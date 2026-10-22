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¿Se puede tirar agua hirviendo por el desagüe? Claves para cuidar las instalaciones

El material de las cañerías, metálico o plástico, determina qué tan recomendable resulta esta costumbre, mientras que algunos hábitos simples en la cocina permiten prevenir obstrucciones, filtraciones y quemaduras durante las tareas de limpieza

Ilustración en acuarela de una olla que vierte agua con vapor en un fregadero metálico rodeado de muebles de madera.
El tipo de tubería determina la tolerancia del desagüe al agua hirviendo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Verter agua que acaba de hervir por el desagüe no tiene una respuesta única. La seguridad de esta práctica depende, ante todo, del material de las tuberías y la forma en que se realiza.

Antes de vaciar una olla o intentar limpiar el fregadero, conviene identificar la instalación y reducir los riesgos de salpicaduras.

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Tuberías metálicas toleran el calor, pero la grasa sigue siendo un problema

Michael Faraone, especialista en plomería consultado por Better Homes & Gardens, sitio especializado en hogares, señaló que los desagües de metal, como los de cobre o acero galvanizado, suelen admitir temperaturas elevadas.

Infografía con un fregadero, cañerías, ollas con vapor, termómetro a 45 grados, envases de grasa y una mano bajo agua corriente.
Las instalaciones metálicas soportan mejor las temperaturas elevadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó, un vertido ocasional puede ayudar a desprender depósitos grasos y residuos adheridos, siempre que el líquido pueda circular y no contenga una gran cantidad de restos de comida o grasa.

Esa posibilidad no convierte al agua hirviendo en un método para desechar aceite de cocina. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) indica que la grasa, aceites y posos de café no deben ir al desagüe porque pueden no degradarse con facilidad, afectar los sistemas sépticos y generar obstrucciones.

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Aconseja retirarlos de sartenes y recipientes antes de lavarlos; en el caso de la grasa, guardarla en un recipiente hasta que se solidifique y luego tirarla a la basura. Así se evita confiar en que el calor resolverá una disposición inadecuada.

Dos manos sostienen un tazón de vidrio con arroz y vierten agua blanquecina en un fregadero de metal.
El calor repetido puede debilitar las conexiones de PVC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor repetido puede debilitar las conexiones de plástico

La situación cambia con los conductos de PVC u otros plásticos. Faraone advirtió al medio que la exposición reiterada al agua a 100℃ (212℉) puede ablandar el material y debilitar las uniones, con el consiguiente riesgo de filtraciones. Un vertido aislado no equivale necesariamente a una avería, pero la repetición de esa práctica añade desgaste.

La Oficina de Alcantarillado del Gobierno Metropolitano de Tokio también aconseja enfriar el agua de cocción antes de desecharla. Su guía para hogares indica que los tubos rígidos de PVC empleados en aguas residuales domésticas no toleran bien el calor y propone esperar hasta que el agua baje aproximadamente a 45℃.

El menor de edad resultó con lesiones graves en su cuerpo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Un desagüe lento requiere retirar el agua antes de añadir más calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones sobre abrir el grifo al mismo tiempo no son uniformes. Mientras la guía japonesa contempla el paso de agua corriente, Faraone desaconsejó combinar de forma simultánea agua fría y agua hirviendo en instalaciones plásticas por el cambio brusco de temperatura.

Una alternativa prudente, según el especialista, es dejar reposar el líquido unos minutos y comprobar el tipo de cañería antes de verterlo.

pava, canilla, limpieza, agua caliente-VisualesIA
La mezcla de agua hirviendo y productos químicos genera riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un desagüe lento requiere precaución, no más temperatura

Si el agua ya queda estancada, añadir una olla de agua hirviendo concentra el calor en un mismo punto durante más tiempo. Faraone recomendó no insistir: esperar a que el agua se enfríe, retirarla si es posible y repetir solo cuando el desagüe vuelva a evacuar con normalidad.

También alertó contra la mezcla de agua hirviendo y productos químicos para destapar cañerías, ya que puede provocar reacciones peligrosas.

Carne picada cocida en una sartén, escurrida con agua caliente sobre un fregadero de cocina. La grasa y el agua caen. Hay una espátula y un plato con carne magra.
La grasa y el aceite de cocina provocan obstrucciones en las cañerías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el mantenimiento cotidiano, el profesional sugirió evitar que los residuos lleguen al tubo. Entre los materiales que mencionó figuran las cáscaras de huevo y los posos de café. Las primeras pueden acumularse porque no siempre se trituran por completo, y los segundos tienden a apelmazarse. Un colador en el fregadero y la limpieza previa de ollas y platos reducen esa carga.

  • Retirar la grasa visible con papel o una espátula antes del lavado.
  • Desechar los aceites y las grasas en un recipiente, según las normas locales.
  • Evitar arrojar posos de café, cáscaras de huevo y restos sólidos.
  • No mezclar limpiadores químicos con agua muy caliente.
  • Consultar a un profesional si el drenaje continúa lento o se repite la obstrucción.
Manos de una persona vierten frijoles negros y agua caliente con vapor de una olla a un colador dentro de un fregadero de cocina.
Un colador reduce la entrada de restos sólidos al fregadero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El traslado de una olla también implica riesgo de quemaduras

El cuidado no se limita a las cañerías. El agua hirviendo puede causar quemaduras por salpicaduras durante el traslado o el vertido. La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica los líquidos calientes como una causa de quemaduras térmicas y recuerda que el hogar es uno de los ámbitos donde ocurren estos incidentes.

Faraone aconsejó verter el agua lentamente y usar guantes para proteger las manos. Si ocurre una quemadura por calor, la OMS recomienda enfriarla de inmediato con agua corriente fresca y no aplicar hielo, aceites, manteca, pasta dental ni otras sustancias domésticas. Las lesiones profundas, extensas o ubicadas en cara, manos, pies o genitales requieren atención médica urgente.

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