerían cárcel.

Aquel lunes comenzó el primer relevamiento, en Argentina y en América Latina, de datos sobre la población travesti, transexual y transgénero a fin de tener una estadística seria sobre las condiciones de vulnerabilidad de esta minoría y generar políticas que mejoren su expectativa de vida, su acceso a la salud y la educación y su trato en la justicia.

El Indec y el Inadi comenzaron a trabajar en una prueba de recolección de datos a lo largo de 11 días en La Matanza, con la cooperación de las cooperativas Amazonas del Oeste y Silvia Ribera y grupos como Miser y Putos Peronistas. Martín Canevaro, del Programa de Diversidad Sexual del Inadi, habló sobre la novedad que este estudio llevaba al estado: “Estamos en un momento bisagra, producto de la Ley de Identidad de Género. El Estado ha pasado en pocos años de patologizar a la población trans a reconocer sus derechos”.

En una reunión del G20 aliviada por al triunfo electoral de Nueva Democracia en Grecia, lo cual garantizaba su permanencia en la eurozona, la presidenta Kirchner se reunión con Dilma Rousseff, de Brasil, a solas. Fue la única manera de hablar sobre temas latinoamericanos cuando el centro de atención eran el enfrentamiento de estrategias de ajuste y estrategias de crecimiento y empleo en Europa, o la desaceleración económica de China e India.

A pesar del resultado en Grecia, las bolsas europeas siguieron en problemas, en particular las de los otros dos países más afectados por la crisis en aquellos días: en Madrid, el Ibex perdió 2,96% y la la Bolsa de Milán cayó un 2,85 por ciento.

En Argentina y a los 105 años murió el fotógrafo Horacio Coppola, un italiano que se instaló en Berlín y estudió con los vanguardistas de la Bauhaus, y se movió entre Londres y París con ora gran fotógrafa, Grete Stern. Juntos se instalaron en Buenos Aires, donde Coppola fundó el primer cine club de la ciudad que retrataría a lo largo de su extensa vida. Ya separado de Stern, fue maestro de generaciones de fotógrafos.

