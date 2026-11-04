Matt Damon deslumbró junto a su hija Isabella en Nueva York: los looks que conquistaron una noche de gala

Matt Damon asistió a los CFDA Fashion Awards en Manhattan junto a su hija Isabella Damon, de 18 años REUTERS/Caitlin Ochs

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Cuando las luces de los flashes se encendieron en la alfombra blanca de los CFDA Fashion Awards en Manhattan, todas las miradas se desviaron hacia una dupla inesperada: Matt Damon llegó del brazo de su hija de 18 años, Isabella Damon, regalando la estampa familiar más sofisticada y viral de la velada. En un evento consagrado al riesgo estético y a la vanguardia, la complicidad entre padre e hija demostró que el relevo generacional y la elegancia clásica pueden convivir en perfecta armonía sin eclipsarse mutuamente.

El actor de Hollywood apostó por una lección magistral de sastrería contemporánea. Dejando de lado el tradicional esmoquin con camisa rígida y pajarita, Matt se decantó por un impecable traje negro de botonadura cruzada (double-breasted) de líneas fluidas, combinado de manera estratégica con un jersey fino de cuello cisne a tono. El único quiebre cromático fue un sutil pañuelo blanco asomando en el bolsillo superior, un detalle minimalista que aportó luminosidad inmediata a un conjunto monocromático impoluto.

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Un pañuelo blanco en el bolsillo superior aportó contraste al estilismo monocromático de Matt Damon REUTERS/Caitlin Ochs

A su lado, Isabella Damon se consagró como una de las presencias revelación de la noche gracias a un diseño de alta costura repleto de textura y movimiento. La joven lució un vestido largo de silueta columna elaborado en un intrincado tejido calado con motivo geométrico de rombos en tono crudo. La pieza destacaba por sus mangas largas y una cascada de flecos artesanales que caían tanto de los puños como del bajo de la falda, generando un efecto visual hipnótico con cada paso. Con un maquillaje natural y un recogido desenfadado con mechones sueltos enmarcando su rostro, Isabella logró equilibrar la complejidad del vestido con una frescura juvenil que conquistó a la crítica.

Demi Moore: la sofisticada reinvención de la alta costura en tejido denim

Demi Moore apostó por un vestido de gala confeccionado en denim azul índigo oscuro REUTERS/Caitlin Ochs

Otra de las grandes figuras de la noche fue Demi Moore quien causó sensación al transformar un material cotidiano como el vaquero en una pieza de gala memorable. La actriz se enfundó en un vestido largo de silueta sirena confeccionado íntegramente en tela vaquera azul índigo oscuro.

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El cuerpo de la prenda simulaba un corsé halter con costuras visibles y botones metálicos que replicaban la arquitectura de una clásica campera vaquera de trabajo. La falda ceñida caía verticalmente hasta abrirse en una hendidura frontal que dejaba entrever el reverso más claro del denim al caminar. Acompañado por unos salones neutros y su característico cabello azabache suelto con ondas suaves, el estilismo de Demi demostró cómo la alta costura puede reinterpretar los textiles más urbanos con absoluta maestría.

Lili Reinhart: destellos metalizados y la audacia del corte asimétrico

Lili Reinhart eligió un vestido palabra de honor de lentejuelas en degradé dorado y plateado REUTERS/Caitlin Ochs

La actriz Lili Reinhart capturó los reflectores al optar por una de las tendencias más llamativas de la alfombra: el juego de texturas metálicas y la deconstrucción asimétrica. Reinhart desfiló con un vestido palabra de honor ceñido al cuerpo, cuya superficie iniciaba en un deslumbrante baño de lentejuelas doradas que descendían en degradé hacia tonos plateados y escarchados.

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El verdadero protagonismo del atuendo recayó en la parte inferior, donde la falda se fragmentaba en flecos brillantes y terminaciones deshilachadas que desafiaban la simetría tradicional. Una pronunciada abertura lateral dejaba al descubierto su pierna, completando la propuesta con delicadas sandalias de tiras finas en tono champaña y una sutil gargantilla de diamantes. Con su melena rubia ondulada al natural, Lili encarnó una estética glamurosa con guiños futuristas.

Megan Thee Stallion: sensualidad escultórica en tono borgoña

Megan Thee Stallion apareció con un vestido borgoña de transparencias, aberturas y bordados tridimensionales REUTERS/Caitlin Ochs

La rapera Megan Thee Stallion reafirmó su estatus de ícono de estilo al presentarse con una creación escultórica cargada de dramatismo e inspiración oriental. Luciendo un intenso tono borgoña, el diseño jugaba con transparencias y aberturas estratégicas (cut-outs) que acentuaban su silueta.

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El vestido presentaba un cuello halter elevado confeccionado en gasa traslúcida que se unía al talle mediante un minucioso trabajo de pasamanería, cordones entrelazados y bordados tridimensionales con cuentas. En la zona de las caderas nacían apliques florales y borlas colgantes que aportaban peso escénico a una falda con cola que caía con elegancia sobre la moqueta. Para contrastar la calidez del rojo oscuro, Megan sorprendió con un corte de cabello muy corto y platinado, aportando una vibra vanguardista e imponente.

Donatella Versace: el poder eterno del esmoquin femenino

Donatella Versace llevó un conjunto negro de chaqueta entallada y pantalón acampanado de tiro alto REUTERS/Caitlin Ochs

La icónica diseñadora italiana Donatella Versace demostró una vez más que el power dressing nunca pasa de moda, adaptando los códigos de la sastrería masculina a su inconfundible impronta personal. Donatella vistió un conjunto de dos piezas negro compuesto por una chaqueta entallada con solapas de pico satinadas y un pantalón de tiro alto con corte acampanado.

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Para romper la severidad del negro, incorporó una blusa de seda blanca rematada con un voluminoso lazo lavallière o chorrera plisada que aportaba un aire romántico y aristocrático. Sus características plataformas de tacón vertiginoso ocultas bajo el dobladillo estilizaron su figura, mientras que su inconfundible melena rubia platino extralisa y sus ojos ahumados sellaron un estilismo autorreferencial e infalible.