Más de 50 vestidos y trajes se lucieron a lo largo de la temporada de la serie de época en su mayoría inspirados en el recordado modisto Paul Poiret a cargo de las reconocidas vestuaristas de cine como Susannah Buxton (participó del styling de The Time of Their Lives), Rosalind Ebbut (encargada de también de los episodios de Victoria) y Caroline McCall, quien también ideó el vestuario de Robin Hood. La piezas de la serie estarán presentes en los salones de '218 West 57th Street' y el costo de la entrada será de 12 dólares.