Receta de jugo de remolacha con zanahoria, rápida y fácil

El jugo de remolacha con zanahoria se popularizó en Argentina con el auge de la alimentación saludable y los desayunos detox - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El jugo de remolacha con zanahoria, bien frío, es un refresco saludable y exquisito. Ese contraste entre el dulzor terroso de la remolacha y el toque fresco de la zanahoria es algo que se queda grabado desde el primer sorbo.

En Argentina, este jugo se volvió popular, sobre todo por el boom de la alimentación saludable y los desayunos detox. Se lo encuentra en dietéticas, ferias de verduras y hasta se prepara en casa, como una alternativa natural a los jugos envasados.

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Receta de jugo de remolacha con zanahoria

Se trata de una bebida natural elaborada con remolacha y zanahoria crudas, procesadas en licuadora o extractor junto con agua o jugo de naranja. No requiere cocción y se sirve frío, apenas preparado, para aprovechar al máximo sus nutrientes.

Tiempo de preparación

El tiempo total es de 10 minutos. No lleva cocción: todo el proceso consiste en pelar, cortar y procesar las verduras.

Ingredientes

1 remolacha mediana, cruda y pelada

2 zanahorias medianas, peladas

1 naranja (el jugo exprimido) o 300 ml de agua fría

1 rodaja de jengibre fresco (opcional)

1 cucharadita de miel (opcional, a gusto)

Hielo, a gusto

La receta de jugo de remolacha con zanahoria combina verduras crudas con agua fría o jugo de naranja - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer jugo de remolacha con zanahoria, paso a paso

Lavar bien la remolacha y las zanahorias bajo el chorro de agua. Pelar ambas verduras con un pelapapas y cortarlas en trozos chicos para facilitar el procesado. Si se usa jengibre, pelar un trocito pequeño y reservar. Colocar la remolacha, la zanahoria y el jengibre en la licuadora. Agregar el jugo de naranja recién exprimido o el agua fría, según la consistencia que se busque. Licuar a velocidad alta durante 1 minuto, hasta lograr una textura pareja sin grumos. Colar el jugo con un colador fino o un lienzo, si se prefiere una textura más líquida y sin pulpa. Probar y endulzar con miel solo si hace falta, ya que la remolacha ya aporta dulzor natural. Servir de inmediato con hielo, para evitar que pierda color y nutrientes por oxidación.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 vasos de jugo (aproximadamente 500 ml en total).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 90 kcal

Grasas: 0,3 gr

Carbohidratos: 21 gr

Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Lo ideal es tomarlo recién hecho, ya que la remolacha tiende a oxidarse y perder nutrientes con rapidez. Si sobra, se puede guardar en un frasco de vidrio bien cerrado en la heladera hasta por 24 horas. No se recomienda freezarlo, porque pierde textura y sabor al descongelarse.

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