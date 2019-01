No fue la única que apostó por la bikini con forma de triangulito. También lucieron este estilo que no pierde vigencia, Lucía Celasco, la it girl y nieta de Susana Giménez, con el tono favorito del Giménez-Celasco: el animal print de leopardo; Agustina Córdova con un modelo blanco y el fondo de su chacra en Punta del Este; Gabriela Sari, quien lució en sus redes sociales, una bikini triangulito en violeta con estampado floral; y Laura Laprida, la hija actriz de una de las trillizas de oro María Eugenia, con un rojo intenso en su traje de baño.