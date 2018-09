Verónica menciona otros cuidados especiales que requieren los erizos: "Yo recomiendo que se los toque a diario para que se acostumbren al olor. Es algo importante para que luego se dejen cortar las uñas y así no se les encarnen. Son animales solitarios por lo que les cuesta mucho convivir con otros. A mí Spiky me reconoce porque cuando me voy de viaje me dicen que no se mueve y cuando me vuelve a ver se pone súper activo", agregó la diseñadora de macetas.