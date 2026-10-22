Receta de nuggets de pollo caseros, rápida y fácil

Los nuggets de pollo caseros son una alternativa práctica para resolver una comida rápida, sabrosa y económica, especialmente cuando hay chicos en casa. Su cobertura dorada y crocante contrasta con un interior tierno y jugoso, ideal para acompañar con papas fritas, ensalada, puré o distintas salsas.
En Argentina suelen formar parte de viandas escolares, cumpleaños infantiles, cenas informales y almuerzos de fin de semana. También son una buena opción para preparar con anticipación, guardar en el freezer y tener listos cuando hace falta una comida sencilla.
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Esta versión se elabora con pechuga de pollo, condimentos básicos y un rebozado de pan rallado. Se puede cocinar en sartén, al horno o en freidora de aire, según el resultado buscado y el tiempo disponible.
Receta de nuggets de pollo caseros
Se trata de pequeños bocados elaborados con pollo triturado, mezclado con ajo, pimentón y orégano para aportar sabor. Después se forman las piezas, se pasan por harina, huevo y pan rallado, y se cocinan hasta obtener una superficie crocante y un centro completamente cocido.
El secreto está en no hacerlos demasiado gruesos, así se cocinan de manera pareja sin quemar el rebozado. Para una preparación más liviana, se pueden hacer al horno o en freidora de aire con una pequeña cantidad de aceite.
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Tiempo de preparación
Tiempo total: 30 minutos.
- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 15 minutos.
Ingredientes
- 500 gr de pechuga de pollo sin piel ni huesos.
- 1 huevo.
- 2 cucharadas de leche.
- 100 gr de pan rallado.
- 50 gr de harina.
- 1 diente de ajo picado o rallado.
- 1 cucharadita de pimentón dulce.
- 0,5 cucharadita de orégano.
- Sal a gusto.
- Pimienta a gusto.
- 2 cucharadas de aceite para cocinar.
Cómo hacer nuggets de pollo caseros, paso a paso
- Cortar la pechuga de pollo en cubos medianos. Colocarla en una procesadora junto con el ajo, la sal, la pimienta, el pimentón y el orégano.
- Procesar hasta obtener una pasta pareja. No es necesario que quede completamente lisa; una textura apenas rústica aporta mejor mordida.
- Formar los nuggets con las manos húmedas. Darles una forma ovalada o redonda, de aproximadamente 1,5 cm de espesor.
- Preparar 3 recipientes: uno con la harina, otro con el huevo mezclado con la leche y otro con el pan rallado.
- Pasar cada nugget por harina, luego por la mezcla de huevo y, por último, por el pan rallado. Presionar suavemente para que el rebozado quede bien adherido.
- Calentar una sartén con el aceite a fuego medio. El aceite debe estar caliente, pero no humeante, para que los nuggets se doren sin quemarse por fuera.
- Cocinar los nuggets durante 4 a 5 minutos por lado, hasta que queden dorados y completamente cocidos en el centro.
- Para hacerlos al horno, colocarlos en una placa aceitada y cocinar a 200 ℃ durante 15 a 18 minutos, dándolos vuelta a mitad de cocción.
- Para prepararlos en freidora de aire, cocinarlos a 200 ℃ durante 10 a 12 minutos, también con una vuelta a mitad de cocción.
- Servir calientes con kétchup, mayonesa, mostaza, salsa golf o una ensalada fresca.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones o entre 18 y 20 nuggets, según el tamaño.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 390 kcal.
- Grasas: 14 gr.
- Carbohidratos: 31 gr.
- Proteínas: 35 gr.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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