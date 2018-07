Funciona también como emulsionante. No solamente desmaquilla sino que también se lo puede utilizar como un "all in one", ya que este además de limpiar tonifica e hidrata la piel del rostro. Como su nombre lo indica, está formado por micelas, que son capaces de atraer a la suciedad aislándola y transportándola a través del agua para eliminarla por completo de la piel.