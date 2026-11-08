Persona altamente sensible: qué caracteriza este rasgo y cómo influye en la percepción del entorno

La Clínica Cleveland describe a las personas altamente sensibles como individuos con una percepción agudizada ante factores físicos como ruidos, olores y luces (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Alrededor del 31% de la población mundial se identifica como persona altamente sensible, según un metaanálisis de 33 estudios publicado en 2025 por la Queen Mary University of London.

Se trata de un rasgo de personalidad que, desde su definición en la década de 1990, instaló una idea persistente: quienes lo poseen reaccionan con mayor intensidad a todo lo que los rodea. Los ruidos, los olores, la temperatura, la luz: la Cleveland Clinic describe a estas personas como individuos con una conciencia agudizada de su entorno, que pueden sentirse fácilmente abrumados por estímulos cotidianos. Esa premisa, ampliamente difundida, quedó ahora bajo el escrutinio de la ciencia.

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Un nuevo estudio de la Universidad Estatal de Washington (WSU) desafía ese supuesto y propone una distinción clave: la mayor reactividad de las personas altamente sensibles no estaría vinculada al entorno físico, sino a las señales sociales y a la percepción de amenaza o seguridad en un espacio.

Lo que dispara una respuesta emocional más intensa en estas personas no es el calor de un día de verano ni el ruido de una calle, sino la sensación de que un lugar es acogedor o peligroso, según lo que transmiten quienes lo habitan.

Un estudio de la Universidad Estatal de Washington determinó que la reactividad emocional de las personas sensibles responde a señales sociales y no al entorno físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación fue publicada en la revista Journal of Environmental Psychology y pone bajo la lupa incluso el nombre del rasgo, denominado durante décadas “sensibilidad ambiental”, una etiqueta que, según sugiere el trabajo, podría ser engañosa: el rasgo describiría menos la relación de una persona con su entorno físico y más la forma en que procesa las experiencias humanas que definen un lugar.

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Las personas altamente sensibles responden más a lo social que a lo físico

Para llegar a estas conclusiones, el equipo analizó más de 3.800 encuestas completadas por residentes de Chicago mediante una aplicación con la que registraban sus emociones y calificaban las condiciones de los vecindarios y parques que frecuentaban. Los resultados fueron claros: quienes obtenían puntuaciones más altas en las escalas de sensibilidad no mostraron respuestas emocionales más intensas ante variables físicas como la calidad del aire, la temperatura o el nivel de ruido.

La percepción de seguridad y la calidez en las interacciones comunitarias influyen de forma directa en las emociones de las personas sensibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rasgo sí amplificó, en cambio, la reactividad emocional ante factores del orden social. En los participantes más sensibles, la percepción de seguridad, el cuidado del espacio y la calidez en las interacciones entre las personas cercanas pesaron más sobre sus emociones positivas que cualquier condición física medida. Un barrio con basura en las calles o paredes con grafitis generaba mayor malestar en ese grupo; una plaza donde la gente interactuaba afectuosamente, mayor bienestar.

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“Para las personas que se identifican como altamente sensibles, en realidad es bastante tranquilizador saber que no necesariamente van a tener una respuesta emocional más fuerte a todos los aspectos de su entorno”, afirmó Kim Meidenbauer, profesora asistente de psicología en la WSU y autora principal del estudio, según el comunicado de prensa institucional. “Parece que tiene más que ver con los entornos sociales que con el entorno físico”, añadió la investigadora.

El rasgo puede estar midiendo algo diferente a lo que su nombre sugiere

El hallazgo abre una discusión de fondo sobre qué mide realmente el cuestionario estándar utilizado para identificar a las personas altamente sensibles. Según se detalla en el estudio, ese instrumento podría estar capturando, ante todo, la forma en que las personas procesan experiencias emocionales y sociales, más que su respuesta al mundo físico. Si eso se confirma, los investigadores habrían estado midiendo durante años una dimensión distinta a la que el nombre del rasgo sugiere.

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La Cleveland Clinic advierte, además, que el rasgo suele confundirse con otros cuadros. Uno es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), con el que comparte la reactividad ante la información sensorial, aunque difiere en la dificultad para sostener la atención. Otro es el trastorno del espectro autista (TEA), cuyos patrones de respuesta ante los estímulos, ya sea exagerados o disminuidos, son distintos de los que presenta la alta sensibilidad.

Las variables como el ruido, la temperatura o la calidad del aire cotidiano no provocan respuestas emocionales más intensas en las personas con alta sensibilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se confunde con la introversión, que puede parecerse en lo social, pero no implica la misma respuesta ante estímulos físicos. La alta sensibilidad, aclara la institución, no es un trastorno de salud mental ni cuenta con un diagnóstico oficial, aunque puede coexistir con alguno de esos cuadros.

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Los límites del estudio y las preguntas que quedan abiertas

Meidenbauer aclaró que los resultados no descartan la posibilidad de que las personas altamente sensibles reaccionen con mayor intensidad ante condiciones físicas extremas, como olas de calor o niveles severos de contaminación del aire. Las situaciones evaluadas en el estudio correspondían a condiciones cotidianas, no a escenarios límite.

El laboratorio de la investigadora continúa estudiando si otros rasgos de personalidad, así como las preferencias individuales por climas cálidos o fríos, pueden explicar mejor por qué distintas personas responden de manera diferente a las mismas condiciones.

La pregunta que deja planteada el trabajo es, en definitiva, más fundamental: en lugar de experimentar todo su entorno con mayor intensidad, las personas altamente sensibles podrían ser simplemente más vulnerables a las experiencias humanas que hacen que un lugar se sienta acogedor o amenazante, según concluye el estudio.

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