Receta de tarta de duraznos glaseados, rápida y fácil

La preparación rinde diez porciones individuales con un valor energético estimado en doscientas sesenta calorías cada una - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay postres que funcionan como salvavidas cuando llega una visita de sorpresa. La tarta de duraznos glaseados es uno de esos comodines: brilla en la mesa, se arma en minutos y nadie sospecha lo fácil que fue.

En Argentina esta tarta aparece en cada sobremesa de verano, en los cumpleaños y en las meriendas de domingo. Los duraznos en almíbar, un clásico de la despensa criolla, la convierten en un postre que se puede improvisar todo el año, sin depender de la fruta fresca de estación.

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Receta de tarta de duraznos glaseados

Se trata de un postre compuesto por una base de masa dulce o galletitas, un relleno cremoso suave y mitades de durazno en almíbar acomodadas en abanico sobre la superficie. El toque final es un glaseado brillante, hecho con el propio almíbar de la fruta, que le da ese aspecto de vidriera de pastelería sin complicarse la vida.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 50 minutos: 20 minutos de preparación activa y 30 minutos de horno y enfriado.

Ingredientes

1 tapa de masa dulce para tarta (o 200 gr de galletitas tipo vainilla trituradas)

80 gr de manteca derretida (si usás galletitas)

400 gr de duraznos en almíbar (escurridos, reservar el líquido)

400 cc de leche

1 lata de leche condensada (395 gr)

3 huevos

40 gr de maicena

1 cucharadita de esencia de vainilla

3 cucharadas del almíbar reservado

1 cucharadita de gelatina sin sabor (opcional, para el glaseado)

El proceso completo demanda cincuenta minutos entre las tareas de armado, la cocción y el enfriado inicial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta de duraznos glaseados, paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C. Si se utiliza masa, forrar una tartera de 24 centímetros, pinchar la base con un tenedor y hornear en blanco durante 10 minutos. Si se opta por una base de galletitas, triturarlas hasta obtener una textura fina y mezclarlas con la manteca derretida. Presionar la preparación sobre el fondo y los bordes de la tartera y llevar a la heladera durante 15 minutos. Procesar en una licuadora la leche, la leche condensada, los huevos, la maicena y la vainilla hasta integrar por completo. Volcar la mezcla sobre la base y hornear entre 25 y 30 minutos, hasta que el relleno esté firme, pero conserve un leve temblor en el centro. Evitar exceder la cocción para impedir que se agriete al enfriarse. Retirar la tarta y dejar enfriar a temperatura ambiente durante 20 minutos. Cortar los duraznos en mitades o gajos y acomodarlos en forma circular sobre la superficie, con una ligera superposición entre las piezas. Calentar el almíbar reservado en una olla pequeña a fuego bajo hasta reducirlo levemente y obtener una consistencia de jarabe. Si se utiliza gelatina, hidratarla antes y disolverla en el almíbar caliente para lograr un glaseado más firme y brillante. Pincelar los duraznos con el almíbar caliente, con un pincel de cocina, hasta cubrir toda la fruta de manera uniforme. Llevar la tarta a la heladera durante al menos dos horas antes de servir, para que el glaseado se asiente y el relleno termine de adquirir consistencia.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 260 kcal

Grasas: 9 gr

Carbohidratos: 38 gr

Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tarta se conserva en la heladera, tapada con film, hasta 4 días. No se recomienda congelarla, porque el relleno cremoso y el glaseado pierden textura al descongelar.