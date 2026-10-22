“Hay algo muy hermoso en aceptarse”: Pamela Anderson explicó por qué dejó el maquillaje y cambió su imagen en las alfombras rojas

Pamela Anderson prioriza el maquillaje mínimo y la comodidad personal en sus apariciones públicas. (REUTERS/Mario Anzuoni)

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Pamela Anderson atraviesa una etapa en la que prioriza el maquillaje mínimo, sus rasgos naturales y una forma más libre de relacionarse con la moda. La actriz canadoestadounidense dejó atrás los mandatos que durante años rodearon su imagen pública y sostiene que su estilo actual responde a la comodidad, a su estado de ánimo y a la confianza que construyó con el tiempo.

“No me arrepiento; ahora la mayoría de los días prefiero algo muy sencillo, y otros días quiero lucir un poco de glamour. No creo que debamos encasillarnos”, afirmó Anderson en una entrevista exclusiva con People. La declaración reúne la postura con la que la intérprete aborda sus apariciones recientes, desde las alfombras rojas hasta sus decisiones de mostrarse sin cosméticos.

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“Creo que he aprendido a confiar más en mí misma”, explicó. “Quiero disfrutar de la experiencia, sentirme cómoda conmigo misma y divertirme. A veces, las cosas más sencillas son las más bellas”.

La actriz canadoestadounidense modificó su relación con la moda para vestir según sus instintos y descartar exigencias externas. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La moda dejó de ser una respuesta a las expectativas externas

Anderson aseguró que no perdió su interés por la ropa ni por los grandes eventos, aunque modificó la forma en que toma sus decisiones. Su prioridad ya no pasa por responder a una imagen predefinida, sino por elegir prendas y recursos de belleza que representen cómo se siente.

“Hay una verdadera libertad en no sentir que tienes que ser diferente de quien eres”, manifestó. “Todavía me encanta arreglarme y celebrar la moda, pero no siento la necesidad de complicar las cosas”.

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La actriz canadoestadounidense afirmó que su vestimenta dejó de responder a expectativas externas y ahora refleja sus cambios personales. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para la actriz, la indumentaria funciona como un registro de sus cambios personales y profesionales. “Me alegra haber vivido muchas vidas y creo que cada capítulo se ha visto reflejado en mi forma de vestir”, dijo al repasar su recorrido público.

La actriz también explicó que esa evolución le permitió correrse de las expectativas ajenas al momento de vestirse. “Siempre me ha encantado la moda, pero ahora siento más libertad para seguir mis instintos y vestir lo que me hace feliz, en lugar de simplemente complacer a los demás”, afirmó.

Anderson asistió al Festival de Cine de Venecia para la presentación del filme Place to Be, dirigido por Kornél Mundruczó. (REUTERS/Yara Nardi)

El rostro al natural de Pamela Anderson también marcó su paso por Venecia

La transformación estética de Anderson también tuvo una escala internacional en septiembre de 2026, cuando asistió al Festival de Cine de Venecia para presentar Place to Be, la película de Kornél Mundruczó en la que comparte elenco con Taika Waititi y Ellen Burstyn.

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Durante el photocall previo a la conferencia de prensa, llevó un vestido azul pastel, de líneas amplias, escote en V y estampado de limones. Su cabello rubio, de media melena, tuvo volumen en la zona superior, movimiento y flequillo lateral, una elección que remitió a códigos del cine clásico.

La presencia en Italia se sumó a los cambios que mostró a lo largo de 2026 en la Semana de la Moda de Nueva York y los Globos de Oro. El cabello con capas, el volumen moderado y los acabados menos intervenidos se repitieron en sus apariciones públicas.

Pamela Anderson leaves following a photocall for the movie "Place to Be" from the section Venice Open, Out of Competition, at the 83rd Venice International Film Festival, in Venice, Italy, September 9, 2026. REUTERS/Yves Herman

En declaraciones a Vanity Fair España, Anderson explicó que abandonar el maquillaje formó parte de una búsqueda de autenticidad. “Quiero ser yo misma, con o sin cosméticos”, sostuvo. También afirmó que “nuestras diferencias nos hacen hermosas”.

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La actriz vinculó su decisión de dejar los cosméticos con la muerte de Alexis Vogel, quien fue su maquilladora durante años. “Sin Alexis, es mejor para mí no usar maquillaje”, dijo anteriormente a People.

La gala en Los Ángeles combinó sobriedad y referencias al Hollywood clásico

Ese enfoque estuvo presente el 17 de octubre en la sexta Gala Anual del Museo de la Academia, celebrada en Los Ángeles. Anderson optó por una camisa blanca y una falda verde amplia de la colección primavera 2027 de Carolina Herrera, junto con un peinado de rizos inspirado en Sweet Charity, la película de 1969 dirigida y coreografiada por Bob Fosse.

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Pamela Anderson asiste a la cena Caring for Women de la Fundación Kering durante la Semana de la Moda de Nueva York, en Nueva York, Estados Unidos, el 10 de septiembre de 2026. REUTERS/Heather Khalifa REUTERS/Heather Khalifa

El conjunto incluyó un collar de tenis personalizado de 19,75 quilates y pendientes de 4 quilates, realizados con diamantes cultivados en laboratorio de Pandora. “Hay algo muy romántico en arreglarse”, dijo sobre su elección para la ceremonia. “Quería evocar ese aire clásico de Hollywood”.

La intérprete aclaró que toma esa estética como una referencia, sin pretender reproducirla de forma literal. “Ese tipo de glamour tiene algo atemporal, y creo que es maravilloso traer un poco de ese espíritu al presente y añadirle un toque de modernidad”, expresó. “La fotografía y el cine han cambiado. No se puede simplemente copiar el pasado. Pero es una fuente de inspiración”.

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Las joyas conservan el valor de los vínculos familiares

Para Anderson, los accesorios también están asociados con recuerdos personales. Entre las piezas que destacó figuran los diamantes rosas cultivados en laboratorio que llevó en su primera Met Gala, en 2024, además de una pulsera de dijes que recibió de sus hijos y otra que ella preparó para su madre.

Pamela Anderson en Venecia REUTERS/Yara Nardi

“Mis hijos me hicieron una pulsera de dijes Pandora, y yo le hice una a mi madre”, relató. “Esas son las cosas que perduran. Se trata de recuerdos, amor y de las personas que crean algo significativo”.

La actriz contó que en la gala del Museo de la Academia llevó los mismos pendientes que había usado en el estreno de The Naked Gun, una decisión que definió como parte de su relación sentimental con las joyas. Su presente, afirmó, se apoya en la aceptación personal: “Hay algo muy hermoso en aceptarse a uno mismo tal como es. Y ahora es el momento de brillar”.

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