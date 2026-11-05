La impactante armadura de Kim Kardashian: corsé, efecto cocodrilo y transparencias en Nueva York

Kim Kardashian llegó a la premiere de All’s Fair en Nueva York con un diseño personalizado de Ashi Studio Couture

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Cuando las puertas del vehículo se abrieron en plena noche de Nueva York, las cámaras no captaron una simple tela de fiesta, sino una auténtica armadura orgánica en movimiento. Kim Kardashian paralizó la alfombra de la premiere de All’s Fair enfundada en una pieza personalizada de Ashi Studio Couture, curada junto a su estilista Law Roach. Aquella silueta rompía cualquier molde convencional: una escultura de alta costura que fusiona la rigidez del blindaje medieval con una deconstrucción casi fantasmal, demostrando cómo una prenda puede convertir el cuerpo femenino en un lienzo arquitectónico imponente.

El corazón de la propuesta radicó en su estructura anatómica milimétrica. En lugar de ajustarse pasivamente a la figura, el vestido redefinió la silueta mediante un corsé rígido hiperestructurado que llevó la clásica forma de reloj de arena a su máxima expresión. Las costuras y varillas internas moldearon el torso con una firmeza implacable, acentuando la cintura de manera dramática antes de abrirse hacia unas caderas pronunciadas.

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En la parte superior, la prenda se coronó con un escote corazón pronunciado que contó con copas armadas a medida, capaces de sostener y definir el busto con precisión geométrica sin necesidad de tirantes. A partir del talle bajo, la tensión del corsé se disolvió gradualmente en una silueta sirena que acompañó las piernas hasta el suelo, rematada por una falda que se desplegó hacia atrás en una cola fluida y majestuosa que barrió el pavimento a cada paso.

La pieza combinó un corsé estructurado con una silueta sirena de inspiración escultórica

Fusión de materiales antagónicos: efecto reptil y encaje translúcido

Lo que verdaderamente elevó el diseño fue el juego táctil y visual entre materias primas radicalmente opuestas. En la zona central del torso y bajando en paneles lineales, la tela imitó una textura de piel de cocodrilo lacada con un acabado brillante que refleja los flashes de la prensa, dotando al atuendo de un aire salvaje, protector e industrial.

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Esa coraza sólida convivió armoniosamente con paños de encaje delicado y translúcido ubicados en los laterales y la base de la falda. Estas transparencias estratégicas dejaron entrever la piel con sutileza, restándole pesadez al conjunto y aportando un romanticismo gótico que equilibró la dureza del relieve escamado. El dinamismo lo aportaron decenas de tiras largas y flecos deshilachados que nacieron desde los hombros, el torso y la cintura, cayendo en cascada libre hasta el suelo. Este recurso deconstructivo rompió la rigidez del moldeado y generó un efecto cinético hipnótico con cada movimiento.

La espalda descubierta contrastó con el frente estructurado del vestido

El dramatismo de la pieza no concluyó en el frente. Al girar, el vestido presentó una espalda completamente descubierta que descendió de manera limpia hasta el nacimiento de la cadera. Esta amplia apertura creó un contraste directo entre la vulnerabilidad de la piel expuesta y la aparente invulnerabilidad de la armadura frontal.

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En la zona posterior, los paneles verticales condujeron la mirada directamente hacia la base de la falda, donde se integró un eje texturizado que mantuvo la forma de la cola. Esta confección aseguró que el drapeado del encaje y los flecos no se apelmacen, conservando una caída pulcra y deliberadamente teatral.

El corsé acentuó la cintura y dio volumen a las caderas con una estructura rígida

La elección cromática reforzó así la atmósfera vanguardista de la obra: una paleta monocromática en tono gris cemento o hielo que prescindió de dorados o negros tradicionales. Este color mineral centró toda la atención en los volúmenes, los brillos de la superficie sintética y el entramado del encaje, evocando una estética gótica contemporánea.

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Para rematar el estilismo de Kardashian, se incorporó un choker rígido a juego alrededor del cuello, elaborado con el mismo material texturizado del corsé, que actúa como el cuello alto de una coraza moderna. Con un peinado recogido pulido de raya al medio y un maquillaje de sombras neutras en la mirada, todo el conjunto de la empresaria respiró coherencia estética, reafirmando a ella y Ashi Studio como referentes indiscutibles en la vanguardia de la moda actual.