TK agregó a Harper's Bazaar: "La diversidad no es una tendencia y es hora de que el mundo de la moda deje de perpetuar una actitud homogénea a la hora de presentar talento. No estoy pidiendo que me siente en las mesas de aquellos que no implementan la diversidad o la inclusión corporal. No estoy exigiendo un cambio a quienes nunca lo conseguirán. Estoy aquí para hablar en contra y alinearme con aquellos en la industria de la moda / belleza que entienden eso".