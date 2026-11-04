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Sandalias y ojotas con taco, animal print y acrílico: así es la nueva colección de Zaira Nara para Ricky Sarkany

“Es el sueño cumplido de cualquier mujer, tener su propia colección”, aseguró la modelo al presentar el proyecto desarrollado junto al diseñador. Cada compra suma accesorios pensados para llevar el calzado durante los días de playa y un producto de belleza para la temporada. La espectacular producción de fotos en exclusiva para Infobae

Composición con una mujer arrodillada rodeada de sandalias de tacón y, al lado, la misma mujer sentada con un hombre sobre una escalera blanca.
Ricky Sarkany y Zaira Nara presentaron la colección cápsula de calzado Sarkany x ZN para el verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ricky Sarkany y Zaira Nara presentaron una cápsula exclusiva de calzado para el verano, integrada por una ojota con taco y una sandalia con taco chino. La colección, denominada Sarkany x ZN, reúne dos siluetas y propone al acrílico como uno de sus materiales centrales, con transparencias y una paleta que incluye tonos asociados a la temporada.

El acrílico aparece en la ojota con taco, un modelo de estética minimalista y silueta contemporánea. El material aporta transparencias y liviandad al diseño. La pieza está en verde, celeste, marrón carey y negro.

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Ricky y Zaira juegan a elegir su ojota preferida

La segunda propuesta de la cápsula es una sandalia con taco chino de acrílico. El modelo fue pensado para distintos momentos del verano, tanto durante el día como por la noche.

En un video de la campaña, Zaira Nara y Ricky Sarkany hicieron un juego para adivinar cuál era el modelo favorito del otro dentro de la colección. Sarkany eligió la sandalia y dijo: “El zapato favorito de la cápsula de Zaira es este”. Sarkany señaló que el modelo combina el tono marrón con una estampa animal print, para formar un carey marrón.

Una mujer de cabello oscuro y prenda clara de una sola pieza está sentada en un sillón de cuero marrón con sandalias de tacón
El proceso creativo y el desarrollo conjunto del calzado se extendieron durante cerca de un año.

Nara coincidió con la elección. “En todas las reuniones yo les digo: ‘Muero por este’”, afirmó. Además, destacó la altura del taco, la estampa y la comodidad.

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Luego, Nara eligió la ojota como el diseño favorito de Sarkany. “Para mí, son estos los favoritos tuyos”, le dijo y él respondió: “Sí, a mí me encanta el agua”. La modelo la definió como una “ojota para todos los días”, en una versión para salir, y remarcó la comodidad y la altura que aporta el taco. Sarkany agregó: “Aparte, diseñado por Zaira”.

Mujer sentada en el suelo sobre un fondo rosa, con blusa rosa, pantalones cortos verdes y sandalias de tacón bajo con tiras transparentes
El lanzamiento de los productos coincide con los descuentos y cuotas del Cyber Sarkany.

El proceso creativo compartido comenzó hace aproximadamente un año

La colaboración entre Sarkany y Nara se desarrolló durante cerca de un año. El proceso incluyó conversaciones, búsqueda, desarrollo y trabajo conjunto para llevar la idea inicial a los dos modelos de calzado de la cápsula.

Cuatro pares de sandalias con tacón transparente en verde, celeste, negro y carey sobre una superficie blanca
La ojota con taco de acrílico está disponible en verde, celeste, marrón carey y negro.

“¿Qué decirles? Estoy emocionadísima. Soy fanática de Ricky Sarkany, de toda la familia Sarkany, pero sobre todo de sus zapatos”, expresó Nara. La modelo y conductora definió el proyecto como “el sueño cumplido de cualquier mujer: tener su propia colección”.

También agradeció a la familia Sarkany por la oportunidad y manifestó su expectativa frente a la recepción de los productos: “Así que gracias por ser tan generosos conmigo. ¡Ojalá agotemos para que quieran hacer muchas más!”.

Un hombre fotografía los pies de una modelo sentada que calza sandalias con diseño de carey en un entorno blanco
Zaira Nara y Ricky Sarkany revelaron sus diseños favoritos de la colección durante un video promocional.

Por su parte, Sarkany se refirió al tiempo que demandó la iniciativa. “Uno se imagina que se juntaron e hicieron esto, pero no. Es un proceso que llevó varios meses. Estamos hace un año ya”, sostuvo.

El diseñador agregó: “Lo que ustedes ven en un simple posteo, para nosotros son horas y horas de trabajo. Soñamos mucho y ese sueño un día se hace realidad. Y ese día es hoy”.

La propuesta combina diseño, personalidad y tendencias en dos modelos desarrollados junto a la modelo y conductora. El lanzamiento coincide con Cyber Sarkany, que ofrece hasta 60 % de descuento, 10 % extra y hasta 12 cuotas sin interés con Galicia.

Una mujer en traje de baño negro posa de rodillas sobre un fondo blanco rodeada por varios pares de sandalias de tacón en distintos colores
RICKY SARKANY - ZAIRA NARA

Cada modelo de Sarkany x ZN se entrega con un packaging exclusivo que incorpora un llavero y un neceser. El accesorio fue diseñado para acompañar los días de playa y para llevar las ojotas.

La compra de la colección también incluye Lumi Glotion, de L’Oréal Paris, un iluminador para sumar luminosidad a la piel durante el verano.

Una mujer de cabello oscuro viste un conjunto de encaje negro y sandalias de tacón bajo, en cuclillas en una esquina de paneles metálicos
RICKY SARKANY - ZAIRA NARA

Con dos modelos, cuatro variantes de color y una serie de accesorios incluidos, la colaboración propone distintas formas de llevar el calzado durante la temporada de verano 2026/2027.

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