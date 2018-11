Es necesario recordar que para los orientales la crisis es siempre una posibilidad de cambio y crecimiento. Si estamos en crisis por la lejanía de un ser querido, es un buen momento para hacer, por ejemplo, lo que hasta ahora no nos habíamos animado a concretar: acercarnos a la tecnología para que esta, a su vez, nos conecte con quienes amamos. Frecuentemente escuchamos: "una camarita web, me permite ver a mi hijo a mis nietos, pero no me permite abrazarlos". Por supuesto, es cierto, pero logramos una "cercanía sustituta" que, el día que nos reencontremos frente a frente con los seres queridos, nos hará sentirlos tan cercanos como si nunca se hubieran ido.