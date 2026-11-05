Qué diferencias descubrió la ciencia entre una risa espontánea y una voluntaria

La neurociencia diferencia la risa espontánea vinculada a las emociones de la risa voluntaria orientada a la interacción social (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La risa no siempre brota de la misma manera ni responde al mismo proceso biológico dentro del cuerpo. Un estudio científico determinó que la risa espontánea y voluntaria presenta diferencias anatómicas y mecánicas concretas en el tracto vocal, lo que confirma que reír por una alegría auténtica y hacerlo por cortesía activan distintas dinámicas físicas y neuronales.

La primera manifestación suele irrumpir frente a un hecho cómico, una sorpresa o las cosquillas, impulsada por una fuerza motriz casi imposible de frenar. La segunda, por el contrario, surge de forma deliberada, sin que medie una emoción placentera desbordante, y suele sumarse a las conversaciones cotidianas para transmitir acuerdo, empatía o distensión entre quienes dialogan.

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De acuerdo con un análisis de la revista de divulgación científica Scientific American, estas dos modalidades sonoras se distinguen tanto por el control del aire como por la sincronía con las palabras y las zonas cerebrales que intervienen. Mientras la carcajada involuntaria nace en regiones profundas asociadas a las emociones primarias, la risa deliberada recurre a sectores de la corteza motora, los mismos que coordinan la articulación del habla aprendida.

La resonancia magnética comprobó que la postura de la laringe y la lengua cambia entre ambas vocalizaciones

La risa espontánea constituye una reacción afectiva que escapa al control de la voluntad. Desde el punto de vista acústico, sus frecuencias resultan más variables, alcanzan tonos más agudos y muestran alteraciones repentinas del aire expulsado por los pulmones, lo que genera una sonoridad explosiva, muy distinta de la cadencia habitual del lenguaje verbal.

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La risa voluntaria interviene en las conversaciones para manifestar acuerdo, cercanía y regular los turnos de habla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en la revista científica de la Sociedad Real británica, especializada en ciencias biológicas, examinó mediante resonancia magnética en tiempo real la configuración del tracto vocal humano durante distintas emisiones sonoras. Los investigadores Michel Belyk y Carolyn McGettigan evaluaron a personas adultas mientras emitían risas involuntarias, risas forzadas y vocales sostenidas en un entorno controlado.

Las imágenes revelaron que la risa espontánea coincide con una posición más baja de la laringe, un descenso en el cuerpo de la lengua y una apertura más amplia en la zona posterior del paladar. Esta disposición anatómica permite que el aire fluya de manera directa, veloz y sin resistencia muscular, lo que da lugar a una descarga sonora súbita y desinhibida.

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En cambio, la risa voluntaria ocupó una posición intermedia entre la risa espontánea y la articulación del habla. Al observar los movimientos de la garganta, los especialistas comprobaron que quien ríe por compromiso acomoda la laringe y la cavidad bucal de un modo muy parecido al que emplea al pronunciar las vocales comunes, lo que evidencia un control consciente de la voz.

Dos vías cerebrales independientes dirigen la producción de los sonidos humanos

Las divergencias observadas en la garganta se originan en una clara división funcional del sistema nervioso. La neurología describe dos circuitos distintos para la emisión de sonidos en los seres humanos. El sistema vocal primario, compartido con la mayoría de los mamíferos, opera a través de estructuras cerebrales profundas ligadas a las emociones básicas, que disparan sonidos reflejos ante el juego, el peligro o el dolor.

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En contraste, la risa voluntaria se apoya en los circuitos neuronales que conectan de forma directa la corteza cerebral con los músculos de la cara y las cuerdas vocales. Esta red, evolutivamente más moderna, es la que hace posible aprender idiomas, entonar canciones e imitar sonidos del entorno. Gracias a ella, cualquier persona puede regular el tono, la duración y la fuerza de su sonrisa sonora para amoldarse a las normas de su grupo.

La publicación Scientific American reportó diferencias en la voz, la coordinación verbal y las rutas neuronales de ambos tipos de risa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa doble vía explica por qué el oído humano está tan bien calibrado para distinguir cuándo una carcajada nace del corazón y cuándo responde a un mero formulismo social. En diversas pruebas de percepción auditiva, los participantes detectaron la autenticidad del sonido en una fracción de segundo, guiándose por pequeños ruidos y asperezas en la respiración que la voluntad no logra reproducir de manera creíble.

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La risa deliberada modula el diálogo cotidiano y cumple una función reguladora sin implicar falsedad

El uso frecuente de este recurso vocal desempeña un papel constructivo en el trato cotidiano. Lejos de interpretarse como una muestra de hipocresía o engaño, esta herramienta sonora sirve como una señal de cooperación social que atenúa posibles roces, confirma la atención mutua y refuerza la cercanía entre los integrantes de una comunidad.

Durante una conversación, esta manifestación suele ubicarse en pausas de las frases para no interrumpir el flujo del diálogo. Los estudios sobre lingüística observacional destacan que las personas casi nunca cortan una frase a la mitad para reírse; más bien, insertan estos gestos sonoros al final de las oraciones, donde funcionan como una suerte de pausa oral que ayuda a organizar el turno de las intervenciones.

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El antropólogo Robin Dunbar, profesor emérito de la Universidad de Oxford, planteó que la risa compartida funciona como acicalamiento mutuo a distancia. En tanto otros primates necesitan tocarse y limpiarse el pelaje para sellar alianzas y calmar disputas, los seres humanos desarrollaron vocalizaciones colectivas capaces de conectar a varias personas a la vez, lo que estimula la liberación de endorfinas y reduce los niveles de estrés general.

Si bien el ensayo con resonancia magnética en tiempo real trabajó sobre un grupo acotado de cinco participantes adultos, sus conclusiones aportan una evidencia tangible sobre la ductilidad del aparato fonador. La convivencia de ambas formas de reír confirma que una reacción física primitiva logró transformarse, con el paso de los milenios, en una herramienta de entendimiento social.

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