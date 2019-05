5. Exponé tus diferencias. La única manera de acostumbrarnos a nuestro físico es mostrarlo, no ocultarlo. Al tratar de esconder a toda costa nuestras sombras, les otorgamos una importancia que no tienen y así magnificamos el problema. Hablá de aquello que no te gusta, pero que está a la vista, y vas a notar como poco a poco pierde peso. Expresar a las personas en quienes confiamos aquello que no nos gusta y cómo esto nos hace sentir nos aliviará la carga. Luego, seremos capaces de adquirir seguridad en nosotros mismos, lo que provocará admiración y empatía en los demás. Este es un modo de superar los complejos.