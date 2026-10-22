Receta de torta de frutillas con gelatina y crema pastelera, rápida y fácil

Una propuesta fresca y colorida para compartir en familia o disfrutar en una merienda especial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La combinación de frutillas frescas, crema pastelera y gelatina transforma una torta sencilla en un postre vistoso, fresco y muy rendidor. Su textura cremosa y la cobertura brillante la convierten en una opción ideal para una merienda especial.

En Argentina suele prepararse durante la primavera y el verano, cuando las frutillas están en su mejor momento. También es una alternativa práctica para cumpleaños, reuniones familiares o cuando se busca un postre casero sin pasar horas frente al horno.

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Receta de torta de frutillas con gelatina y crema pastelera

Se trata de una torta fría armada con una base de bizcochuelo comprado, una capa abundante de crema pastelera, frutillas frescas y una cobertura de gelatina de frutilla. Es una versión rápida porque permite usar una base lista y concentrar la preparación en el relleno y el armado.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 25 minutos

Cocción de la crema pastelera: 8 minutos

Enfriado y gelificación: 3 horas

Tiempo total estimado: 3 horas y 35 minutos

Ingredientes

Un postre vistoso, suave y rendidor que puede prepararse con anticipación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1 bizcochuelo de vainilla de aproximadamente 500 gr , comprado o casero.

500 gr de frutillas .

500 cc de leche .

3 yemas .

100 gr de azúcar .

40 gr de fécula de maíz .

1 cucharadita de esencia de vainilla .

1 sobre de gelatina de frutilla de 40 gr .

250 cc de agua caliente .

150 cc de agua fría .

100 ml de almíbar o jugo de naranja , para humedecer el bizcochuelo.

1 cucharada de azúcar , para macerar las frutillas.

1 cucharada de jugo de limón.

Cómo hacer torta de frutillas con gelatina y crema pastelera, paso a paso

Lavar las frutillas, retirarles el cabito y cortarlas en láminas. Mezclarlas con 1 cucharada de azúcar y 1 cucharada de jugo de limón. Dejarlas reposar durante 10 minutos. Para preparar la crema pastelera, colocar las yemas, el azúcar y la fécula de maíz en una cacerola. Mezclar hasta obtener una preparación lisa, sin grumos. Agregar la leche de a poco, mientras se revuelve con un batidor de mano. Incorporar la esencia de vainilla. Llevar la cacerola a fuego medio y revolver en forma constante hasta que la crema espese. No dejar de mezclar para evitar que se formen grumos o que la crema se pegue en el fondo. Pasar la crema pastelera a un recipiente limpio y cubrirla con papel film en contacto. Dejarla enfriar hasta que quede apenas tibia o fría. Preparar la gelatina de frutilla con 250 cc de agua caliente. Revolver hasta que se disuelva por completo y agregar 150 cc de agua fría. Llevar a la heladera durante 20 a 30 minutos, hasta que tome una consistencia espesa pero todavía líquida. Cortar el bizcochuelo en 2 capas. Colocar una de ellas dentro de un molde desmontable o una fuente con aro. Humedecer la base con la mitad del almíbar o jugo de naranja. Usar el líquido con moderación para que el bizcochuelo no se desarme. Extender toda la crema pastelera sobre la base y emparejar con una espátula. Distribuir la mitad de las frutillas sobre la crema. Colocar la segunda capa de bizcochuelo y humedecerla con el resto del almíbar. Acomodar las frutillas restantes sobre la superficie de la torta. Verter la gelatina espesa sobre las frutillas, formando una capa pareja. La gelatina debe estar fría y con cierta consistencia para no derretir la crema pastelera. Llevar la torta a la heladera durante 3 horas o hasta que la gelatina esté firme. Desmoldar con cuidado, cortar en porciones y servir bien fría.

La opción ideal para cerrar una comida con una presentación atractiva y un sabor delicado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 310 kcal

Grasas: 10 gr

Carbohidratos: 48 gr

Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La torta se conserva en la heladera, cubierta con papel transparente o dentro de un recipiente hermético, durante 2 días.

Por la presencia de crema pastelera y frutillas frescas, no conviene dejarla a temperatura ambiente durante más de 2 horas.

No se recomienda congelarla, porque la gelatina puede perder su textura y las frutillas liberar líquido al descongelarse.