"Yo entré a trabajar a un banco a los 19 años, en el mismo momento en el que empecé a estudiar. Tomé el trabajo pensando que era algo transitorio, ya que no era lo que me gustaba. Esa transitoriedad duró 18 años; en el medio estudié, me casé, tuve hijos y la decisión de dejar de trabajar en el banco estaba cada vez más lejos porque iba adquiriendo más compromisos personales que ese empleo estable me resolvía", cuenta Nataly Rojas (41), psicóloga.