Jenna Ortega convierte la moda en arte y reafirma su perfil de musa gótica y teatral

La puesta combinó códigos góticos, interiores antiguos y elementos de escenografía teatral

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Jenna Ortega volvió a hacerlo: tomó los códigos oscuros que la acompañan desde Merlina y los llevó a una habitación que parece pintada a mano. La actriz protagoniza la portada de noviembre de 2026 de Vogue Estados Unidos entre paredes lavanda, suelos de damero y objetos que desafían la perspectiva. La imagen remite a un retrato renacentista atravesado por el surrealismo, con vestidos de alta costura que la alejan de la estética juvenil asociada a Merlina sin borrar por completo su herencia gótica.

La sesión fue fotografiada por Szilveszter Makó y estilizada por Tabitha Simmons. Ambos construyeron una producción donde el vestuario, los objetos y el escenario funcionan como una misma composición. Ortega ya no aparece solo como actriz de una serie de éxito ni como invitada de alfombra roja: se convierte en personaje dentro de un cuadro.

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Jenna Ortega protagonizó la portada de noviembre de 2026 de Vogue Estados Unidos con una producción de referencias pictóricas y surrealistas

La portada muestra a Ortega descalza, apoyada sobre un banquito y vestida con un diseño marfil de Dior. El vestido de satén tiene tirantes finos, escote drapeado y una caída suave que se concentra sobre una cadera. Desde allí surgen flores tridimensionales confeccionadas con la misma tela, un detalle que añade volumen sin romper la delicadeza de la silueta.

El fondo lavanda, el zócalo oscuro y el damero del piso sitúan a la actriz en un ambiente de interior antiguo. La elección de aparecer sin zapatos evita la rigidez de una portada de gala. El resultado tiene una apariencia íntima, aunque cada elemento responde a una puesta calculada.

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La portada presenta una nueva versión de la estética de Jenna Ortega, menos ligada al negro absoluto y más cercana a la teatralidad, la pintura y la moda de autor. La actriz conserva una expresión contenida, pero el vestuario desplaza su imagen hacia otros códigos.

El corsé bordado convierte el cuerpo en un jardín imaginario

La actriz apareció entre paredes lavanda, pisos de damero y objetos que alteran la perspectiva de cada imagen

Uno de los estilismos más complejos de la editorial parte de una estructura encorsetada. La pieza marca la cintura y amplía las caderas en una silueta de reloj de arena, aunque su superficie se aleja de la limpieza habitual de un corsé clásico.

El vestido está cubierto por aplicaciones que evocan conchas, perlas, corales y formas vegetales. Sobre una base traslúcida o en tono piel, los bordados construyen una textura irregular, cercana a un jardín fósil o a un paisaje marino. El escote en V incorpora un panel oscuro con líneas en abanico, que introduce un contraste gráfico.

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Ortega suma un pañuelo blanco recogido en el cuello y un broche de inspiración antigua. Con el peinado corto hacia atrás y un maquillaje de acabado natural, la imagen adquiere la apariencia de un retrato de época. El corsé no busca reproducir una silueta histórica, sino reinterpretarla desde la alta costura.

Los decorados pintados hacen que cada vestido parezca parte de un cuadro

Szilveszter Makó fotografió la editorial y Tabitha Simmons estuvo a cargo de la estilización

La escenografía es una de las claves de la producción. En varias imágenes, Ortega aparece dentro de una habitación miniatura con paredes verde musgo, paneles púrpura y un piso a cuadros. Los objetos no buscan parecer reales: parecen recortes de cartón, pinturas planas o elementos de una obra de teatro.

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En una de las tomas, la actriz viste una chaqueta corta color café, ceñida a la cintura y con aplicaciones en tonos cobrizos y salmón. La combina con una falda midi plisada de lunares en negro y morado, además de un cinturón ancho de cuero.

La puesta combinó códigos góticos, interiores antiguos y elementos de escenografía teatral

A su alrededor hay un cuadro ovalado con un pájaro negro y una caja de la que salen llamas pintadas. El fuego no introduce peligro: altera la lógica de la habitación y refuerza la sensación de artificio. El vestuario no se separa del decorado; ambos construyen un mismo relato visual.

El vestido de satén de Dior aportó una silueta suave frente al carácter gráfico del decorado

Otro look combina encaje blanco, transparencias marrones, aplicaciones doradas y un cárdigan celeste sobre los hombros. En la esquina del set, un grifo de cartón expulsa agua pintada. La escena mezcla la delicadeza de la lencería con un gesto surrealista que vuelve imposible cualquier lectura convencional.

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Las plumas turquesas llevan el dramatismo a otro color

El vestido de plumas turquesas, verde azulado y esmeralda fue una creación de Balenciaga Couture

La prenda más expansiva de la editorial es un vestido cubierto de plumas turquesas, verde azulado y esmeralda. El diseño es una creación de Balenciaga Couture. A diferencia de otras fotografías, esta toma prescinde de la habitación pintada y utiliza un fondo neutro porque su vestuario habla por sí solo.

El vestido cae fuera de los hombros y crea un volumen denso alrededor del cuello. Las plumas dan movimiento a la silueta y forman una textura casi vegetal. Una pulsera de alta joyería acompaña el conjunto sin competir con la pieza central.

El look demuestra que la estética oscura de Ortega no depende exclusivamente del negro. Puede aparecer en la postura, en la mirada o en la extrañeza de una prenda, incluso cuando el color dominante es intenso y luminoso.

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Dior, Givenchy y un beauty look sin excesos

Givenchy aportó un vestido amarillo ácido con lazos negros, guantes largos y accesorios en tono menta

El vestido amarillo ácido atribuido a Givenchy introduce otro registro. Tiene una manga abombada, una falda con frunces y lazos negros que cruzan el cuerpo. Los guantes largos y los zapatos en tono menta vuelven el conjunto más gráfico, casi como una muñeca dentro de una vitrina.

El maquillaje se mantiene discreto durante toda la producción. Ortega lleva piel natural, labios suaves y ondas cortas peinadas hacia atrás. La decisión permite que los vestidos, los bordados y los volúmenes mantengan el protagonismo.

La sesión coincide con una etapa en la que la actriz busca ampliar las referencias visuales que el público asocia con ella. Entre Wednesday y sus próximos proyectos, Jenna Ortega utiliza la moda para demostrar que su estética puede conservar la sombra gótica y, al mismo tiempo, entrar en nuevos escenarios.

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