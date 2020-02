Ya no implica no saber leer ni escribir, sino desconocer cómo manejarse con las herramientas tecnológicas para poder realizar las tareas cotidianas, como asimismo no reconocer las ventajas de poder potenciarse a partir de las mismas. Si tradicionalmente se vinculaba al analfabetismo con el nivel socioeconómico o con la edad, lo novedoso del fenómeno digital es que puede estar presente en todos los estratos y segmentos etarios. Ya no existe una distinción basada en los clásicos criterios.