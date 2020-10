Exclusivo: los consejos de Marie Kondo para mantener el orden en la era del home office

Muchos tuvieron que trasladar sus oficinas a sus casas (Shutterstock)

La llegada de la pandemia ocasionó que gran parte de la población trasladara su trabajo a casa y que la delgada línea entre la vida personal y laboral, que ya venía difuminándose con la hiperconexión, se vaya borrando aún más. Esto provocó que todos tengan que adaptar un lugar determinado en el hogar para poder trabajar.- En muchos casos, en especial cuando los metros cuadrados son escazos, provocó un caos y una desorganización que incluso puede afectar en el plano psicológico.

Y si de orden se habla, la japonesa Marie Kondo fue la encargada de introducir el mundo del orden y la organización a travéz de las redes sociales y las plataformas de streaming en el 2019 con su revolucionario método de organización, alentando a miles de personas a ordenar sus vidas a través del exitoso método KonMari, que consiste en clasificar las pertenencias según la categoría permitiendo solo aferrarse a los elementos que “generan alegría” y donando o desechando los demás.

La gurú de orden escribió ocho libros sobre el arte de organizar. Fue traducida a múltiples idiomas, entre ellos el coreano, chino, francés, alemán, inglés y castellano. Su libro La magia del orden le abrió las puertas al mercado de habla hispana y tiene su propia serie en Netflix sobre el método KonMari. La revista Time la eligió entre las 100 personas más influyentes del mundo en 2015, y fue la única japonesa de esta lista además del escritor Haruki Murakami. Los tickets para entrar en sus seminarios cuestan 2 mil dólares y sus videos en Youtube tienen millones de reproducciones.

Y una vez más, demostrando que el orden y la organización cambian por completo el bienestar de una persona, Kondo y el psicólogo organizacional Scott Sonenshein abordan en su último libro La felicidad en el trabajo (Aguilar) la importancia de mantener el orden tanto en el espacio físico como en el plano mental para así lograr un bienestar.

¿Por qué es necesario ordenar el espacio de trabajo? En una encuesta realizada a mil adultos estadounidenses, el 90% pensaba que el desorden tenía un impacto negativo en su vida. Las principales razones que dieron fueron que reducía la productividad, propiciaba una actitud negativa, disminuye la motivación y reducía la felicidad. El desorden también tiene efectos adversos en la salud.

Otro estudio realizado por científicos de la UCLA reveló que estar rodeados de demasiadas cosas incrementa las concentraciones de cortisol, una de las principales hormonas del estrés. “Si nuestras concentraciones de cortisol se mantienen elevadas de forma permanente, pueden aumentar nuestra propensión a la depresión, el insomnio y otros trastornos mentales, así como a trastornos físicos relacionados con el estrés como cardiopatías, hipertensión y diabetes”, explican los autores.

Investigaciones de psicología recientes demuestran que un entorno desordenado pone a prueba al cerebro. Cuando están rodeados de desorden, los cerebros se encuentran tan ocupados registrando todas las cosas que hay alrededor que no pueden concentrarse en lo que deben hacer en cada momento, como abordar el trabajo que tienen sobre la mesa o comunicarse con los demás. “Estamos distraídos, agobiados y nerviosos, y nuestra capacidad para tomar decisiones se reduce. El desorden, según parece, solo trae sufrimiento”, asegura el manual.

Cómo el desorden de actividades altera la jornada laboral

Podemos acortar la jornada laboral y generar más alegría en nuestro trabajo si aprendemos a controlar el desorden de actividades. “Este fenómeno ocurre cuando hacemos cosas que nos ocupan un tiempo precioso y nos chupan la energía pero no tienen un impacto significativo en nuestro objetivo personal o profesional o ni tan siquiera en el objetivo de la empresa. Entre ellas están las reuniones que no aportan información nueva ni propician mejores decisiones, los proyectos con pocas posibilidades de llevarse a término y las presentaciones muy bien ejecutadas pero que carecen de sustancia. Como media, dedicamos menos de la mitad de la jornada laboral a las responsabilidades principales de nuestro trabajo y el resto queda ocupado por interrupciones, tareas no imprescindibles, tareas administrativas, correos electrónicos y reuniones”, explican los autores.

De este modo enumeran las tres “trampas” que pueden propiciar el desorden de actividades: ganar en exceso trabajando demasiado por las razones equivocadas, anteponer las tareas urgentes a las importantes y hacer varias cosas a la vez. Ante este panorama, ambos, recomiendan que lo mejor es ordenar las tareas por categorías y así ver realmente cuáles son vitales para el empleo que se está llevando a cabo.

Ordenar el espacio de trabajo aún estando en casa

La gurú del orden reflexiona que en tiempos de home office hay que ordenar los objetos relacionados con el trabajo aparte de los personales. Por ejemplo, si alguno de los libros y documentos tiene que ver con el trabajo y otros no, es prudente identificar sólo los que guardan relación con lo laboral.

En cuanto a los papeles, la regla es básica: desecharlos a todos. “La regla de oro cuando ordenamos papeles es desecharlos a todos. Mis clientes siempre se quedan mudos de asombro cuando digo esto. Por supuesto, no me refiero a que haya que eliminar por completo los papeles. Solo intento transmitir cuánta resolución necesitamos para elegir sólo los que son absolutamente necesarios y desechar el resto. No hay nada más molesto en nuestro espacio de trabajo que los papeles”.

Enamorarse del escritorio

El escritorio debería ser un lugar muy especial, pero para muchos, de acuerdo a los autores, es un vertedero. “Los escritorios a menudo están abarrotados de archivos descargados que solo se han utilizado una vez, fotografías antiguas o documentos olvidados”, explican.

En este sentido, los especialistas aseguran que es prudente transformar el escritorio en un lugar que ayude a hacer el trabajo y que dé alegría. Puede incluir documentos como: informes sin leer, presentaciones en las que hay que trabajar, facturas pendientes. Puede tener fotografía o un fondo de pantalla motivador para tener un telón de fondo que de alegría.

¿Cómo decorar el espacio de trabajo para ser felices?

-Elegir un color para combinar los objetos de la mesa

-Elegir una película o novela preferida como tema para decorar el espacio de trabajo

-Buscar fotografías en internet para decorar tu mesa

-Colocar una macetita con una planta en la mesa

-Tener una fotografía que traiga buenos recuerdos

-Tener cerca algo que brille, como un cristal o un pisapapeles de vidrio

-Un pequeño objeto aromático en tu mesa que perfume solo tu espacio de trabajo

-Poner una vela

-Elegir un posavasos especial para la bebida

-Cambiar el fondo de pantalla de la computadora

Un trabajo que dé alegría

Saber qué es lo que da alegría en el trabajo proporciona una guía para ir acercando el trabajo al ideal de vida profesional. "Disfruta de tu espacio de trabajo más ordenado. Invierte el tiempo y la energía mental que te has ahorrado organizándote en tareas que te transmitan más alegría.

“Mi enfoque para pensar en el equilibrio entre vida y trabajo es el mismo que adopto con ordenar. La persona debe visualizar el ideal, identificar y valorar las cosas que le aporten alegría y desprenderse con gratitud de las que no. Si parece que algo falla en el equilibrio entre vida y trabajo, hay que preguntarse cuál sería el equilibrio ideal y revisar la manera en la que desea emplear su tiempo”, apuntó la gurú del orden.

