Panamá

Panamá pone como prioridad respaldar la gestión forestal con investigación y formación

El país conserva bosques en cerca del 70% de su territorio y alberga alrededor del 5% de la biodiversidad mundial

Parte del debate de la actividad se centró en las opciones para financiar una economía forestal viable en Panamá. (MiAmbiente)
Parte del debate de la actividad se centró en las opciones para financiar una economía forestal viable en Panamá. (MiAmbiente)
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La conservación forestal requiere una base científica y técnica, toda vez que un activo de esa magnitud no se administra solo con voluntad política.

Esto lo afirmó el secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Eduardo Ortega Barría, quien señaló que la gestión también depende de la investigación, los datos, la tecnología y la formación de personas especializadas.

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Según expuso, Panamá conserva bosques en cerca del 70% de su territorio y alberga alrededor del 5% de la biodiversidad mundial.

A partir de esa condición, planteó la necesidad de ampliar la capacidad del país para producir conocimiento propio sobre sus ecosistemas.

“Un país con el 5% de la biodiversidad del mundo no puede seguir importando todo el conocimiento que necesita para manejar su propia biodiversidad”, señaló el secretario nacional de la Senacyt.

Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), manifestó que la gestión también depende de la investigación, los datos, la tecnología y la formación de personas especializadas.
Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), manifestó que la gestión también depende de la investigación, los datos, la tecnología y la formación de personas especializadas.

Ortega Barría indicó que la institución incluye el apoyo a la investigación forestal en sus convocatorias. La intención es que las preguntas nacionales sobre los bosques encuentren financiamiento dentro del país.

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También anunció que la Senacyt trabajará para que quienes busquen especializarse en esta área accedan a becas de posgrado y doctorado. La propuesta apunta a consolidar recursos humanos dedicados al estudio y la gestión de la biodiversidad.

El trabajo desarrollado durante la primera semana forestal forma parte de la Estrategia Nacional de Bioeconomía que la Senacyt y el Sistema Nacional de Investigación (SNI) construyen junto con distintos actores del país.

La estrategia está orientada a fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación. El enfoque busca convertir el conocimiento en soluciones y oportunidades económicas bajo criterios de desarrollo sostenible.

La doctora Sandra Sharry, directora del SNI de la Senacyt, señaló que el encuentro dejó aportes para los instrumentos que definirán el rumbo del sector.

La propuesta apunta a consolidar recursos humanos dedicados al estudio y la gestión de la biodiversidad. (MiAmbiente)
La propuesta apunta a consolidar recursos humanos dedicados al estudio y la gestión de la biodiversidad. (MiAmbiente)

La Primera Semana Forestal fue un espacio de trabajo que produjo recomendaciones concretas para dinamizar, potenciar y fortalecer el Plan Maestro Forestal y la nueva Ley Forestal”, explicó Sharry.

El director nacional Forestal del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), Carlos Espinosa, remarcó que el porvenir del sector depende de la articulación entre el conocimiento científico, la administración pública y los actores vinculados con los bosques.

“El futuro forestal de Panamá requiere decisiones basadas en el conocimiento científico, una gestión responsable de nuestros recursos y el compromiso de todos los sectores”, sostuvo Espinosa.

El director agregó que la actividad permitió elaborar recomendaciones para la planificación sectorial y para una visión de país de largo plazo. Esas propuestas estarán vinculadas con las herramientas normativas y de planificación que Panamá prepara para el sector forestal.

La iniciativa reunió a especialistas de Portugal, Brasil, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Ecuador y México. También participaron investigadores, autoridades, empresas forestales, comunidades indígenas, docentes, estudiantes, organismos de cooperación e instituciones relacionadas con la investigación y la banca de desarrollo de Panamá y la región.

Afirman que la intención es que las preguntas nacionales sobre los bosques encuentren financiamiento dentro del país. (MiAmbiente)
Afirman que la intención es que las preguntas nacionales sobre los bosques encuentren financiamiento dentro del país. (MiAmbiente)

La convocatoria permitió abordar el futuro forestal desde perspectivas vinculadas con la ciencia, la conservación, la gobernanza, la inversión y el uso sostenible de los recursos. La diversidad de participantes incorporó visiones de sectores públicos, académicos, empresariales y comunitarios.

El Ministerio de Ambiente organizó la actividad por medio de la Dirección Forestal (DIFOR). La Senacyt participó a través del SNI, junto con el Forest Stewardship Council (FSC).

La agenda se dividió en cuatro ejes: política, gobernanza e información forestal; ciencia, biotecnología, innovación y educación forestal; territorio, comunidades, diversidades y género; y mercados, inversión y bioeconomía.

El último de esos ámbitos concentró el debate sobre las opciones para financiar una economía forestal viable en Panamá. La discusión también abordó las condiciones necesarias para establecer mecanismos de inversión relacionados con el sector.

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