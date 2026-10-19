Menos emoción y más ansiedad: un estudio evaluó 38 mil canciones populares y reveló cómo cambiaron las letras

La investigación reveló que las menciones a la tristeza disminuyeron en la música popular, mientras que el vocabulario sobre la ansiedad aumentó con el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las letras de canciones populares perdieron contenido emocional y social a lo largo de las últimas décadas, tanto a nivel histórico como dentro de las carreras individuales de los artistas.

Esa es la principal conclusión de un estudio que analizó 38.467 canciones de 230 artistas a lo largo de casi un siglo de música, y que constituye el mayor análisis de su tipo hasta la fecha. Las palabras vinculadas a emociones positivas y negativas disminuyeron con el paso del tiempo, al igual que las referencias a relaciones sociales, en especial a la amistad.

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El trabajo fue publicado en la revista Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts, de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA).

Se trata de la investigación más grande de su tipo en analizar letras musicales, con un corpus que abarca obras desde 1947 hasta 2024.

Las canciones populares tienen cada vez menos referencias emocionales y sociales

El estudio detectó que las palabras asociadas a emociones, tanto positivas como negativas, disminuyeron a lo largo de las carreras de los artistas. Las referencias a relaciones sociales también cayeron, sobre todo las menciones a amigos y familia.

Según la investigación, surgieron patrones más específicos: las expresiones de tristeza bajaron, pero el lenguaje vinculado a la ansiedad aumentó con el tiempo.

Al comparar artistas de distintas épocas, los investigadores observaron tendencias similares, pero más pronunciadas. Las diferencias históricas entre generaciones de artistas resultaron mayores que los cambios ocurridos dentro de las carreras individuales. Es decir, un artista de los años cincuenta y uno de los 2000 difieren más entre sí que un mismo artista al inicio y al final de su trayectoria.

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Las diferencias temáticas entre distintas generaciones de músicos resultaron más pronunciadas que los cambios ocurridos dentro de las carreras individuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también identificó contrastes entre géneros musicales. Willie Nelson fue el artista con mayor cantidad de canciones en la base de datos, mientras que Miles Davis tuvo la menor cantidad de temas con letra.

Según el comunicado de los investigadores, artistas de soul clásico y rock temprano, como Marvin Gaye y The Supremes, obtuvieron puntajes altos en emociones positivas y referencias sociales.

En el extremo opuesto, figuras de géneros más contraculturales, como Nine Inch Nails y Sex Pistols, mostraron los valores más bajos. Los artistas de country y blues más antiguos, como Hank Williams y Patsy Cline, dominaron las categorías de negatividad y tristeza.

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Las letras no reflejan el envejecimiento emocional típico de las personas

Para construir la base de datos, los investigadores recopilaron las discografías completas de 230 artistas populares. Un equipo de aproximadamente 30 asistentes de investigación revisó de forma manual las letras tras la recolección inicial. Uno de los hallazgos que más sorprendió a los autores fue que las letras no siguen el patrón típico del envejecimiento psicológico.

Logan Gibson, autor principal del estudio e investigador asociado de la Universidad del Estado de Míchigan, explicó: “Las personas suelen volverse más reguladas emocionalmente e invertir más en relaciones significativas a medida que envejecen, por lo que podríamos esperar que las letras se vuelvan más positivas o relacionales a lo largo de la carrera de un artista. Sin embargo, las emociones positivas y las referencias sociales disminuyeron. Esto sugiere que las letras de las canciones pueden estar fuertemente influenciadas por factores artísticos, culturales o propios de la industria”.

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Las letras musicales no reflejaron el envejecimiento psicológico común, debido a la caída de las referencias a los amigos y la familia en etapas maduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jan Brascamp, coautor del trabajo y profesor asociado en el Departamento de Psicología de la universidad, destacó que el diseño del estudio permite separar los cambios internos de cada artista de las transformaciones culturales más amplias: “Mucho del trabajo previo se preguntó si la música cambia a lo largo de las décadas, pero mucho menos examinó si los mismos artistas cambian a lo largo de sus carreras”.

La música como termómetro del ánimo colectivo ante las crisis

Los resultados del equipo de la Universidad del Estado de Míchigan dialogan con otro estudio, publicado en Scientific Reports, que analizó más de 20.000 canciones del Billboard Hot 100 entre 1973 y 2023. Esa investigación halló un aumento sostenido de palabras vinculadas al estrés, una disminución del tono positivo y una tendencia hacia letras más simples y repetitivas.

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Según ese trabajo, las letras “simples” son aquellas con alta repetición de palabras y frases, un rasgo que puede cuantificarse de forma automática. Para el análisis, los investigadores emplearon algoritmos que miden el tono emocional y la complejidad textual de cada canción.

Un dato llamativo de ese estudio es que las grandes crisis no siempre generan música más oscura. La aparición del COVID-19 coincidió con una baja en las palabras negativas y estresantes en las canciones más escuchadas, y con un repunte de la positividad. El ataque del 11 de septiembre de 2001 tuvo un efecto similar, aunque menos marcado. En tiempos difíciles, la música funciona como un escape emocional que ayuda a regular el estado de ánimo.

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Los investigadores sostienen que el análisis masivo de letras musicales permite registrar las transformaciones culturales y la regulación anímica colectiva frente a las crisis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la licenciada Nuria Sierra, musicoterapeuta consultada por Infobae, matizó esos resultados. “La música es muy particular en el vínculo con cada persona. Lo que a uno lo relaja y le da tranquilidad, como el jazz, a otro puede ponerlo incómodo. No todo el mundo busca el mismo sonido para reducir el estrés temporalmente”, señaló. La especialista también puso como ejemplo la crisis de 2001 en Argentina, donde las canciones más escuchadas apuntaron a la catarsis colectiva en lugar de la evasión.

Los autores del trabajo publicado en Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts aspiran a que sus resultados impulsen el uso de grandes colecciones de productos culturales cotidianos (como canciones, libros, publicaciones en redes sociales y películas) como fuentes válidas para estudiar la forma en que las personas expresan sus emociones y cómo las relaciones interpersonales se transforman con el paso del tiempo.

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“La música no es solo entretenimiento. Las personas usan las canciones para regular sus emociones, entenderse a sí mismas, desarrollar sus identidades y sentirse conectadas con otros. Eso convierte a las letras en un registro interesante de aquello que los artistas (y potencialmente el público y las culturas que los rodean) eligen comunicar”, sostuvo William Chopik, coautor y ex profesor asociado del Departamento de Psicología de la Universidad del Estado de Míchigan.

Ambos estudios coinciden en un punto central: lo que el público elige escuchar y lo que los artistas eligen escribir no responde únicamente a preferencias estéticas, sino que también refleja dinámicas sociales, económicas y emocionales de cada época. Con bases de datos que ya superan las decenas de miles de canciones, la investigación sobre letras musicales se posiciona como una vía concreta para rastrear cómo cambia la relación de las sociedades con sus propias emociones.

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