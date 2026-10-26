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6 ideas decorativas para darle una nueva vida a botellas de vino vacías

Materiales disponibles y tareas de baja complejidad permiten incorporar piezas recuperadas tanto al interior como al exterior, según necesidades concretas

Ilustración de una mesa de madera con velas encendidas en botellas de vidrio, un cuenco y flores en un jardín con guirnaldas iluminadas.
Las botellas de vino vacías pueden reutilizarse como objetos decorativos y funcionales dentro del hogar y en espacios exteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una botella de vino vacía puede dejar de ser un residuo y adquirir una función concreta en el hogar o el jardín. Reutilizar recipientes de vidrio en seis objetos domésticos requiere, en la mayoría de los casos, limpieza previa y elección acorde con el estado de cada pieza.

La periodista especializada en estilo de vida Wendy Rose Gould reunió estas alternativas en una guía de Good Housekeeping, sitio especialiado en tareas domesticas. La selección combina usos que mantienen el vidrio intacto con otro que exige protección específica.

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1. Las botellas pueden funcionar como floreros para pocos tallos

Una persona sostiene una botella de vidrio con flores junto a otras botellas y un horno sobre un mueble de madera.
Las botellas de cuello estrecho permiten crear floreros para pocos tallos, ramas verdes o composiciones con flores secas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuello estrecho permite sostener una cantidad reducida de flores, ramas verdes o flores secas. El recurso resulta adecuado para arreglos pequeños que no requieran una boca ancha. Para variar la composición, se pueden reunir piezas de distintas alturas, siluetas o colores y distribuir los tallos a diferentes niveles.

Antes de usarlas, conviene enjuagarlas y retirar cualquier resto de contenido. Un lazo alrededor del cuello puede sumar un detalle decorativo, aunque no es indispensable. La disposición de varias unidades también permite organizar un centro de mesa o un conjunto para una repisa.

2. Una púa de terracota transforma el envase en un riego gradual

Botellas de vidrio clavadas boca abajo en la tierra cerca de plantas jóvenes rodeadas por jaulas de alambre metálico.
Una púa de terracota convierte el envase en un depósito que libera agua de forma gradual junto a las plantas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una botella llena de agua y equipada con una púa de terracota puede servir como depósito de riego de liberación lenta. El procedimiento consiste en colocar la púa sobre la abertura, invertir el recipiente e introducir el cuello unos 15 centímetros en la tierra, cerca de la base de la planta.

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El agua puede liberarse durante tres a siete días. Este recurso exige comprobar que el vidrio quede estable antes de soltarlo y observar el nivel de humedad del cultivo.

3. El cuello admite velas finas si quedan firmes y verticales

Mesa con velas encendidas en botellas de vidrio, un libro abierto, anteojos y estantes con libros en el fondo.
El cuello de la botella puede sostener velas finas siempre que permanezcan firmes, verticales y alejadas de superficies inestables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La abertura de una botella de vino puede utilizarse como base para una vela delgada; para ello, debe entrar con ajuste suficiente y mantenerse derecha. Si se inclina o queda suelta, no corresponde encenderla, ya que el recipiente no aporta por sí solo estabilidad adicional.

Este uso no exige modificar el vidrio. La cera que escurre por el exterior puede cambiar el aspecto de la superficie; por eso, conviene elegir una base adecuada para ese residuo. La autora presenta esta opción como una forma de aprovechar la silueta alargada del recipiente en la iluminación de mesa.

4. Un soporte compatible permite convertirla en comedero para aves

Dos aves sobre la base de un comedero de madera con una botella invertida de semillas, instalado en el tronco de un árbol.
Un soporte de madera y un mecanismo compatible permiten transformar la botella en un comedero para aves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para usar una botella como alimentador se requiere una estructura de madera preparada para sostener un recipiente invertido y un accesorio compatible con el sistema de alimentación. Tras enjuagarla, se llena con néctar, se incorpora la pieza correspondiente y se instala el conjunto en un punto al que las aves puedan acceder.

El vidrio no funciona como comedero por sí mismo: la base y mecanismo de alimentación son partes necesarias del montaje. Esta alternativa lleva el objeto al exterior y exige verificar que el soporte lo mantenga sujeto antes de colocarlo en el jardín o patio.

5. Los fragmentos de vidrio sirven para crear mosaicos con protección

Manos con alicates junto a fragmentos de vidrio verde, alambre, herramientas de corte y un horno sobre una mesa de trabajo.
Los fragmentos de vidrio coloreado pueden incorporarse a mosaicos, macetas, marcos, posavasos y baldosas decorativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vidrio de colores puede integrarse en posavasos, marcos, piezas de pared, macetas o baldosas de jardín. Es la única de las seis propuestas que demanda romper la botella, por lo que la prevención es central.

Los fragmentos se adhieren sobre la superficie elegida y, una vez seco el adhesivo, se aplica pastina entre las piezas. Para esta tarea, la guía recomienda:

  • Colocar la botella dentro de una bolsa resistente antes de golpearla suavemente
  • Usar gafas de seguridad y guantes al manipular los trozos
  • Retirar el excedente de pastina con una esponja húmeda
  • Limar los bordes que sigan cortantes con los elementos de protección puestos

6. Una guirnalda de luces convierte el vidrio en un farol decorativo

Botellas de vidrio con luces en su interior sobre un estante de madera junto a una pequeña pizarra con el texto luz cálida escrito con tiza.
Una guirnalda de luces convierte la botella en un farol para mesas, estantes, ventanas o rincones del jardín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Introducir luces pequeñas en una botella permite crear un punto de iluminación para una mesa baja, el alféizar de una ventana o un estante. El interruptor debe quedar accesible para encender y apagar el conjunto sin mover el recipiente ni extraer las luces.

Agrupar varias unidades puede ampliar el alcance de la luz y aprovechar diferencias de color o tamaño. A diferencia del mosaico, esta propuesta conserva el vidrio intacto. La recomendación de Gould es revisar el acceso al control antes de definir la ubicación final del farol.

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