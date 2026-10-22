Receta de torta de frutillas con gelatina y crema pastelera, rápida y fácil

La combinación de frutillas frescas, crema pastelera y gelatina transforma una torta sencilla en un postre vistoso, fresco y muy rendidor. Su textura cremosa y la cobertura brillante la convierten en una opción ideal para una merienda especial.
En Argentina suele prepararse durante la primavera y el verano, cuando las frutillas están en su mejor momento. También es una alternativa práctica para cumpleaños, reuniones familiares o cuando se busca un postre casero sin pasar horas frente al horno.
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Receta de torta de frutillas con gelatina y crema pastelera
Se trata de una torta fría armada con una base de bizcochuelo comprado, una capa abundante de crema pastelera, frutillas frescas y una cobertura de gelatina de frutilla. Es una versión rápida porque permite usar una base lista y concentrar la preparación en el relleno y el armado.
Tiempo de preparación
- Preparación activa: 25 minutos
- Cocción de la crema pastelera: 8 minutos
- Enfriado y gelificación: 3 horas
- Tiempo total estimado: 3 horas y 35 minutos
Ingredientes
- 1 bizcochuelo de vainilla de aproximadamente 500 gr, comprado o casero.
- 500 gr de frutillas.
- 500 cc de leche.
- 3 yemas.
- 100 gr de azúcar.
- 40 gr de fécula de maíz.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 1 sobre de gelatina de frutilla de 40 gr.
- 250 cc de agua caliente.
- 150 cc de agua fría.
- 100 ml de almíbar o jugo de naranja, para humedecer el bizcochuelo.
- 1 cucharada de azúcar, para macerar las frutillas.
- 1 cucharada de jugo de limón.
Cómo hacer torta de frutillas con gelatina y crema pastelera, paso a paso
- Lavar las frutillas, retirarles el cabito y cortarlas en láminas. Mezclarlas con 1 cucharada de azúcar y 1 cucharada de jugo de limón. Dejarlas reposar durante 10 minutos.
- Para preparar la crema pastelera, colocar las yemas, el azúcar y la fécula de maíz en una cacerola. Mezclar hasta obtener una preparación lisa, sin grumos.
- Agregar la leche de a poco, mientras se revuelve con un batidor de mano. Incorporar la esencia de vainilla.
- Llevar la cacerola a fuego medio y revolver en forma constante hasta que la crema espese. No dejar de mezclar para evitar que se formen grumos o que la crema se pegue en el fondo.
- Pasar la crema pastelera a un recipiente limpio y cubrirla con papel film en contacto. Dejarla enfriar hasta que quede apenas tibia o fría.
- Preparar la gelatina de frutilla con 250 cc de agua caliente. Revolver hasta que se disuelva por completo y agregar 150 cc de agua fría. Llevar a la heladera durante 20 a 30 minutos, hasta que tome una consistencia espesa pero todavía líquida.
- Cortar el bizcochuelo en 2 capas. Colocar una de ellas dentro de un molde desmontable o una fuente con aro.
- Humedecer la base con la mitad del almíbar o jugo de naranja. Usar el líquido con moderación para que el bizcochuelo no se desarme.
- Extender toda la crema pastelera sobre la base y emparejar con una espátula.
- Distribuir la mitad de las frutillas sobre la crema. Colocar la segunda capa de bizcochuelo y humedecerla con el resto del almíbar.
- Acomodar las frutillas restantes sobre la superficie de la torta.
- Verter la gelatina espesa sobre las frutillas, formando una capa pareja. La gelatina debe estar fría y con cierta consistencia para no derretir la crema pastelera.
- Llevar la torta a la heladera durante 3 horas o hasta que la gelatina esté firme.
- Desmoldar con cuidado, cortar en porciones y servir bien fría.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 10 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 310 kcal
- Grasas: 10 gr
- Carbohidratos: 48 gr
- Proteínas: 6 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La torta se conserva en la heladera, cubierta con papel transparente o dentro de un recipiente hermético, durante 2 días.
Por la presencia de crema pastelera y frutillas frescas, no conviene dejarla a temperatura ambiente durante más de 2 horas.
No se recomienda congelarla, porque la gelatina puede perder su textura y las frutillas liberar líquido al descongelarse.
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