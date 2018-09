La colección primavera-verano de 2018 marcó el momento decisivo en el que el diseñador estadounidense abandonó su país para presentar en la ciudad italiana. Con la temática de fórmula 1, la cuarta cápsula de la modelo Gigi Hadid en colaboración con Tommy Hilfiger fue presentada en un desfile de #Tommynow con la modalidad de "See Now, Buy Now", en el que era posible adquirir las prendas en el instante, sin esperar a que salgan de la pasarela a las calles.