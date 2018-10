Luego de responder pacientemente más de una docena de preguntas, fundamentalmente de los más chicos, San Martín precisó: "Cuando cientos de chicos me preguntan cómo se llega a la NASA, y me dicen que quieren hacer los mismo que yo e ir a trabajar allí, por un lado me alegra mucho, pero por otro me entristece, ya que lo ideal sería que se quedaran estudiando en el país, enriqueciendo la ciencia argentina y con los recursos financieros adecuados".