Así creó Heidi Klum su disfraz de mano gigante para Halloween: escaneos, prótesis y cinco horas de maquillaje

Heidi Klum presentó una réplica de su mano izquierda como disfraz para la vigésimo quinta edición de su fiesta anual de Halloween en Nueva York (Instagram/@heidiklum)

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Para construir su disfraz de Halloween de 2026, Heidi Klum y un equipo de efectos especiales partieron de escaneos corporales, desarrollaron moldes y prótesis, y diseñaron una estructura capaz de sostener el volumen de una mano de gran escala.

La pieza, presentada en Nueva York, reprodujo su mano izquierda con uñas rojas, anillos y una muñeca aparentemente seccionada; su rostro quedó ubicado en el centro de la palma.

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La modelo presentó una réplica a gran escala de su propia mano convertida en disfraz el 31 de octubre, durante la edición número 25 de su celebración anual, conocida como Heidiween. La elección se apartó de los personajes de ficción que suele interpretar: esta vez, el punto de partida fue una parte de su propio cuerpo.

La idea surgió al observar una mano cotidiana

La idea del atuendo surgió un año antes de la celebración y quedó en pausa durante la confección del traje de Medusa de 2025 (Instagram/@heidiklum)

Klum explicó a Vogue que el concepto apareció cerca de un año antes de la fiesta. Mientras evaluaba posibles disfraces, miró su mano izquierda y se preguntó si había una forma de instalar su cuerpo dentro de una versión mucho más grande.

Buscaba tomar una forma familiar y modificarla hasta que adquiriera otra escala y una apariencia perturbadora.

La propuesta quedó en pausa mientras el equipo terminaba el traje de Medusa que Klum llevó en 2025. Sin embargo, la idea se mantuvo y se convirtió en el proyecto para el aniversario de la fiesta. La modelo volvió a trabajar con Mike Marino, especialista en maquillaje de efectos especiales y creador de varias de sus transformaciones previas.

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Marino dirige el estudio ProRenFX y fue el encargado de traducir el concepto a una pieza portátil. El trabajo no consistía solo en fabricar una mano de tamaño monumental.

La estructura debía adaptarse al cuerpo de Klum, permitirle avanzar por la alfombra roja y sostener los elementos que construían la ilusión anatómica.

El especialista en efectos especiales Mike Marino y el estudio ProRenFX adaptaron la estructura al cuerpo de la modelo

Los escaneos corporales guiaron la reproducción anatómica

El proceso comenzó con una referencia precisa. El equipo utilizó registros escaneados del cuerpo de la modelo para reproducir las proporciones de su mano izquierda.

Esa información permitió definir el tamaño de los dedos, la palma y la muñeca, además de estudiar los detalles de superficie que diferencian una mano real de una forma genérica.

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Según Klum, el objetivo era que la pieza conservara elementos como las venas, los músculos y las articulaciones.

La mano debía parecer reconocible como anatomía humana aun cuando sus dimensiones desbordaran las proporciones reales. Por eso, el trabajo incorporó una observación detallada de la estructura física antes de avanzar hacia el acabado de maquillaje.

La preparación del maquillaje y la colocación de las prótesis requirieron entre cinco y seis horas el día del festejo (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La construcción exigió planificación, escultura, elaboración de moldes e ingeniería, según relató la modelo. En ese tipo de piezas, la escultura define los volúmenes iniciales; los moldes permiten producir las secciones que formarán la prótesis; y la ingeniería resuelve el soporte interno y la relación entre el cuerpo de la persona y el objeto que lleva puesto.

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La pieza debía cumplir dos condiciones que podían entrar en conflicto: ser lo suficientemente grande para modificar por completo la silueta de Klum y, al mismo tiempo, tener una distribución de peso que le permitiera desplazarse. El traje se diseñó para que la modelo pudiera permanecer dentro de la estructura durante la presentación pública.

Las joyas y el tatuaje hicieron que no fuera una mano cualquiera

El realismo no quedó limitado a músculos y venas. Marino y su equipo reprodujeron referencias personales de Klum, entre ellas su anillo de compromiso, su alianza de casamiento y el tatuaje que lleva en uno de sus dedos, vinculado a su esposo, el músico Tom Kaulitz.

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La modelo suele experimentar con disfraces fuera de lo común (REUTERS/Caitlin Ochs)

También incorporaron una manicura roja y anillos visibles sobre los dedos. Esos elementos introdujeron códigos de estilismo en un traje dominado por la prótesis y la sangre artificial. La elección de replicar accesorios reales reforzó la premisa central: no era una mano inventada para la ocasión, sino una versión amplificada de la de Klum.

La composición final resolvió además dónde ubicar el cuerpo de la modelo. Su rostro apareció en la palma, mientras las piernas formaron parte de la estructura de los dedos. La muñeca ensangrentada cerró la silueta y sumó el efecto de una extremidad separada del cuerpo.

El armado de la estructura no fue el último paso. La preparación para vestir el disfraz requirió entre cinco y seis horas el día de la fiesta. En los adelantos que Klum compartió en redes sociales se vieron recipientes con pintura roja o sangre artificial y varias piezas protésicas antes de su aplicación.

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La propuesta dio continuidad a una serie de transformaciones físicas que incluyó un gusano en 2022, un pavo real en 2023 y el personaje E.T. en 2024 (REUTERS/Caitlin Ochs)

El maquillaje definió el aspecto de la muñeca, los relieves de la piel y las áreas que simulaban una herida. Los tonos rojos se concentraron en las zonas de corte, mientras que el diseño mantuvo visibles las uñas y los anillos como contrapunto visual.

La combinación de caracterización y accesorios permitió que el traje funcionara como una creación de efectos especiales, pero también como una puesta en escena de moda.

La mano gigante se suma a una secuencia de disfraces en los que Klum ha priorizado las transformaciones físicas completas.

En 2022 se presentó como un gusano; en 2023, como un pavo real; en 2024, como E.T.; y en 2025, como Medusa. Cada propuesta ha requerido un grado distinto de prótesis, maquillaje o estructuras corporales.

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