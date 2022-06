Liderazgo consciente: 3 características y 5 ventajas de una poderosa forma de conducir equipos

Para la experta, "se necesita mucho enfoque y trabajo duro" si se quiere alcanzar un conjunto de habilidades en torno a la atención plena

La entrenadora de liderazgo, especialista en mejora de la productividad en equipos, Patricia Omoqui, definió el enfoque de liderazgo consciente como aquel “en el que los gerentes aprenden a cultivar conscientemente su capacidad de estar presentes, de mente abierta y empáticos cuando interactúan con los miembros de su equipo, y muestran el mismo cuidado y consideración hacia sí mismos. Se trata de cerrar el ‘modo ocupado’ de la mente para notar y responder a lo que sucede en el momento en lugar de adoptar patrones reactivos por defecto”.

El liderazgo consciente sería lo contrario del líder que pretende ejercer su poder a través del miedo porque las personas que forman parte del equipo se motivarán a sí mismas. La experta sostiene que con el ejercicio de un liderazgo consciente los integrantes del grupo de trabajo no tendrán temor de plantear los problemas directamente lo que permitirá resolver los problemas más rápidamente.

Las 3 ventajas del liderazgo consciente

El liderazgo consciente puede sonar como un término “esponjoso”, pero es todo lo contrario. “ Se necesita mucho enfoque y trabajo duro para desarrollar un conjunto de habilidades en torno a la atención plena. Sin embargo, los esfuerzos y la práctica dan sus frutos. En las miles de horas que he pasado entrenando a ejecutivos y líderes, he visto que aprovechar la atención plena en el lugar de trabajo brinda a los líderes ventajas significativas”, afirmó Omoqui.

El liderazgo consciente es aquel “en el que los gerentes aprenden a cultivar conscientemente su capacidad de estar presentes, de mente abierta y empáticos cuando interactúan con los miembros de su equipo"

1- El líder consciente tiene más poder dentro del grupo

Tal vez el líder consciente no es aquel que lleva la voz cantante, pero es el que presta más atención, controla sus comentarios y reacciones. Estudia qué sucede en el ámbito de trabajo y no se deja arrastrar por mezquindades o manejos “políticos”. Son capaces de mirar con perspectiva la situación general del equipo, notando soluciones que otros tal vez no pueden percibir . Hablan en los momentos que importan y su accionar habitual lo respalda como para que se respete su voz.

2- El líder consciente crea equipos unidos y de alto rendimiento

Este es un estilo de liderazgo que permanece atento a las interacciones individuales y de equipo brindando seguridad psicológica. Es un tipo de conducción que promueve la lealtad, ya que los miembros del equipo sienten que son apreciados, cuidados y que se tiene en cuenta sus fortalezas y sus esfuerzos . Esto los motiva a dar lo mejor de sí mismos, asegura Omoqui.

3- El líder consciente experimenta los momentos estresantes de una manera más tranquila y saludable

Para le especialista, el líder consciente “se da cuenta de que puede fomentar activamente la paz interior y el bienestar a medida que supera los desafíos y se enfoca en los resultados comerciales . Debido al autodominio que han fomentado, los líderes conscientes saben cómo navegar las dificultades de una manera más tranquila y receptiva”.

Tal vez el líder consciente no es aquel que lleva la voz cantante, pero es el que presta más atención

La especialista resume los beneficios de este tipo de liderazgo de la siguiente manera: “Muchos líderes sienten que no tienen tiempo para trabajar en ser conscientes porque su carga de trabajo es demasiado grande y tienen demasiadas demandas que cumplir. La ironía es que si estuvieran dispuestos a dedicar unos minutos a ser conscientes todos los días, podrían estar mejor equipados para navegar sus responsabilidades y relaciones profesionales con mayor bienestar. Eso también puede crear un efecto dominó que inspire a sus subordinados directos a crear mejores resultados para ellos también”.

Por su parte, Janice Marturano, autora del libro Encontrar el espacio para liderar: una guía práctica para el liderazgo consciente afirma que “nuestro viaje para desarrollar las cualidades del liderazgo consciente nos llama a estar presentes en este momento, a estar ‘todavía en medio de la actividad’. (…) A medida que comenzamos a cultivar una práctica para desarrollar las cualidades del liderazgo consciente, comenzamos a reconocer la locura de creer que si pudiéramos avanzar más rápido, eventualmente nos pondremos al día”.

Las siguientes son las 5 características que Omoqui resalta en los líderes conscientes:

1- Compostura

Estar con lo que sea que esté sucediendo de una manera receptiva y resiliente. En medio de situaciones desafiantes, el líder consciente mantiene la calma y trae una fuerza interior sabiendo que de alguna manera, las cosas van a funcionar y habrá un camino a seguir.

"A medida que comenzamos a cultivar una práctica para desarrollar las cualidades del liderazgo consciente, comenzamos a reconocer la locura de creer que si pudiéramos avanzar más rápido, eventualmente nos pondremos al día”, dijo Marturano

2- Empatía

Omoqui recomienda “verse a sí mismo y a los demás con amor y bondad en lugar de juzgar” . Un líder consciente sabe que es un trabajo en progreso con “muchas imperfecciones y oportunidades para mejorar”. Y remarcó que “el líder es amable y empático con los demás , ya que también están trabajando en su propio crecimiento. Un líder consciente busca encontrar lo mejor en los demás al mismo tiempo que los alienta a dar un paso más en su potencial”.

3- Conectividad

El líder consciente sabe que cada integrante del equipo es necesario, tiene habilidades y fortalezas esenciales que ofrecer y desempeña un papel vital para lograr el éxito. Según Omoqui, es una persona que comprende la interconexión que existe entre las personas del grupo de trabajo, sus pensamientos, emociones y acciones y que estos llevan a un resultado.

4- Curiosidad

Este tipo de liderazgo busca evitar las conclusiones precipitadas y tiene la mente abierta para formarse un juicio sobre las ideas y acciones. Hace las preguntas necesarias que le permitan ver nuevas ángulos y posibilidades y, sobre todo, permite una amplia gama de ideas, aunque difieran de las habituales. Esto significa que dará espacio a la creatividad y al aporte de cada personas del equipo .

5- Reflexión

“Es la capacidad de aprovechar el poder interior y la conciencia para aportar energía al trabajo para crear resultados notables y excelentes en el entorno empresarial”, agregó la experta. El líder consciente “no está flotando en una nube, sino que sabe cómo hacer el trabajo con la mayor calidad y atención posibles. “En lugar de trabajar desde la reactividad, el miedo o el estrés de una competencia desagradable, un líder consciente fomenta una sensación de calma y confianza en las personas del equipo para que aporten un nivel de excelencia al trabajo en cuestión”.

Omoqui recomienda “verse a sí mismo y a los demás con amor y bondad en lugar de juzgar”

Omoqui destacó que el trabajo en el liderazgo consciente es progresivo, requiere práctica diaria. “Los ejecutivos con mejor desempeño que he asesorado son los que realizan un trabajo interno constante y diario. Para tener la ventaja de un líder consciente, debe equilibrar su ecuación personal de ser y hacer . Al cultivar activamente tu ser, harás que tu hacer sea más impactante”, afirmó.

SEGUIR LEYENDO