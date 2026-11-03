7 hábitos de desorden cotidianos que dan una imagen de una casa descuidada

Pequeños objetos acumulados en zonas visibles pueden alterar la sensación de orden, aun después de una limpieza general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los grandes trabajos de limpieza pueden perder efecto cuando ciertos objetos cotidianos quedan a la vista. Siete focos de desorden doméstico bastan para alterar la percepción de orden y, en algunos casos, dificultar la limpieza regular.

La periodista Abby Monteil enumeró estos puntos en una nota de The Spruce, sitio especializado en tareas domésticas.

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Sus recomendaciones coinciden, en aspectos de higiene, polvo y prevención de plagas, con las pautas de organismos especializados como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

1. Una entrada desordenada concentra objetos que no tienen un destino definido

Zapatos, correspondencia y paquetes sin guardar convierten el acceso a la vivienda en un área de acumulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zapatos usados, correspondencia sin clasificar y paquetes vacíos pueden convertir el acceso a la vivienda en un punto de acumulación. La medida propuesta es simple: asignar un lugar para el calzado, objetos de exterior y correo antes de que queden sobre el suelo o una superficie de paso.

Reservar un recipiente o bandeja para la correspondencia.

Definir un sitio para dejar zapatos y abrigos.

Retirar envoltorios y cajas que ya no tengan uso.

2. Los montones de ropa

Separar la ropa limpia, la destinada al lavado y las prendas para volver a usar ayuda a despejar el dormitorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ropa limpia y para lavar generan un efecto de desorden aunque el piso y los muebles estén limpios. Monteil sugiere separar las prendas que todavía pueden volver a usarse de las que irán al lavado y recurrir a ganchos u organizadores de cajones cuando sea necesario.

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Mantener despejado el piso también reduce riesgos de tropiezos: los CDC recomiendan retirar del suelo cables, calzado, ropa y juguetes como medida de seguridad en el hogar.

3. Los platos sucios acumulados

Retirar restos de comida y lavar la vajilla después de usarla contribuye a mantener despejada la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar vajilla en la pileta afecta la apariencia del ambiente y permite la acumulación de residuos de alimentos. La EPA aconseja limpiar de inmediato platos, migas y derrames, además de mantener las superficies de cocina libres de desorden, para limitar condiciones que favorecen a las plagas.

Una rutina posible consiste en lavar o colocar los utensilios en el lavavajillas después de cada comida. Si no se puede completar la tarea en ese momento, conviene retirar los restos y dejar la pileta despejada antes de terminar el día. La limpieza regular con agua, jabón y fricción elimina suciedad y la mayoría de los gérmenes de las superficies.

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4. Los espejos y ventanas con marcas

Huellas y salpicaduras en espejos o vidrios pueden llamar la atención dentro de un ambiente ordenado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las huellas, salpicaduras y rayas en los vidrios llaman la atención incluso en una habitación ordenada. La indicación recogida por Monteil es pasar el paño al retirar el producto mediante movimientos circulares o en zigzag y terminar con una parte seca para evitar marcas de agua. En los espejos, una limpieza puntual permite corregir el problema sin convertirlo en una tarea de gran escala.

El paño húmedo y la aspiración regular ayudan a reducir el polvo acumulado en muebles, alfombras y zonas de contacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El polvo doméstico puede contener polen, esporas de moho, caspa de mascotas y otras partículas. La EPA señala que limpiar con frecuencia y ventilar ayuda a reducir el polvo y otros contaminantes interiores. También recomienda aspirar alfombras y muebles semanalmente o con mayor frecuencia, y retirar el polvo con un paño húmedo. Para sostener esa rutina se pueden priorizar estas acciones:

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Limpiar las superficies de contacto habituales una vez por semana.

Aspirar el pelo y la caspa de las mascotas de manera periódica.

Cambiar los filtros de los sistemas de calefacción y refrigeración según las instrucciones del fabricante.

La agencia precisa que los filtros sucios reducen el flujo de aire y que el sistema debe admitir el tipo de filtro elegido. Sus recomendaciones sobre partículas en interiores incluyen consultar a un técnico capacitado cuando sea necesario.

6. Los juguetes en el suelo

Guardar los juguetes después de usarlos deja libres los espacios de circulación y facilita la limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de juguetes forma parte de la vida cotidiana de hogares con niños, pero dejarlos esparcidos puede impedir la limpieza del suelo y crear obstáculos.

Los CDC advierten que el desorden puede ofrecer refugio a insectos y roedores, además de representar un peligro de tropiezo. La alternativa es destinar recipientes o estantes a los juguetes y revisar cuáles permanecen sin uso para retirarlos del circuito cotidiano.

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7. Los cables visibles

Cargadores y prolongadores organizados detrás de los muebles reducen obstáculos sobre el piso. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cargadores, prolongadores y cables de equipos electrónicos suelen concentrarse cerca de escritorios, mesas o sillones. La recomendación del medio es llevarlos detrás de los muebles, sujetarlos a las patas o reunirlos en un organizador.

La prioridad es que no queden extendidos sobre el piso ni atraviesen caminos de circulación, en línea con las indicaciones de seguridad de los CDC.