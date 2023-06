¿Era “Mongolian Rhapsody” el nombre original de “Bohemian Rhapsody” de Queen?

Especial para Infobae de The New York Times.

Es una de las canciones más conocidas y extrañas del rock: un éxito radiofónico de seis minutos que comienza como una balada de piano, se convierte en una ópera con notas agudas y luego se convierte en un himno para los fanáticos del rock pesado. “Bohemian Rhapsody” de Queen, que se lanzó en 1975, vendió millones de copias, encabezó las listas de éxitos y ayudó a redefinir el concepto de la música pop.

No obstante, la historia del tema podría haber sido muy distinta… al menos en un aspecto.

Un primer borrador de la canción escrita por Freddie Mercury, líder de Queen, sugiere que alguna vez pensó en ponerle otro título: “Mongolian Rhapsody”.

El borrador se encuentra entre los miles de pertenencias de Mercury que se van a subastar en septiembre en la casa Sotheby’s en nombre de su amiga y heredera Mary Austin, quien declaró a la BBC que había decidido vender la colección porque necesitaba poner sus “asuntos en orden”. La colección, que se conservaba en la casa londinense de Mercury desde su fallecimiento en 1991 a causa de una bronconeumonía derivada del sida, incluye vestuario y escenografía, además de las 15 páginas de los primeros borradores de “Bohemian Rhapsody”. En una de ellas, Mercury escribió las palabras “Mongolian Rhapsody” cerca de la parte superior. Luego tachó esa primera palabra y escribió “Bohemian” arriba.

La página se podrá ver en una exposición en Sotheby’s de Nueva York hasta el 8 de junio.

Gabriel Heaton, especialista en libros y manuscritos de Sotheby’s, explicó en una entrevista reciente en el almacén que tiene la casa de subastas en Londres que los borradores dejan claro que Mercury jugaba con las letras cuando escribía canciones e intercambiaba palabras con sonidos similares.

“Claro, ‘Bohemian’ y ‘Mongolian’ tienen el mismo ritmo”, comentó Heaton respecto a la canción.

Casi todas las letras están escritas en papel membretado de una aerolínea inglesa desaparecida, British Midland, y algunas de las páginas están adornadas con garabatos abstractos de Mercury. La palabra “Mongolian” no aparece en ninguna otra parte de los borradores, cuyo valor se calcula en 1,2 millones de libras, unos 1,5 millones de dólares.

La historia del rock está llena de canciones posibles. Cuando los Beatles escribieron “Yesterday”, le dieron el famoso título provisional de “Scrambled Eggs”, pero el posible título alternativo de “Bohemian Rhapsody” ha sido desconocido desde el lanzamiento de la canción, hace casi 50 años, y no se ha mencionado en biografías destacadas de Queen.

Mark Blake, autor de varios libros sobre Queen, afirmó en una entrevista telefónica que el título alternativo era un “dato curioso”, pero que no le sorprendía. Queen, como la mayoría de las bandas, a menudo “ponía títulos de broma” que cambiaban después, explicó Blake. El título original de la canción “Under Pressure”, que tocó el grupo con David Bowie, era “People on Streets”, narró.

Jim Jenkins, uno de los biógrafos oficiales de Queen, señaló que nunca había oído hablar de la idea de “Mongolian Rhapsody”, a pesar de conocer a Mercury durante años. Al cantante “nunca le gustó explicar” sus letras o títulos, añadió Jenkins. “Lo dejó a nuestra interpretación”.

La venta de la casa de subastas Sotheby’s incluye algunos borradores de Mercury para otros éxitos de Queen, como “Somebody to Love”, “We Are the Champions” y “Killer Queen”. Todos muestran cómo Mercury buscaba las palabras para hacer que sus letras funcionaran en la canción y cómo en ocasiones probaba con varios versos.

Sus cambios en “Bohemian Rhapsody” son de los más llamativos. En la versión final de la canción, una estrofa comienza con los versos:

Mama

Just killed a man

Put a gun against his head

Pulled my trigger, now he’s dead.

Pero en un borrador anterior, Mercury escribió:

Mama

There’s a war began

I’ve got to leave tonight

I’ve got to stand and fight.

Otra página parece una nube de palabras en la que Mercury garabateó docenas de palabras y frases, incluyendo “fandango”, “rayos y truenos” y “belladonna”. Heaton comentó que la página parecía como si Mercury estuviese probando opciones para la sección operística de “Bohemian Rhapsody”.

En entrevistas, Mercury dejó claro que fue difícil escribir “Bohemian Rhapsody”.

“No surgió de la nada”, afirmó Mercury en una ocasión según el libro “Freddie Mercury. Su vida contada por él mismo”, una recopilación de extractos de entrevistas. “Ciertas canciones requieren ese tipo de estilo ostentoso. Tuve que trabajar como loco”.

El guitarrista de la banda, Brian May, y el baterista, Roger Taylor, declinaron hacer comentarios sobre el borrador de “Mongolian Rhapsody”. En un documental de 2002, May recordó el momento en el que Mercury sugirió el título “Bohemian Rhapsody”.

“Nunca sabías muy bien si Freddie estaba bromeando o qué”, dijo May. “Algunas de sus ideas no eran en serio, pero esa se quedó”.

Heaton aseveró que el título final tenía cierto aire de misterio, pero que era difícil decir hasta qué punto había sido importante para el éxito y el atractivo duradero de la canción.

Hay muchas pruebas de ambas cosas en la venta que se aproxima. Entre los demás objetos que va a subastar Sotheby’s en septiembre se encuentran un disco de oro de “Bohemian Rhapsody”, una placa con las nominaciones de la banda a los premios Grammy por la canción y un premio MTV póstumo que le concedieron a Mercury después de que el tema apareció en la película “El mundo según Wayne”.

Jenkins, el biógrafo de Queen, señaló que estaba seguro de que “Bohemian Rhapsody” habría sido un éxito independientemente de su título, pero la elección final de Mercury fue mejor.

“Recuerdo que cuando salió, me pregunté qué era un bohemio y lo busqué”, concluyó.

Una página de un borrador de “Bohemian Rhapsody” de Queen, en Londres, el 22 de mayo de 2023. (Lauren Fleishman/The New York Times)

Hojas de contacto del fotógrafo Mick Rock para el álbum “Queen II” de Queen de 1974, en Londres, el 22 de mayo de 2023. (Lauren Fleishman/The New York Times)